DILEMMA: Enten måtte Erna Solberg akseptere at femåringen kunne dø hos sin mor i Syria, eller akseptere at hun ble med til Norge. Foto: Tore Kristiansen

Høyre-kilder om hjemhentingen: Derfor sa Erna ja

Erna Solberg skal ha sagt i interne møter at hun ikke ville ha et barns dødsfall på samvittigheten på sin vakt som statsminister.

Oppdatert nå nettopp

Sentrale regjeringskilder fremholder overfor VG at hensynet til femåringen til slutt veide tyngre enn «hensynet til ro og fred i regjeringen».

Derfor ble den endelige konklusjonen at hun aksepterte at også femåringens mor måtte tas hjem til Norge.

Dette forklarer kilder til VG som kjenner Erna Solbergs beveggrunner for å ta beslutningen om å hente dem hjem. Avgjørelsen har fått Frp-leder og finansminister Siv Jensen til å true med å trekke partiet ut av regjeringen.

Ville egentlig ikke hente moren

HENTES HJEM: Her er den norske IS-kvinnen med sin tre år gamle datter og fem år gamle sønn i ferd med å bli hentet ut av Syria av norsk personell. Foto: Privat

Erna Solberg ønsker ikke å la seg intervjue av VG om denne saken, ifølge Statsministerens kontor.

Solberg, som også er leder i det største regjeringspartiet, har tidligere sagt at hun i utgangspunktet ikke vil at mødrene skal hentes hjem til Norge.

Høyres syn har hele tiden vært at kun hennes to barn skulle hentes.

KOMMER I KVELD: De to barna har levd hele sitt liv i Syria, først under Den islamske stat og deretter i den ustabile flyktningleiren al-Hol. Moren som nå kommer til Norge har vært gift med to IS-krigere som begge er døde. Foto: Privat

Moren har som kjent nektet norske myndigheter å bare hente barna ut av flyktningleiren i Syria. Men også de lokale syriske myndighetene har sagt tvert nei til denne løsningen.

– Det var et flertall i regjeringen for å forsøke å hente hjem et antatt sykt barn, og da ble det etter hvert klart at det også måtte inkludere mor og søster, sa utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide til VG i går.

Ifølge VGs kilder var vurderingen at norske myndigheter ikke kunne havne i en situasjon der man hentet ut barna uten morens og lokale myndigheters samtykke.

Det ville i tilfelle lignet på en slags kidnapping, noe Norge ikke kunne være bekjent av - og som også ville ha vært i strid med internasjonal lov, fremholder kildene overfor VG.

Dilemma

Dermed sto regjeringen, slik Erna Solberg skal ha formulert det i interne møter, overfor et stort dilemma:

Enten å la femåringen forbli i Syria med sin mor, med akutt risiko for at han kom til å dø.

Eller akseptere at moren - som vil bli arrestert av norsk politi ved ankomst - også blir med til Norge.

– Hvis femåringen hadde dødd fordi vi ikke hentet ham ut, hadde ikke det vært til å leve med for regjeringen. Da hadde man fått et barns liv på samvittigheten, sier en sentral kilde til VG.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland bekrefter at dette var vurderingen i partiet.

– Det er ikke sånn at Erna er soft i innvandringsspørsmål, sier han til VG.

– Det var ingen ideell situasjon for oss å hente hjem en kvinne som det er grunn til å anta har begått krigsforbrytelser. Men hensynet til barna, og faren for at gutten skulle komme hjem i kiste, gjorde valget enklere for oss. Det avgjorde saken, sier Høyres parlamentariske leder.

– Ikke optimalt

– Dette var en vanskelig sak for alle de fire partiene i regjeringen. Utgangspunktet vårt er at vi har gjort en humanitær handling for å hente hjem et barn som er sykt. Den eneste muligheten vi hadde for å gjøre det, var også å hente hjem moren, sa Erna Solberg til VG tirsdag.

– Nei, det var ikke optimalt. Hele vår ambisjon var å få hjem dette syke barnet, eller gi det syke barnet en behandling lokalt. Men det viste seg umulig, fortsetter hun.

Frp har varslet at Siv Jensen i løpet av torsdag skal fremme nye politiske krav til regjeringssjef Erna Solberg - krav som ifølge Jensen må innfris dersom Frp skal fortsette i den borgerlige flertallsregjeringen.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har imidlertid gjort klart at han ikke mener det er grunn til å innfri noen flere Frp-krav fordi regjeringen «hjelper et sykt barn».

Publisert: 16.01.20 kl. 17:22 Oppdatert: 16.01.20 kl. 17:47

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser