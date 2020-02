SKAL FORHANDLE: Finansdepartementet, her ved statsråd Jan Tore Sanner (H). Foto: Frode Hansen, VG

Jobber for ny skatteavtale for å jakte skjulte penger

Politiet manglet verktøy for å forfølge formuer i Pakistan, etter at VG avslørte Oslo-gullhandlers hemmelige formue. Finansdepartementet jobber med å få på plass ny avtale.

Nå nettopp

Da den norske gullhandleren Saleem Ahmad ble slått konkurs med 4,6 millioner kroner i skattegjeld i april i fjor, hevdet han å bare disponere 1826 kroner. Så avslørte VG hvordan han kort tid i forveien rapporterte inn 36 millioner kroner i formue i Pakistan.

MILLIONEIENDOMMER: VG fant Saleem Ahmads million-eiendommer i den pakistanske byen Sialkot nordøst i landet. Foto: TBSM studios / faksimile

På lista sto luksusbiler, verdifulle hus og ti millioner kroner i kontanter. Dokumenter viste også inntekter fra eiendomsvirksomhet.







Etterpå åpnet Oslo-politiet etterforskning mot Ahmad for hvitvasking. Han er tidligere dømt for kreditorbegunstigelse, i 2016, etter en butikk-konkurs med store ubetalte skattekrav.

Finanspolitisk talsperson for Frp Sivert Bjørnstad tok opp saken opp med statsråd Jan Tore Sanner (H) i Stortinget:

«Hva vil statsråden gjøre for å få til en fungerende informasjons-utvekslingsavtale med land som Pakistan, som sørger for at vi får en god oversikt over utenlandske formuesverdier til norske statsborgere, og samtidig åpner for muligheter for at Norge kan inndra verdier fra utlandet som norske statsborgere er skyldige den norske stat?»

ØNSKER OMFATTENDE AVTALE: Stortingspolitiker Sivert Bjørnstad (Frp). Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Bjørnstad begrunnet spørsmålet med VGs avsløringer: «Personer som skatter til Norge er pliktige å oppgi formuesverdier de har i utlandet til norske skattemyndigheter.

Det rokker ved den allmenne rettsoppfatning og skatteviljen når norske statsborgere, som skylder staten store beløp, samtidig kan opparbeide seg store formuer i utlandet.»

I sitt svar varsler nå Sanner at Norge har bedt Pakistan om å forhandle fram en ny avtale.

Den gjeldende skatteavtalen mellom Norge og Pakistan ble inngått i 1981.

– Pakistanske myndigheter har nylig svart positivt på vårt ønske om reforhandling. Det er ennå ikke avklart når disse forhandlingene kan gjennomføres, sier Astrid Erlingsen i Finansdepartementets kommunikasjonsenhet til VG.

Finansdepartementet sendte det første brevet til pakistanske myndigheter i oktober 2019. VG har bedt om innsyn, men fikk avslag med henvisning til at det inneholder informasjon om norske forhandlingsposisjoner.

VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post (eiliv@vg.no) eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +47452191836.

Ber om hjelp til innkreving

Pakistan og Norge er med i et internasjonalt samarbeid om utveksling av skatteinformasjon gjennom OECD. Pakistan har reservert seg mot å bistå med innkreving av utenlandske skattekrav.

– Ønsker Norge at innkreving av skattekrav skal inn i en ny avtale?

– Norge har en langvarig og fast policy på å legge til rette for at norske skattemyndigheter har de nødvendige verktøy for å kunne fastsette og kreve inn norsk skatt. Bestemmelser om innkreving av skattekrav er standardbestemmelser i det norske forhandlingsutkastet, og Norge foreslår alltid innkreving av skattekrav med land vi forhandler skatteavtale med, sier Erlingsen.

Bjørnstad i Frp ønsker mer omfattende avtaler med både Pakistan, Spania og andre land der nordmenn har store formuer.

– Jeg opplever svaret fra Sanner som litt vagt og skulle gjerne sett at statsråden er mer offensiv, sier Bjørnstad.

FRUSTRERT POLITI: Seksjonsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt. Foto: Ole Berg-Rusten, VG

Frustrert politi

Skattejakt i Pakistan har skapt hodebry for Oslo-politiet, som etterforsker Ahmad for flere økonomiske forhold.

– Det er tungt å etterforske økonomisaker på tvers av land, særlig innen skatte- og avgiftsområdet. Derfor trenger man klare og gode avtaler om utveksling av informasjon med de aktuelle myndighetene, sa seksjonsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt til VG i desember.

Eiendommer og millioner på bok

Ahmad har gjentatte ganger latt være å besvare henvendelser og ikke kommentert opplysningene presentert i VG.

I Ahmads personlige selvangivelse i Pakistan for 2018, som VG har tilgang til, var blant annet følgende verdier oppført:

Seks eiendommer i byen Sialkot i Punjab til en verdi over 20 millioner kroner.

Investeringer i to tomter utenfor byen.

Over 10 millioner kroner i kontanter.

Flere dyre biler, deriblant en BMW med en oppgitt verdi på 1,36 millioner kroner.

Verdiene var merket «ikke forretningsvirksomhet».

Publisert: 29.02.20 kl. 10:39

Fra andre aviser