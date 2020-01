VINDKAST: Det er forventet kraftige vindkast når stormsenteret begynner å bevege seg inn fra havet i løpet av fredag. Foto: Meterorologisk institutt

Uværet i gang: - Fest løse gjenstander

Et stormsenter som ligger utenfor norskekysten skaper store trafikale problemer på morgenkvisten. Det er meldt om stengte veier, rasfare og kolonnekjøring flere steder i landet.

Fredag er det ventet sterke vindkast og store nedbørsmengder langs norskekysten.

Det er sendt ut farevarsel for hele Vestlandet, Trøndelag og Helgeland for fredag og første del av lørdag.

– Sterkest blir vinden på kysten av Trøndelag og Nordland. Det er forventet sørvestlig liten til full storm, og det betyr at løse gjenstander kan flytte på seg. Så hvis du befinner deg i de utsatte områdene, fest løse gjenstander, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Martin Granerød.

Det er forventet at vinden vil tilta i styrke, og være på sitt sterkeste på ettermiddagen og ut over kvelden.

– Nordland midt i skuddilden

Det forventes vindkast mellom 27–35 m/s, som tilsvarer full til sterk storm i kastene. Spesielt Nordland har vært preget av mye vær den siste tiden, blant annet med flom og isgang.

– Nordland er midt i skuddilden for tiden. Det er mye vær, og der er det ikke fred å få for tiden, og de må stålsette seg for mer vær i løpet av dagen, sier vakthavende Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt.

Torsdag førte is og store vannmasser til at fire hundre innbyggere mistet veiforbindelsen i Beiarn kommune i Nordland.

Se når Beiarnelva flommer over i videovinduet under:

Stengte fjelloverganger

I Troms og Finnmark er flere strekninger åpnet igjen etter natten, men fortsatt skaper været trafikale problemer.

Fylkesvei 8018 mellom Øksfjord og Myrnes er stengt grunnet snøras, mens Tverrfjord – Bogen, Store Lerresfjord – Maribukt og Øksfjordbotn – Sørvær er stengt grunnet rasfare

Strekningen mellom Skarsvåg – Nordkapp er stengt grunnet uvær.

Saltfjellet i Nordland var i løpet av natten åpen for trafikk, men ble igjen stengt klokken 5.41. Samtidig meldes det om flere innstilte fergesamband i fylket, blant annet ruten fra Bodø til Moskenes.

I Trøndelag er fylkesvei 736 i Steinkjer stengt ved Stranda grunnet fare for ras. En ny vurdering vil tas fredag formiddag, opplyser Statens vegvesen.

Også i vest merkes uværet godt, hvor både Strynefjellet og Vikafjellet er stengt. Det samme gjelder fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland og fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal. Over Europavei 134 på Haukelifjell er det kolonnekjøring.

På Hardangervidda var det først kolonnekjøring for kjøretøy lettere enn 7,5 tonn, før vidda ble helt stengt like før klokken 4.

– Blir ikke åpnet i dag, skriver Vegtrafikksentralen vest på Twitter.

