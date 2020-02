Mann siktet for drap i Sandefjord

En mann i 40-årene er siktet for drap etter at en kvinne i 30-årene ble funnet død i en leilighet i Sandefjord søndag ettermiddag.

Politiet mottok melding om den døde kvinnen klokken 15.20 i dag.

– Det var vitner som tok kontakt like før klokken halv fire i ettermiddag og meldte inn dødsfallet av kvinnen, sier politiadvokat An Eline Rimstad Johansen til VG søndag.

Det er en relasjon mellom kvinnen og den siktede mannen, men politiet ønsker ikke å utdype relasjonen, skriver de i en pressemelding

Politiet skriver videre at den siktede ikke var på åstedet da politiet ankom stedet, men at vedkommende ble pågrepet like før klokken 17 søndag ettermiddag.

Omfattende etterforskning igangsatt

Hendelsen har skjedd i et boligområde i nærheten av Sandefjord sentrum. Det er ifølge Johansen ikke kjent hvem som har fast tilhold i boligen.

Hun påpeker at politiet er i startfasen av en svært alvorlig sak, og at det enda er mye etterforskning som gjenstår.

– Det er en omfattende informasjonsinnhenting som pågår nå.

Ifølge pressemeldingen er politiet særlig interesserte i å kartlegge bevegelsene til fornærmede og mulig gjerningsmann i timene før kvinne ble funnet.

Både mannen og kvinnen er kjente av politiet fra før.

Pågrepet uten dramatikk

Mannen skal ifølge politiet ha blitt pågrepet uten dramatikk. Han er nå i politiets varetekt og planlegges avhørt i løpet av kvelden.

Det arbeides med å varsle de pårørende.

