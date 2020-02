SIKTET FOR DRAP: En kvinne i 30-årene er funnet død i en leilighet i Sandefjord. En mann i 40-årene er siktet for drap.

Mann siktet for drap på kjæresten i Sandefjord

En mann i 40-årene er siktet for drap på kjæresten etter at en kvinne i 30-årene ble funnet død i en leilighet i Sandefjord søndag ettermiddag.

Politiet mottok meldingen om den døde kvinnen klokken 15.20 søndag.

– Det var vitner som tok kontakt like før klokken halv fire i ettermiddag, og meldte inn dødsfallet av kvinnen, sa politiadvokat An Eline Rimstad Johansen til VG søndag.

Den drepte kvinnen og siktede var kjærester, opplyser politiinspektør Ole Bjørn Sakrisvold til VG mandag.

Politiet skev i en pressemelding at den siktede ikke var på åstedet da politiet ankom stedet, men at vedkommende ble pågrepet like før klokken 17 søndag ettermiddag. Pågripelsen skjedde i Sandefjord.

Skal avhøres mandag

Mannen er mandag morgen foreløpig ikke avhørt.

Politiinspektør Ole Bjørn Sakrisvold opplyser til VG at han vil bli avhørt tidligst i ettermiddag, med mannens forvarer Johnny Sveen til stede.

VG har mandag ikke lykkes med å få tak i mannens forsvarer. Til NTB sier Sveen at siktede ikke har tatt stilling til straffskyld.

– Jeg har ikke snakket med min klient. Det ble ikke tid til det søndag, men jeg vil snakke med ham senere mandag. Det er for tidlig å kommentere spørsmål om straffskyld, sier Jonny Sveen til NTB.

Mannen vil bli fremstilt for varetekstfengsling tirsdag.

Politiet vil foreløpig ikke si noe om hendelsesforløpet, men opplyser at den avdøde kvinnen er sendt til rettsmedisinsk institutt. Politiet avventer obduksjonen før de sier noe om dødstidspunktet.

Familien har foreløpig ikke fått oppnevnt bistandsadvokat.

Omfattende etterforskning igangsatt

Selve hendelsen skjedde i et boligområde i nærheten av Sandefjord sentrum. Det er ifølge politiadvokat An Eline Rimstad Johansen ikke kjent hvem som har fast tilhold i den aktuelle boligen.

Hun påpeker at politiet er i startfasen av en svært alvorlig sak, og at det enda er mye etterforskning som gjenstår.

– Det er en omfattende informasjonsinnhenting som pågår nå.

Ifølge pressemeldingen er politiet særlig interesserte i å kartlegge bevegelsene til fornærmede og mulig gjerningsmann i timene før kvinne ble funnet.

Både mannen og kvinnen er kjente av politiet fra før.

Pågrepet uten dramatikk

Mannen skal ifølge politiet ha blitt pågrepet uten dramatikk. Han er nå i politiets varetekt og planlegges avhørt i løpet av kvelden.

Politiet skriver på Twitter at de ønsker tips i saken.

De pårørende skal være varslet.

Publisert: 02.02.20 kl. 18:12 Oppdatert: 03.02.20 kl. 10:58

