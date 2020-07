97 ÅR GAMMELT: Granli-bygget fra 1923 er hverken bygget eller egnet for dagens formål, ifølge Helse Sør-Øst. Bildet er tatt i november i fjor, da det ene rommet i første etasje hadde muggsopp i veggene som følge av en lekkasje fra taket. Foto: Frode Hansen, VG

Pasientombud om Dikemark-bygget: – Setter ansattes og pasienters liv på spill

At man ikke klarer å tilrettelegge tilbudet til landets sykeste psykiatriske pasienter, er svært bekymringsverdig, mener pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen i Oslo og Akershus.

Nå nettopp

– Det haster med å få på plass et nytt bygg. Denne tidsbruken setter ansattes og pasienters liv på spill, sier hun til VG.

I november i fjor besøkte VG det 97 år gamle Granli-bygget på Dikemark i Asker, hvor en av landets tre regionale sikkerhetsavdelinger holder til. Vannlekkasjer, kloakklukt og muggsopp preget flere av rommene.

– Dette har alle visst i mange, mange år, men ingenting har blitt gjort. At de sykeste pasientene fortsatt venter på en løsning, sier noe om prioriteringer og er uverdig, sier Kristensen, som selv har vært inne i bygget.

Se bildespesial: På innsiden av Dikemark

PASIENT- OG BRUKEROMBUD: Anne-Lise Kristensen. Foto: Moment Studio

Kristensen mener det er vanskelig å kunne tilby god og tilstrekkelig behandling, når rammene rundt tilbudet er så dårlige som i dette tilfellet.

– Man snakker mye om at omgivelsene er viktig i psykisk helsevern. At fine omgivelser bidrar til å skape ro. Opplevelsen av å være der ute bidrar til det stikk motsatte.

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten publiserte nylig en rapport om et dødsfall på en akuttpsykiatrisk sengepost. Her blir blant annet viktigheten av tilrettelagte lokaler understreket.

Har brukt millioner på oppussing

En ny regional sikkerhetsavdeling, som skal erstatte avdelingen på Dikemark, har lenge vært planlagt. Helse Sør-Øst skriver i sin årsmelding for 2019–2020 at Granli-bygget «har et stort rehabiliteringsbehov og alvorlige mangler det ikke er mulig å utbedre».

I påvente av et nytt bygg, har det likevel blitt bevilget mange millioner til oppussing på grunn av de dårlige forholdene.

Fra 2017 til 2019 ble det brukt i underkant av 30 millioner kroner, får VG opplyst av direktør Geir Teigstad i Oslo sykehusservice, enheten som har ansvar for å drifte og vedlikeholde byggene.

I 2020 er det satt av ytterligere 10 millioner kroner, som i hovedsak vil gå til utbedring av baderom, sove- og oppholdsrom og noe til taktekking. Utbedringene startet i vår og sluttføres i høst.

– Bygget er gammelt og ikke egnet til formålet. Både pasienter og ansatte har uverdige og ikke tilrettelagte forhold. I de senere år er det bevilget og brukt betydelige midler på tilrettelegging av virksomheten og å lukke de aller største avvikene, men det erkjennes at det er langt fra tilstrekkelig eller tilfredsstillende, sier Teigstad.

Siden det foreligger helt konkrete planer om nybygg, er det ikke formålstjenlig å drive ytre vedlikehold, forklarer han.

– Fordi bygget ikke er tilpasset virksomheten som er der, har vi i tillegg en uforholdsmessig stor og dyr bemanning for å kunne drifte forsvarlig. Dette er ikke en ønskelig situasjon for noen. Vi deler utålmodigheten for å få nye bygg.

forrige







fullskjerm neste GAMLE BAD: En av de største utfordringene året rundt er sanitærforholdene. Gamle rør og avløp fører ofte til lekkasjer og en intens kloakklukt. Mange bad inneholder også installasjoner som pasientene kan skade seg selv eller andre med.

Store forsinkelser

Flere tomtealternativer har blitt vurdert, men høsten 2017 falt valget til slutt på Ila i Bærum. Nybygget var først ventet ferdig i 2022, men uenigheter om hvor det skal plasseres har ført til store forsinkelser.

Det er utarbeidet to tomtealternativer: Sør eller nord for Ila fengsel. Ulike problemer knyttet til begge alternativene gjør at ingen har pekt seg klart ut som det mest gunstige.

Dette er alternativene Alternativ sør:

Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF mener alternativ sør er det beste forslaget. Tomten ligger innenfor markagrensen, men er avsatt til privat tjenesteyting og er eid av staten. Alternativet er utsatt for skytestøy fra Løvenskioldbanen og krever samarbeid med Norges Skytterforbund om støytiltak. Tomten er plassert sørvest for Ila borettslag, som er kritisk til planene og mener avdelingen bør bygges et annet sted utenfor marka.

Alternativ nord:

Planutvalget og kommunedirektøren mener alternativ nord bør legges til grunn for utbygging. Denne tomten ligger også innenfor markagrensen, men er eid av Løvenskiold Eiendom – som motsetter seg at alternativet etableres her. Fylkesmannen mener alternativet beslaglegger for mye av et viktig markaområde, og vil derfor ikke anbefale endring av grensen. Tomten krever i likhet med alternativ sør samarbeid med Norges Skytterforbund om støytiltak. Her kan du lese mer om alternativ sør og alternativ nord. Vis mer

Begge alternativene ligger dessuten innenfor markagrensen. Dersom ikke Stortinget vedtar en forskriftsendring om endring av grensen, vil ingen av alternativene kunne vedtas.

Da saken ble 2.-gangsbehandlet i juni, uttrykte planutvalget at de ville at alternativ nord skulle legges til grunn for utbygging. Dette var også kommunedirektørens anbefaling.

Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF anbefaler på sin side alternativ sør, som de mener fremstår som «det eneste alternativet som er realiserbart».

forrige





fullskjerm neste ALTERNATIV NORD: Tomten består i dag av et hogstfelt og skogsområder.

– Haster

Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich, sier til VG at det haster å få på plass et nytt bygg.

– Det er krevende å gi god behandling til alvorlig psykisk syke pasienter i dagens lokaler. Dette arbeidet har derfor høy prioritet.

Både Helse Sør-Øst RHF, Oslo universitetssykehus HF og Kriminalitetsomsorgen ønsker at nybygget legges nær Ila landsfengsel – slik at fagmiljøene kan samarbeide tettere.

– Ila er det ønskede alternativet, samtidig er det utredet andre tomtealternativer i og med at saken tar så lang tid, sier Frich.

Ifølge han er det forventet at planutvalget i Bærum kommune tar endelig stilling til saken tidlig i høst.

– Forutsatt at Bærum kommune godkjenner reguleringsplanen i høst, er det beregnet at utbyggingen kan være ferdig i løpet av 2024.

LAR VENTE PÅ SEG: Driften i Granli-bygget må fortsette på ubestemt tid. Foto: Frode Hansen, VG

Publisert: 28.07.20 kl. 22:28

Les også

Fra andre aviser