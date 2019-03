TILTALT: Elisabeth Terese Aaslie (43) ble i Kristiansand tingrett dømt til 21 års forvaring. Foto: PRIVAT

«Den gangen jeg ligger på dødsleiet, så kunne det blitt ei saftig bok»

AGDER LAGMANNSRETT (VG) Dobbeltdrapstiltalte Elisabeth Aaslie (43) sier hun ofte «spant» opp historier når hun snakket med venner, bekjente og politiets undercoveragent.

I løpet av en periode på nærmere tre år hadde tiltalte om lag femti samtaler med undercoveragenten som gikk under det fiktive navnet Anna.

Torsdag ble Elisabeth Terese Aaslie konfrontert med utskriftene fra samtalene som ble tatt opp uten at hun visste noe om det.

Mange av samtalene dreide seg om hvordan Anna skulle blitt kvitt sin plagsomme kjæreste «Calle». Men de snakket også mye om tiltales liv.

– Den gangen jeg ligger på dødsleiet, så kunne det blitt ei saftig bok, sa Aaslie på et tidspunkt.

Undercoveragent lo før syvbarnsmoren fortsatte:

– Å herregud. Da hadde jeg ikke hatt noe å tape på å fortelle alt, da tror jeg nesten ikke folk ville trodd meg.

– Sagt mye dumt

– Jeg hadde sikkert et veldig lite spennende liv, så jeg «spant», svarte Aaslie da hun ble spurt om hvorfor hun sa dette i retten torsdag.

Syvbarnsmoren har gjentatte ganger forklart at hun «spant» som forklaring på hvorfor hun har sagt noe. I mange situasjoner snakker hun også om at hun har vært ruset eller at ting har vært «surr».

Ved et tidspunkt sa hun følgende til undercoveragenten om en mann som er far til noen av barna hennes.

«Nei, æ har bare lyst til at han skal være dau. Så deilig, for en følelse, at han hadde vært vekk. Det er den største gaven noen kunne gitt meg»

– Det er en fryktelig dum uttalelse, igjen. Det er utrolig mye dumt jeg har sagt, det er dessverre sånn, forklarer Aaslie i retten.

Vitaminkapsler

Ved en rekke tilfeller snakket de to om vitaminkapsler og muligheten for å bytte ut innholdet i slike.

– Vitaminkapsler, har du noen kunnskap om at man kan åpne en kapsel og putte inn noe annet? spurte statsadvokat Leif Aleksandersen.

– Jeg har aldri åpnet en sånn kapsel i hele mitt liv, svarte Aaslie.

Hun erkjente likevel at hun på et tidspunkt hadde gitt uttrykk for det overfor «Anna».

– Det var utrolig mye dumt som ble sagt, hun var langt nede, jeg anbefalte henne å gå til politiet, det er fryktelig mye dumt som har skjedd, sa Aaslie.

Påtalemyndigheten mener Aaslie tok livet av sin tidligere samboer Øystein Hagel Pedersen ved å sørge for at han fikk i seg et større antall søvntabletter av typen Stilnoct. Hun er også tiltalt for å ha dopet ham ned om lag et år før han døde og for ved tre tilfeller å ha dopet ned en annen ekskjæreste.

Til tross for den omfattende politiaksjonen fikk undercoveragenten aldri noen tilståelse fra Elisabeth Terese Aaslie. 43-åringen nekter straffskyld på alle punkter, og håper full frifinnelse i lagmannsretten.

