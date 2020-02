FERSK: Jon Georg Dale forlater her posten som samferdselsminister for Frp. Nå behandler han klimaspørsmål i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Foto: Tore Kristiansen

Frp-Dale tar klimaoppgjør med Høyre: – Alarmklokkene burde gå for oljenæringen

Partiet Høyre går nå mot en politikk for å la oljen ligge, advarer Jon Georg Dale (Frp). Statsminister Erna Solberg (H) lover fortsatt høy oljeaktivitet.

Etter Frps utgang fra regjeringen har Jon Georg Dale blitt partiets klimapolitiker på Stortinget. Han sier at han nå er bekymret for retningen Høyre tar i spørsmålet på klimapolitikk.

– Det burde få alarmklokkene til å gå i oljenæringen, sier Dale.

Frp og Høyre har vært tydelige på at de ønsker fortsatt å lete etter og åpne nye oljefelt. Nå kan Frp bli stående igjen alene på dette standpunktet, sier Dale. Høyre beveger seg mot å verne flere områder og å la oljen ligge, mener han.

NYTT HØYRE: Henrik Asheim og Tina Bru ble nettopp utnevnt som statsråder av statsminister Erna Solberg. Som oljeminister sier Bru at de står for den samme oljepolitikken som før. Foto: Helge Mikalsen, VG

– I sak etter sak glir Høyre etter Arbeiderpartiet og miljøbevegelsen, i stedet for å sette ned noen stolper for Norges viktigste næring. Det synes jeg er utrolig bekymringsfullt, fordi vi har sett det før at politikkendring skjer i ungdomsorganisasjonen, og sprer seg til resten av partiet. Det er all grunn til å frykte denne utviklingen.

– Hva er det du frykter?

– Jeg frykter at de i stadig større grad blir opptatt av at vi ikke skal åpne nye områder for olje og gass.

Erna Solberg: – Vi står fjellstøtt

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg er på sin side tydelig på at Jon Georg Dale ikke har noe å bekymre seg for.

– Vi står fjellstøtt på at vi skal videreføre et høyt og forutsigbart tempo i tildelingen av områder for olje- og gassaktivitet på norsk sokkel, sier hun til VG.

Tidligere i år delte regjeringen ut 69 oljelisenser, med Frps Sylvi Listhaug som oljeminister. Solberg sier at oljepolitikken ligger fast, også uten Frp i regjering.

– Det er fordi vi vet at verdier må skapes før de kan fordeles. Inntektene fra oljenæringen er ikke bare tall i statsbudsjettet, det er også hverdagen til hundre tusen norske arbeidsfolk og familier over hele landet, sier statsministeren.

Hun avviser at Høyre går i retning av å ville avvikle olje- og gassnæringen, til tross for fylkeslagenes diskusjoner om vern av havområder.

– I Høyres fylkeslag diskuteres disse tingene med utgangspunkt i at olje- og gassnæringen skal utvikles. Det står i skarp kontrast til diskusjonen i deler av Ap og LO, som har som utgangspunkt at næringen skal avvikles innen en viss tid, sier partilederen.

I flere fylker lå det sist helg forslag på bordet om vernevedtak. Men både Viken Høyre, Trøndelag Høyre, Vestland Høyre og Vestfold og Telemark Høyre valgte å si ettertrykkelig nei til forslag om vern av LoVeSe.

VIL VERNE: Stortingspolitiker og leder for Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, vil verne LoVeSe. Fylkeslaget er det første av flere til å ta debatten. Foto: Hallgeir Vågenes

Fylkeslagene tar standpunkt

Den siste tiden har de store fylkeslagene og ungdomsorganisasjonen tatt flere standpunkt mot ny oljeutvinning:

Oslo Høyre var først til å innstille på vern av Lofoten , Vesterålen og Senja – uten at det konsekvensutredes.

Sist helg vedtok fylkeslagene i Vestland Høyre, Telemark og Vestfold Høyre, Viken Høyre og Trøndelag Høyre å oljeutrede LoVeSe. Tre fylkeslag sa også nei til å flytte iskanten sørover.

Både Oslo og Unge Høyre vil verne Barentshavet og flytte iskanten sørover

Det kommer etter at flere Høyre-profiler åpnet for debatt om leterefusjonsordningen i Klassekampen

Oslo Høyre har også ønsket å ta standpunkt på to andre hete klimaspørsmål – med et forslag om å overkjøre lokal motstand mot vindkraft, og støtte utbygging av kraftkabel til Europa i NorthConnect.

– Etter hvert som forlater stadig flere den politikken Høyre og Frp har hatt. Den kursendringen som nå utkrystalliserer seg er jeg livredd for, sier Dale.

Høyre i Troms og Finnmarks spydige svar på Oslo-vedtak: – Strengere vern av Oslomarka

Går vekk fra utredninger

Tidligere har Høyre ventet på konsekvensutredninger og høringer før de tar standpunkt i slike saker, sier Dale, men fylkeslagene fatter nå vedtak uten. De mener at konsekvensutredningen i seg selv er en leteboring som kan medføre skade i sårbare havområder.

– Dette er et taktskifte også i næringspolitikken som gjør at vi kommer til å bli mindre rike, og kommer til å ha færre arbeidsplasser for folk.

– Oljeminister Tina Bru har senest denne uken sagt at de fortsatt skal styre etter regjeringsplattformen og at partiet står på den samme linjen for oljepolitikken som før?

– Problemet er at når det nå kommer motstand i Vestland Høyre og Oslo Høyre, og vi ser at dette forplanter seg, så er det et spørsmål hvor lenge de står ved den posisjonen. Da er vi på vikende front i oljepolitikken.

– I den nye rollen din som Frps klimapolitiker, er dette den rollen Frp skal ta, som en slags motvekt til klimabevegelsen?

– Ikke bare en motvekt, men vi representerer nå snart det eneste partiet som holder en posisjon som fagorganisasjoner og olje- og gassindustrien har. En politikk for å utvikle, ikke avvikle, olje- og gassindustrien, sier Dale.

Publisert: 11.02.20 kl. 16:51

