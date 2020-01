Uværet i gang: Stengte fjelloverganger og fergekaos

Et stormsenter utenfor kysten bringer et voldsomt uvær innover landet. En rekke veistrekninger og fergesamband er stengt.

Fredag er det ventet sterke vindkast og store nedbørsmengder langs norskekysten. Dette medfører en rekke trafikale problemer, og fredag formiddag var flere fjelloverganger rammet av uværet.

– Alt mellom øst og vest av fjelloverganger er stengt, mens det er kolonnekjøring på E16 via Filefjell, sier trafikkoperatør i Statens vegvesen Gry Solli.

Like etter klokken 10.00 kom meldingen om at også E16 via Filefjell er stengt. Dermed er alle fjelloverganger stengt fra øst til vest stengt.

Stengt fergesamband

En rekke fergesamband blir også påvirkes av uværet. Følgende strekninger er midlertidig innstilt:

Trøndelag:

Riksvei 771 Skei-Gutvik

Fylkesvei 6402 Garten- Storfosna -Leksa-Værnes

Fylkesvei 6470 Sula-Nord-Dyrøy

Fylkesvei 6734 Dypfest-Tarva

Fylkesvei 7094 Ramstadtlandet-Borgan

Møre og Romsdal:

Fylkesvei 680 Seivika-Tømmervåg

Fylkesvei 669 Sandvika-Edøya

Fylkesvei 64 Åfarnes-Sølsnes

Nord-Norge:

Riksvei 17 Vennesund-Holm

Sandnessjøen - Bjørn, Dønna

Fergesambandet mellom Bodø og Røst går med redusert kapasitet, på grunn av sterk vind.

Vestlandet:

Riksvei 13 Vangsnes fergekai - Alle ferger mot Vangsnes fergekai er innstilt

Kun sambandet mellom Dragsvik og Hella går som normalt. Også på riksvei 5 mellom strekningen Mannheller-Fodnes er det meldt om forsinkelser.

Stengte vei i Trøndelag og Nord-Norge

I Nord-Norge er det også meldt om en rekke trafikale problemer:

På E6 Saltfjellet er det kolonnekjøring grunnet dårlig vær

E6 nord for Mosjøen er det manuell dirigering på grunn av flom

Fylkesvei 12 nord for Mo i Rana er stengt pga. oversvømmelse

Fylkesvei 7900 øst for Lyngseidet i Troms er stengt ved Holmbuktura på grunn av ras

– I Finnmark har været roet seg ned, så her det meste av veier åpen for trafikk, sier trafikkoperatør Håvard Langmo.

Slik er situasjonen på veiene i Trøndelag:

Fv 17 på Skogmo i Overhalla er stengt pga. flom

Fylkesvei 7040 på Oppdal i Overhalla erstengt pga. flom

Fylkesvei 7070 på Grande i Overhalla erstengt pga. flom

Fylkesvei 7052 på Øyesvoll i Overhalla erstengt pga. flom

Fylkesvei 17 på Vassbotna på Høylandet erstengt pga. flom

Fylkesvei 7042 på Vassbotna på Høylandeter stengt pga. flom

Fv 763 i Steinkjer på Stranda erstengt pga fare for ras

Politiet i Trøndelag melder om store trafikale problemer i hele fylket i forbindelse med dårlig føre og vær.

– Bilister oppfordres til å kjøre etter forholdene og sørge for best mulig veggrep. Førere av tunge kjøretøy bør vurdere å legge på kjettinger, skriver politiet i Trøndelag på Twitter.

Forventer full storm

Det er sendt ut farevarsel for hele Vestlandet, Trøndelag og Helgeland for fredag og første del av lørdag.

– Sterkest blir vinden på kysten av Trøndelag og Nordland. Det er forventet sørvestlig liten til full storm, og det betyr at løse gjenstander kan flytte på seg. Så hvis du befinner deg i de utsatte områdene, fest løse gjenstander, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Martin Granerød.

Det er forventet at vinden vil tilta i styrke, og være på sitt sterkeste på ettermiddagen og ut over kvelden.

– Nordland midt i skuddilden

Det ventes vindkast mellom 27–35 m/s, som tilsvarer full til sterk storm i kastene. Spesielt Nordland har vært preget av mye vær den siste tiden, blant annet med flom og isgang.

– Nordland er midt i skuddilden. Det er mye vær, og der er det ikke fred å få for tiden, og de må stålsette seg for mer vær i løpet av dagen, sier vakthavende Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt.

Torsdag førte is og store vannmasser til at fire hundre innbyggere mistet veiforbindelsen i Beiarn kommune i Nordland.

Se når Beiarnelva flommer over i videovinduet under:

