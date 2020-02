PÅ FERIE: Charlotte (til venstre) og Fanny (til høyre) venter på å bli testet for coronaviruset. Foto: Privat

Venninnepar (19) i karantene i Oslo: – Livet blir satt litt på pause

Da Charlotte Aasbie (19) ble bedt om å holde seg hjemme i karantene mens hun ventet på å bli testet for coronaviruset, hadde hun venninnen Fanny Bruun (19) på besøk, forteller hun. – Vi fikk beskjed om at alle måtte bli i huset.

Nå sitter de to venninnene i karantene sammen i huset på Ullern, sier de til VG.

– Vi får ikke forlate huset før det kommer leger, og vi har fått beskjed om at de ikke vet når det er – de skal komme tidligst i kveld, sier Aasbie.

Hun hadde vært på reise i Indonesia i tre uker, og kjente seg dårlig etter turen.

– Jeg hadde veldig mye hoste, en sterk forkjølelse. Så ble foreldrene mine bekymret og ville at jeg skulle kontakte legevakten. De sa at siden jeg hadde vært i Indonesia så var ikke det et av områdene som telte for at man måtte sjekke seg. Men jeg hadde mellomlandet to ganger i Singapore, og det er et av de stedene som er ganske utsatt, forteller hun.

Helseetaten i Oslo kommune opplyser til VG om at de har tatt omkring 50 prøver for coronavirus siste par døgn. Etaten ber om at alle de 50 holder seg i karantene til de får svar påfølgende dag, opplyser kommunikasjonsjef i Helseetaten, Christian Ekker Larsen.

Charlotte Aasbie kom hjem for seks dager siden, og ringte legevakten i går. Bruun, som også sitter i karantene hjemme hos Aasbie, har ikke vært på reise. Hun var egentlig bare på besøk hos venninnen – men besøket ble lenger enn planlagt.

– Ja, for da vi ringte i går så sa de at alle som var i huset måtte bli i huset, sier Bruun til VG.

Bruun kjenner seg ikke dårlig, men begge skal testes for viruset for sikkerhets skyld, forteller de. De håper legene kommer i kveld, så de kan finne ut hvor lenge de må bli værende i leiligheten.

– Det litt frustrerende, vi hadde jo planer og vi har jo egentlig jobb – jeg skulle i bursdag i dag, livet blir satt litt på pause, sier Aasbie.

– Vi satser jo på at det går helt fint – det er mer for sikkerhets skyld. Så vi håper at legene kommer så fort som mulig – helst i kveld.

Hun forteller at hun egentlig også skal på en ny tur til Asia om under en måned.

– Til Japan, Korea, Vietnam, Thailand, Indonesia og Australia. Så vi får se om coronaviruset roer seg ned til da eller om jeg må avlyse hele turen som jeg har planlagt i et år.

