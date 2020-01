Uværet deler Norge i to, E6 over Saltfjellet stengt

Kysten fra Sogn og Fjordane til Nordland kan vente full storm fredag. E6 over Saltfjellet er stengt, og det er ingen anbefalte omkjøringer. Dermed er Norge delt i to.

Det er NTB som melder dette.

Veien over Saltfjellet i Nordland var i løpet av natten delvis åpen for trafikk, deretter ble det kolonnekjøring fram til klokka 14. Da ble også denne strekningen stengt, og den åpner ikke i løpet av fredagen.

– Det anbefales ingen omkjøring, verken via Sverige eller via fylkesvei 17 og fergesambandene slik været er nå. Det er i tillegg meldt dårligere utover ettermiddagen og kvelden, opplyser Vegtrafikksentralen Nord på Twitter.

Vindstyrken kan etterhvert komme opp i sterk storm i Trøndelag. Også Agder, Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark kan vente kraftige vindkast.

Bygg blåst ned

I Eidfjord i Hardanger i Hordaland er et bygg blåst ned, melder politiet på Twitter ved 17-tiden. Det er ikke meldt om personskade så langt.

– Politiet oppfordrer folk til å ferdes med forsiktighet dersom man må ut, skriver Vest politidistrikt.

Og i Høyanger rapporteres det om naturødeleggelser hvor takstein og deler av tak har falt i bakken.

– VÆR OBS hvis du må ut i området! Det blåser kraftig, skriver Vest politidistrikt på Twitter. Brannvesenet rykker nå ut for å sikre det aktuelle taket.

– Det er veldig mange farevarsler ute. Dette er ikke vær som innbyr til uteaktivitet, sier meteorolog Marianne Skolem Andersen ved Meteorologisk Institutt.

Flere fjelloverganger og en rekkeveistrekninger og fergesamband er stengt.

NVE varsler betydelig fare for snøskred over store deler av landet på varsom.no

Fredag er det ventet sterke vindkast og store nedbørsmengder langs norskekysten.

Disse fjellovergangene åpner ikke i dag, melder Statens Vegvesen klokken 15 fredag:

Riksveg 15 Strynefjellet

Riksveg 7 Hardangervidda

Fylkesvei 50 Aurland-Hol

Riksvei 13 Vikafjellet

E134 Haukelifjell er midlertidig stengt. På riksvei 52 Hemsedal er det kolonnekjøring. På E16 over Filefjell er det kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn.

Silje Holm Carlsen (20) filmet mens pappa Roger (55) kjørte over Filefjell i en av de siste kolonnene før veien ble stengt i formiddag. De to skulle fra Luster til Oslo.

– Snøføyka var så tett at vi mistet bilen foran et par ganger. Stormkastene tok tak i bilen. Vi passerte et vogntog som lå i grøften. Det gikk veldig sakte, forteller Silje Holm Carlsen.

Stormsenter gir veldig kraftig vind

Stormsenteret på vei mot Nordland utløser veldig kraftig vind sør for lavtrykkssenteret.

– Sogn og Fjordane, Møre og Romdal, Trøndelag og Nordland får liten og periodevis full storm i ettermiddag, opplyser vakthavende meteorolog Marianne Skolem Andersen.

Indre strøk i Agder kan få vindkast over 25 meter i sekundet i ettermiddag og kveld. Telemark, Buskerud og Oppland kan få kraftige vindkast på 28–35 meter i sekundet i indre og høyereliggende strøk.

36 meter i sekundet

Hurtigruten merker det dårlige været langs kysten. Sunnmørsposten skriver at nordgående hurtigrute Nordkapp ikke tok sjansen på å legge til i Ålesund og derfor gikk videre til Molde fredag. Sørgående hurtigrute Polarlys blir liggende i Trondheim og dropper anløpene på Vestlandet.

– Det blåste opp i 36 meter i sekundet da de nærmet seg Ålesund. Da er det ikke bare-bare å få lagt et stort skip trygt til kai, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til avisen.

Stengte veier i Trøndelag og Nord-Norge

Slik er situasjonen på veiene i Trøndelag:

E6 Moholtlia nordgående ble stengt i 14-tiden. Veien må ryddes for vogntog som står fast. Det er blankis på veien, som skal brøytes og strøs før den åpnes igjen.

Fv 17 på Skogmo i Overhalla er stengt pga. flom

Fylkesvei 7040 på Oppdal i Overhalla er stengt pga. flom

Fylkesvei 7052 på Øyesvoll i Overhalla er stengt pga. flom

Fylkesvei 17 på Vassbotna på Høylandet er stengt pga. flom

Fylkesvei 7042 på Vassbotna på Høylandet er stengt pga. flom

Fv 763 i Steinkjer på Stranda er stengt pga. fare for ras

Politiet i Trøndelag melder om store trafikale problemer i hele fylket i forbindelse med dårlig føre og vær.

– Bilister oppfordres til å kjøre etter forholdene og sørge for best mulig veggrep. Førere av tunge kjøretøy bør vurdere å legge på kjettinger, skriver politiet i Trøndelag på Twitter.

I Nord-Norge er det også meldt om trafikale problemer:

E6 Saltfjellet er stengt

Fylkesvei 813 over Beiarnfjellet i Salten er kolonnekjørt

E6 nord for Mosjøen er det manuell dirigering på grunn av flom

Fylkesvei 12 nord for Mo i Rana er lysregulert pga. oversvømmelse

Fylkesvei 7900 øst for Lyngseidet i Troms er stengt ved Holmbuktura på grunn av ras

INNSTILT: MF Lysingen ligger værfast i Vennesund sør for Brønnøysund i dag og kan ikke krysse fjorden over til Holm før været bedrer seg. Foto: JONAS MØLLER

Stengte fergesamband

En rekke fergesamband blir også påvirket av uværet. Følgende strekninger er midlertidig innstilt:

Møre og Romsdal:

Fylkesvei 680 Seivika-Tømmervåg

Trøndelag:

Riksvei 771 Skei-Gutvik

Fylkesvei 6402 Garten- Storfosna -Leksa-Værnes

Fylkesvei 6470 Dyrøy - Øyrekken

Fylkesvei 6734 Dypfest-Tarva

Nord-Norge:

Riksvei 17 Vennesund-Holm

Sandnessjøen - Bjørn, Dønna

Bodø-Røst

Bodø-Moskenes

Kun sambandet mellom Dragsvik og Hella går som normalt. Også på riksvei 5 mellom strekningen Mannheller-Fodnes er det meldt om forsinkelser.

Torsdag førte is og store vannmasser til at fire hundre innbyggere mistet veiforbindelsen i Beiarn kommune i Nordland.

Se når Beiarnelva flommer over i videovinduet under:

