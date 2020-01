Siktet for mordbrann: Skal ha skutt fyrverkeri inn i leilighet

Mannen i 20-årene skal ha knust et vindu og skutt fyrverkeri inn i en leilighet i Os på nyttårsaften.

Oppdatert nå nettopp

I ettermiddag fremstilles mannen for varetektsfengsling, siktet for mordbrann, sier politiadvokat Mats Henriksen til Bergens Tidende.

Siktedes forsvarer Aksel Kayser sier at han ikke har fått snakket med sin klient ennå.

– Så jeg vet ikke om han har erkjent straffskyld eller ikke, sier han til VG.

Det var sent på kvelden nyttårsaften at nødetatene rykket ut til brann i et toetasjes rekkehus i Os i Hordaland.

Det var ingen hjemme i huset, men syv naboer ble evakuert og boligen er ubeboelig etter brannen. Like etter ble en mann pågrepet, mistenkt for å ha knust en rute inn til huset, og deretter skutt fyrverkeri inn i stuen.

Betegnelsen mordbrann brukes om en påsatt brann som lett kunne ha forårsaket tap av menneskeliv eller omfattende skade på eiendommen. Det er altså ikke nødvendig at noen dør for at det skal regnes som mordbrann.

Det skal ha vært en relasjon mellom mannen og vedkommende som bor i den aktuelle leiligheten, skriver Bergens Tidende.

Politiet ønsker å varetektsfengsle mannen i fire uker fordi de mener det er fare for at han kan begå nye kriminelle forhold – og for å hindre at han kan ødelegge bevis.

Publisert: 02.01.20 kl. 09:45 Oppdatert: 02.01.20 kl. 10:18

Mer om

Flere artikler