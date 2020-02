OVER GRENSEN?: Frp-leder Siv Jensen får liten støtte fra statsminister Erna Solberg for sine forslag. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Frp-Siv til regjeringen: Steng grensene

Frp-leder Siv Jensen vil hindre ny flyktningestrøm over norskegrensen. – Vi må være føre var og stenge grensen for mulig ny flyktningestrøm fra Syria, sier hun. Men statsminister Erna Solberg sier nei.

Reuters melder at Tyrkia har åpnet grensen mot Syria for fri passasje og vil ikke forhindre syriske flyktninger fra å ta seg til Europa.

Nyhetsbyrået viser til opplysninger fra en høytstående tyrkisk tjenestemann.

En million mennesker har blitt fordrevet fra hjemmene sine, og mange av dem har tatt seg fram til den tyrkiske grensen.

Tyrkisk politi, grensepoliti og kystvakt har fått ordre om å tre til side, ifølge Reuters' kilde.

Og da går alarmen i Fremskrittspartiet.

– Det er all grunn til å slå alarm. Tyrkias president Recep Erdogan har flere ganger truet med å åpne grensen mot Syria og la flyktninger strømme inn i Europa. Nå skjer det og da må Norge handle før det er for sent, sier Jensen til VG.

Vi møter Frp-lederen på hennes kontor på Stortinget, sammen med Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim.

Jensen sier Solberg-regjeringen straks må iverksette en rekke tiltak.

– Jeg vil utfordre Solberg og justisminister Monica Mæland (H). De må hindre en ny migrasjonsbølge.

Høsten 2015 strømmet syriske flyktninger gjennom Europa, blant annet gjennom Russland til Norge, hvor de kom over grensen ved Storskog i Finnmark og med fly.

– Hvilke tiltak mener du må innføres?

– De må straks gjeninnføre Russland-instruksen, som fastslår at asylsøkere som passerer tredjeland, ikke vil få innvilget asyl, de får ikke sin asylsøknad behandlet i Norge.

– Forsterket grensekontroll

Hun mener også at Norge må forsterke grensekontrollen ved alle grenseoverganger.

– Det tredje viktige strakstiltaket er at regjeringen må stramme inn reglene for sekundærbeskyttelse. Det ligger i regjeringsplattformen, men det er nødvendig å forsterke den. Det må slås fast at dersom noen kommer seg inn i Norge, så skal de ikke få rett til familiegjenforening. De må heller ikke få rett til permanent opphold.

– Er det nødvendig hvis dere får det som dere vil og stenger grensen?

– Ja, fordi i 2018 kom mange av asylsøkerne med fly og ikke syklende over grensen, sier Helgheim.

– Det viktige med disse tiltakene er at Norge er raskt ute og gir signal. Vi har sett før at det sprer seg som ild i tørt gress hvilke land det er best å reise til. De reiser til land det er lettest å få opphold og hvor velferdsordningene er best, sier Jensen.

– Er det ikke inhumant ikke å ta deler av ansvaret for å løse flyktningekrisen?

– Vi ønsker å ta ansvar og bidra til å finne løsninger, men å ta imot asylsøkere er det dyreste og dårligste måten vi kan hjelpe. Vi vil heller hjelpe langt flere av de som trenger det, mer i nærområdene, sier Helgheim.

Solberg vil ikke stramme til

Statsminister Erna Solberg (H) sier dagens kontrollregime er godt nok.

les også Bombet skoler og sykehus: – Flere barn drept i Idlib-provinsen

– Vi har fortsatt grensekontroll til Norge. Det betyr at du i utgangspunktet må ha visum for å komme til Norge. Det er ingen forandring siden Jensen satt i regjering.

– Du ser ingen behov for endringer?

– Nei, ikke så lenge vi har grensekontroll.

