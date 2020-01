TUNG BØR: Ari Behn ble bis satti Oslo domkirke sist fredag. Kisten ble båret ut av Aris far Olav Bjørshol, broren Espen Bjørshol, svoger Christian Udnæs, kronprins Haakon, og nevøene Ask og Isak. Foto: Heiko Junge, NTB SCANPIX

Enorm pågang på hjelpetelefoner: Klarer ikke svare alle

De som driver hjelpetelefoner for mennesker med selvmordstanker melder om enorm pågang etter at Ari Behns selvmord ble kjent. Bare drøyt 60 prosent av dem som ringer får svar.

– Vi hadde allerede oppbemannet før julehøytiden og bruker nå alle ressurser vi har, men klarer likevel ikke å svare alle. De siste tallene viser at litt over 60 prosent av dem som har ringt har fått svar. Dette er kjempevanskelig, sier generalsekretær Linda Berg-Heggelund i Mental Helse.

Organisasjonen opplyser at de aldri har opplevd tilsvarende pågang til sin hjelpetelefon som i tiden etter at Ari Behns selvmord ble kjent. Økningen har vært på over 100 prosent enkelte dager.

Fra 25. desember frem til lille nyttårsaften mottok den døgnåpne telefontjenesten 4267 anrop. Chattetjenesten har hatt en økning på 110 prosent i antallet henvendelser.

TRENGER MER: Generalsekretær Linda Berg-Heggelund i Mental Helse sier kapasiteten til hjelpetjenestene lenge har vært underdimensjonert. – Vi har rapportert dette flere ganger, sist ved å be om tre millioner kroner for å døgnbemanne chattetjenesten vår, et tilbud som spesielt mange unge benytter. De pengene har vi ikke sett noe til. Foto: Mental Helse

– Konsekvensene av å ikke få svar kan bli enda mer håpløshet og tristhet og at de mister troen på at noen kan hjelpe. I ytterste konsekvens kan det føre til tap av liv, sier Berg-Heggelund.

– Voldsom pågang

– Flere ringer for å snakke om sine egne tanker rundt selvmord, deler bekymringer for sine nære, og spør om hvordan de kan håndtere dette riktig, opplyser daglig leder for hjelpetelefon til Mental Helse, Astrid Timeland.

Organisasjoner og foreninger som driver hjelpetelefoner melder om voldsom pågang fra mennesker i psykisk krise etter at det første juledag ble kjent at forfatter Ari Behn (47) tok sitt eget liv.

Klar sammenheng

Kommunikasjonsansvarlig for Kirkens SOS, Hailey K. Hammer, sier til VG at deres kontakttelefon frem til julaften mottok totalt 600 anrop. Andre juledag var tallet økt til 950.

– Svarprosenten er 63, og vi ønsker selvsagt å øke den slik at flest mulig får hjelp. Målet er svarprosent på 75, sier Hailey K. Hammer.

TRENGER MER: – Vi får statstilskudd, men vi trenger mer penger slik at vi får inn flere frivillige som vi kan lære opp, sier kommunikasjonsansvarlig for Kirkens SOS, Hailey K. Hammer.

Hun sier de setter økningen i klar sammenheng med omtalen av Ari Behns selvmord og bisettelse.

Røde Kors opplyser at deres hjelpetelefon for ungdom opp til 18 år, Kors på halsen, ikke har registrert noen økning i antallet henvendelser denne julen, sammenlignet med i fjor.

Det gjelder både generelle henvendelser og de som er knyttet til selvmord.

– Dobbeltsvik

Hammer i Kirkens SOS sier de også har registrert en økning i antallet som ønsker å bidra med frivillig innsats.

– Det er gledelig. Denne helgen har vi for første gang klart å bemanne opp chattetjenesten, sier Hammer.

Generalsekretær Linda Berg-Heggelund i Mental Helse er spesielt bekymret for dem som forsøkt å få kontakt for første gang, og så opplever å ikke komme igjennom.

– Det er et dobbeltsvik som gjør vondt i hjertet mitt. Det kan oppleves som enda en avvisning, sier hun.

Trenger du noen å snakke med?

Mental Helse kan nås på 116 123. Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40. Røde Kors kan nås på 800 33 321. Samme telefonnummer går til Kors på halsen, Røde Kors’ nettside for deg under 18 år.

Mental Helse chat: sidetmedord.no. Åpningstider: Mandag 20.00–23.00. Tirsdag 12.00–14.00. Onsdag 12.00–14.00 og 20.00–23.00. Torsdag 12.00–14.00.

Kirkens SOS: soschat.no. Åpningstider: Hver dag 18.30-22.30 og hver fredag frem til 01.30

Publisert: 05.01.20 kl. 22:49

