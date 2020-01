LA FREM FORSLAG: Miljøpartiet De Grønnes eneste stortingsrepresentant, Une Aina Bastholm (34). Foto: Annemor Larsen, VG

Une Bastholm om Frp-exit: – To gode seiere i ett

Une Bastholm i MDG hadde en rolle i å få den terrorsiktede kvinnen og hennes to barn til Norge. – Jeg ante jo ikke at det ville føre til at Frp kom til å gå ut av regjering.

Søndag sendte advokaten til den IS-siktede kvinnen en egen takk til Une Bastholm i Miljøpartiet de Grønne (MDG), for hennes rolle i å få IS-kvinnen og hennes to barn til Norge.

Mandag førte den samme aksjonen til at Frp gikk ut av regjering.

– Det er ikke hver dag man som alenerepresentant for et grønt parti i Norge klarer å bidra til å redde et barns liv og samtidig få Frp ut av regjering. Det er to gode seiere i ett, sier Une Bastholm til VG.

Bastholm lovet under valgkampen i 2017 at hun skulle få Frp ut av regjering. At det skulle skje på denne måten hadde hun ikke forutsett.

– Den lettelsen over at mor og barn har kommet hjem, og at gutten får kritisk helsehjelp, trumfer lettelsen over at Frp nå er ute av regjering, sier Bastholm.

Slik skjedde Frp-exiten: Trodde ikke på brudd

Bidro til løsningen

Bakgrunnen er forslaget om hastevedtak som Bastholm la fram for Stortinget i begynnelsen av oktober.

På det tidspunktet hadde flere tatt til orde for å hente den syke gutten. I journalene kunne det ikke fastslås noen diagnose, men tilstanden hans ble beskrevet som kritisk hvis han ikke fikk helsehjelp i fangeleiren Al-Hol i Syria.

Syria-guttens helsetilstand: Derfor ble det slått alarm

Norske myndigheter sto i et dilemma: de var villige til å hente gutten og hans søster – men ikke moren. Kvinnen ville ikke gi den nødvendige tillatelsen til at barna kunne hentes – uten henne.

– Jeg mente Norge hadde en særlig forpliktelse til å hjelpe dem ut av leiren og hjem til Norge, sier MDG-talskvinnen.

Bakgrunn: IS-kvinnens ferd fra Syria til Norge

HENTET: I flere måneder jobbet regjeringen i all hemmelighet for å hente hjem kvinnen og de to barna. Denne helgen kom de til Norge. Foto: Privat

Advokat ville nå politikerne

Bastholm ba Stortinget stemme over et forslag om å hente hjem både IS-kvinnen og barna. Forslaget gikk på et sviende nederlag.

På tilskuerbenken satt kvinnens advokat, Nils Christian Nordhus. Han jobbet for å overbevise politikerne om at evakuering av barna og IS-kvinnen var nødvendig.

– Siden jeg fikk innsyn i dokumentasjonen som viste at det var grunn til å tro at gutten var alvorlig syk, og at han ikke kunne få forsvarlig helsehjelp der han befant seg, har jeg hatt ett mål, uttalte advokat Nils Christian Nordhus til pressen søndag:

– Det har vært å søke og overbevise politisk ledelse i Norge om å bestemme evakuering av gutten, hans lillesøster og deres mor. Sagt på en annen måte: få dem hjem, understreket Nordhus.

Flertall en uke senere

Da advokaten takket involverte i aksjonen, sendte han en egen takk til Bastholm. Selv om forslaget ble nedstemt, mener jurist Mads Harlem at det la press på både regjeringen og partiene i opposisjon.

En uke senere varslet utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at regjeringen ville jobbe for en løsning for å få både mor og barn ut. Det sa hun i et møte med den utvidede utenrikskomité, der Bastholm også var til stede.

Kort tid etter ga Jonas Gahr Støre (Ap) uttrykk for at det var flertall for dette på Stortinget.

– Jeg opplever at forslaget mitt førte til et politisk press, men det var til slutt utenriksministeren som fattet vedtaket om å hente dem hjem. Et vedtak jeg mener var riktig, sier Bastholm.

Og om det skulle være tvil:

– Jeg ante jo ikke at det ville føre til at Frp gikk ut av regjering.

TAKKET: Advokat Nils Christian Nordhus og jurist Mads Harlem møtte pressen søndag. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Skuffet over Erna

Mandag ble kvinnen varetektsfengslet i fire uker, siktet for å ha støttet en terrororganisasjon. Samme dag gikk Frp ut av regjering.

Selv om MDG og Frp står langt fra hverandre i kjernesaken om klimapolitikk, er Bastholm forsiktig med å feire.

– Akkurat nå virker det ikke så lovende, fordi det første Erna Solberg gjorde var å garantere at det ikke skulle få noen konsekvenser for norsk politikk. Jeg fikk jo hakeslepp, sier stortingsrepresentanten.

Høyre, Venstre og KrF skal fortsette i regjering uten Frp, men vil likevel holde seg til avtalen de forhandlet fram med Frp.

Som en mindretallsregjering blir de helt avhengig av å få støtte fra andre partier i Stortinget for å kunne gjennomføre sin politikk. Hvis de lener seg på Frp for å få den støtten, kan det gi større makt til det avgåtte regjeringspartiet.

– Jeg er skuffet over at Erna Solberg ikke bruker denne muligheten til å danne en ny ambisiøs plattform for de neste årene, som vil være viktig for norsk klimapolitikk, sier Bastholm.

