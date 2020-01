Uværet i gang: Alle fjelloverganger mellom øst og vest er stengt

Et stormsenter som ligger utenfor norskekysten skaper store trafikale problemer flere steder i landet.

Fredag er det ventet sterke vindkast og store nedbørsmengder langs norskekysten. Dette medfører en rekke trafikale problemer, og fredag formiddag var flere fjelloverganger rammet av uværet.

– Alt mellom øst og vest av fjelloverganger er stengt, mens det er kolonnekjøring på E16 via Filefjell, sier trafikkoperatør i Statens vegvesen Gry Solli.

Like etter klokken 10.00 kom meldingen om at også E16 via Filefjell er stengt. Dermed er alle fjelloverganger stengt fra øst til vest stengt.

Forventer full storm

Det er sendt ut farevarsel for hele Vestlandet, Trøndelag og Helgeland for fredag og første del av lørdag.

– Sterkest blir vinden på kysten av Trøndelag og Nordland. Det er forventet sørvestlig liten til full storm, og det betyr at løse gjenstander kan flytte på seg. Så hvis du befinner deg i de utsatte områdene, fest løse gjenstander, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Martin Granerød.

Det er forventet at vinden vil tilta i styrke, og være på sitt sterkeste på ettermiddagen og ut over kvelden.

– Nordland midt i skuddilden

Det forventes vindkast mellom 27–35 m/s, som tilsvarer full til sterk storm i kastene. Spesielt Nordland har vært preget av mye vær den siste tiden, blant annet med flom og isgang.

– Nordland er midt i skuddilden for tiden. Det er mye vær, og der er det ikke fred å få for tiden, og de må stålsette seg for mer vær i løpet av dagen, sier vakthavende Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt.

Torsdag førte is og store vannmasser til at fire hundre innbyggere mistet veiforbindelsen i Beiarn kommune i Nordland.

Se når Beiarnelva flommer over i videovinduet under:

I Nord-Norge er det også meldt om en rekke trafikale problemer:

På E6 Saltfjellet er det kolonnekjøring grunnet dårlig vær

E6 nord for Mosjøen er det manuell dirigering på grunn av flom

E6 Fossbakken på strekningen Narvik og Nordkjosbotn er stengt pga. trafikkuhell

Fylkesvei 12 nord for Mo i Rana er stengt pga. oversvømmelse

– I Finnmark har været roet seg ned, så her det meste av veier åpen for trafikk, sier trafikkoperatør Håvard Langmo.

Også fergesambandet på Helgelandskysten påvirkes, og ruten mellom Vennesund-Holm på fylkesvei 17.

I Trøndelag og Møre og Romsdal er det meste av vegtrafikken foreløpig upåvirket. Kun fylkesvei 17 på Vassbotna i Høylandet kommune i Trøndelag er stengt.

Fergesambandet mellom Skei-Gutvik er også innstilt.

