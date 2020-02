FRUSTRERT: De ansatte på Tine-meieriet på Sem er frustrerte over mangelen på informasjon, ifølge tillitsvalgt Wenche Hansen. Foto: Mattis Sandblad

Tillitsvalgt på Tine-meieri: - Noen er forbanna

TØNSBERG (VG) Usikkerhet og frustrasjon preger de ansatte på Tine-meieriet på Sem, etter det ble kjent at meieriet kan bli lagt ned. Men de må vente i flere måneder på en endelig avgjørelse.

Torsdag morgen ble 149 ansatte ved Tines meierier i Tana, Alta og på Sem utenfor Tønsberg informert på allmøter om at jobbene deres kan stå i fare.

Beskjeden kommer som en stor overraskelse for de 115 ansatte på Sem.

– Jeg får det samme svaret av de fleste. Det er mye usikkerhet og en følelse av at det blir holdt igjen informasjon, sier tillitsvalgt Wenche Hansen.

Flere av de ansatte har en følelse av det allerede er avgjort, forteller hun.

– De ansatte er frustrerte og engstelige. Noen er forbanna. Det er mange følelser i sving.

Meieriet har vært i drift sden 1989. Flere av de ansatte har jobbet på meieriet i 20 til 30 år, opplyser Hansen.

– Mange nærmer seg pensjonsalder, og flere er i en etableringsfase i livet og har små barn, sier hun.

Klør seg i hodet

Hansen er svært overrasket over at meieriet på Sem blir vurdert

MEIERIET: De ansatte ved meieriet på Sem i Tønsberg må vente flere måneder på svar. Foto: Mattis Sandblad

– Vi er effektive, lønnsomme og vi har kuttet mye. Vi har lavt sykefravær, god trivsel og er miljøbevisste. Vi får ikke gjort noe mer, sier hun og fortsetter:

– Vi har stadig vekk «halleluja»-stemning på lageret. Vi er best på flere områder og vi er et pilotanlegg.

Hansen forteller at de ansatte klør seg i hodet og forstår ikke hvorfor.

Tine gikk i fjor høst ut og sa at de skal spare én milliard kroner og kutte 400 årsverk, som tilsvarer rundt 10 prosent av de ansatte, i løpet av 2021.

Årsaken er blant annet at melkeforbruket blant nordmenn har falt kraftig i mange år. Anleggene som nå skal utredes produserer blant annet konsummelk.

Hansen tror meieriet på Sem ligger for nær Oslo, og at meieriet i Oslo blir prioritert foran dem.

– Det er veldig frustrerende hvis de verner bedrifter som ikke er like lønnsomme som oss, sier hun.

Flere måneder til avgjørelse

Sjef for lagerdrift, Andre Sivertsen, opplyser til VG at en endelig avgjørelse trolig først vil komme i juni.

MISFORNØYD: Sjef for lagerdrift Andre Sivertsen. Foto: Mattis Sandblad

– Vi er kanskje litt overrasket over at vi er tatt ut som et anlegg som skal vurderes på Sør. Vi er ikke fornøyde og forstår at de ansatte er frustrerte på grunn av det, sier han.

Ifølge tillitsvalgt Wenche Hansen har de ansatte ikke fått beskjed om hva som vil skje dersom meieriet blir lagt ned.

– Vi har fått spørsmål om det, men det kan de ikke svare på. Jeg tolker det positivt, at det er håp om at vi ikke blir lagt ned. Men det er nok mange som vil kikke på stillingsannonser i kveld, sier Hansen.

– Hvordan er det å vente flere måneder på en avgjørelse?

– Det er lenge. Det er «tortur» for de fleste, sier Hansen.

– Føler du at det kunne vært gjort mer tidligere?

– Personlig mener jeg det. De kommer med dette litt sent. De kunne kuttet andre steder og gjort ting annerledes, sier tillitsvalgt Wenche Hansen.

Publisert: 13.02.20 kl. 19:51

