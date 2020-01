STORM: Mildt og vått vintervær kan også bety vind og storm. Her fra stormen Knud traff Tromøya utenfor Arendal, sommeren 2018. Foto: Tomm W.Christiansen

«Mot normalt»: Sjekk denne januar-varmen

I hele Norge har været vært unormalt varmt i årets første måned. Forklaringen er et naturlig klimafenomen, og den globale oppvarmingen.

Allerede tidlig i januar kunne prognoser vise at det ville bli en våtere og varmere vinter enn vanlig.

2. januar satte Åndalsnes i Romsdalen varmerekord med 18,6 grader. Da hoppet ordfører Ywonne Wold, i Romdalsfjorden og tok seg et nyttårsbad.

Like etter satte Sunndalsøra rekord med 19,0 grader. Der var det varmere enn på Gran Canaria, ifølge Yr-varslelet: Las Palmas hadde delvis skyet vær og fikk ikke høyere temperatur enn 18 grader.

På Twitter har Meteorologisk institutt lagt ut en figur som viser ulike temperaturmålinger i landet i januar. Den viser store forskjeller på temperaturen i januar i år, sammenlignet med tidligere år.

Vakthavende meteorolog ved instituttet, Reidun Gangstø Skaland, forklarer at tallene på figuren ovenfor viser gjennomsnittstemperaturen i de ulike fylkene så langt i januar, sammenlignet med hva som har vært de normale gjennomsnittstemperaturene i januar tidligere år.

– Dersom temperaturene fortsetter å holde seg slik de gjør nå, kan dette bli en av de varmeste januarmånedene som er registrert i landet, sier hun.

Skaland forklarer at forklarer at det milde været kommer på grunn av et klimafenomenet kalt nord-atlantisk oscillasjon (NAO). Det beskriver svingningene i lufttrykk over havet mellom Island og Asorene.

De svinger mellom en positiv og negativ fase, og kan skape varmere eller kaldere vær, typisk om vinteren og tidlig på våret. De påvirker klima over hele Nord-Europa.

INGEN SNØ: De skulle på skitur, men da gradestokken viste 19 grader i Åndalsnes måtte de gå fjellturen på føttene. Foto: MORTEN HJERTØ

Seniorforsker ved CIERCO Senter for klimaforskning, Borgar Aamas, kan bekrefte at det er NOA som gjør at været blir så varmt.

– De vintrene det er dårlig skiføre, slik som i år, skyldes ofte at NAO er i en positiv fase. Det gir oss varmere og våtere vær. I tillegg har vi den globale oppvarmingen som dytter temperaturen oppover, forklarer han.

Seniorforskeren understreker likevel at selv om værvarslene stort sett indikerer en mild vinter fremover, vil det nok bli noen kaldere perioder i løpet av vinteren også.

Publisert: 16.01.20 kl. 13:10

