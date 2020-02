PÅ BANEN: Abid Raja har engasjert seg i saken om Lillesand IL. Foto: Tore Kristiansen

Roser fotballklubb etter helomvending: - Klokt

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) mener det var klokt av Lillesand IL å bytte de omdiskuterte gjennomsiktige shortsene - og ber om å få bli invitert på fotballtrening.

For mindre enn 20 minutter siden

– Det viser at de tar barna, og jentene, på alvor. Så det gir jeg skikkelig tommel opp for, sier Raja til VG.

Debatten rundt shortsene har rast etter at årsmøtet i Lillesand idrettsklubb onsdag vedtok å stemme ned et forslag styret i både håndball og fotballgruppa i klubben hadde spilt inn på vegne av jentene.

Flere kvinnelige spillere på både håndball- og fotballagene i Lillesand IL ønsket å skifte ut de hvite shortsene, som blir gjennomsiktige når de blir våte.

Men mandag gjorde Lillesand IL en helomvending, og klubblederen sier de nå vil gå over til mørke shortser.

Les mer om saken her:– Traff en nerve i idrettsnorge

Vil komme på trening

Kultur- og likestillingsministeren, som også er minister for idrett, har tidligere kommet med kritikk av klubben. Til VG sa han at «jeg tror de fleste kan være enige i at jenter som har lyst til å spille fotball og annen idrett må få slippe å springe rundt i gjennomsiktige shortser».

– Jeg tror at alle foreldre også kan forstå dersom deres jenter ikke ønsker å spille i gjennomsiktige shortser, så bør de få slippe det. Det er veldig klokt av denne klubben å snu, sier han mandag.

Han sier det er bra at de som ønsket å endre draktene hadde mot til å si ifra, og stå for det.

– Det er utrolig bra at jentene hadde mot, for det krever faktisk mot å si ifra om sine ønsker og stå for det.

Nå håper han å bli invitert på en treningsøkt med klubben i fremtiden.

– Etter å ha lest om disse jentene i flere dager, har jeg lyst til å komme nå og ta en treningsøkt med dem. Så hvis de inviterer meg så skal jeg legge det inn i programmet, første gang jeg drar til Sørlandet som statsråd, sier han.

– Jeg er ikke så god i fotball men jeg skal prøve. Det eneste jeg forventer da, er at jeg får en riktig shorts størrelsesgrense.

Vil ta kontakt med Raja

Styreleder i Lillesand IL, Tor Berthelsen, sier til VG at klubben kommer til å følge opp at Raja inviterer seg på besøk, og ta kontakt med ham om det.

– Det er klart det - vi kan ikke si nei til idrettsministeren, sier han.

Han er glad for å få ros for beslutningen klubben nå har tatt.

– Vi har fått mange positive tilbakemeldinger nå. Årsmøtet vedtok blå og hvite klubbfarger og mente at vi burde fortsette tradisjonelt med blå drakt og hvit shorts, men det er opp til hovedstyret å ta en endelig beslutning på drakter. De kommer til å være sånn at alle er komfortable med dem, sier han.

Publisert: 17.02.20 kl. 11:26

Flere artikler

Fra andre aviser