AVSLUTTET: Vipps har tirsdag gjort det umulig for Resett-leserne å gi donasjoner via betalingstjenesten. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Vipps kaster ut Resett

DNBs betalingstjeneste Vipps har tirsdag avsluttet sitt kundeforhold til det omstridte nettstedet Resett.

NTB

Det skriver Resett på sine nettsider.

Kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes i Vipps bekrefter utkastingen til NTB.

– Vi har i dag sperret Resett for brudd på våre vilkår og misbruk av vår merkevare, sier hun.

Hun sier videre at vilkårene er en del av avtalen man signerer på når man inngår en avtale med Vipps.

Resett, som i den siste tiden har blitt svartelistet av flere store annonsører og blokkert fra Googles annonsetjeneste AdSense, mister dermed nok en inntektskilde.

Twitter-henvendelse

Resett oppdaget utkastingen etter at flere lesere gjorde dem oppmerksom på at deres nummer i Vipps ikke fungerte. Nettstedet skriver at de da de kontaktet Vipps fikk beskjed om at nettsiden er «så polariserende at Vipps ønsker å avslutte kundeforholdet».

Kjærnes tilbakeviser dette.

– Så vidt meg bekjent har vi ikke uttalt oss om denne saken til Resett, sier hun.

I forkant av utkastingen spurte en person på Twitter Vipps om de var klare over at Resetts lesere kunne gi nettstedet økonomisk støtte via deres tjeneste.

Resett anmoder nå leserne til å donere på andre vis, som direkte inn på bankkonto, via SMS eller ved å tegne medlemskap.

Brudd på annonseregler

Google begrunner sin svartelisting av det omstridte nettstedet med at Resett skal ha brutt regelverket til annonsetjenesten AdSense, som sier at det ikke er lov til å oppfordre leserne til å klikke på annonser fra Google.

– Vi mener vi ikke brøt regelverket. Oppfordringen har vært at leserne skulle handle hos annonsørene, ikke bare klikke på annonser, sa Helge Lurås til Kampanje da.

Publisert: 30.04.19 kl. 16:59 Oppdatert: 30.04.19 kl. 17:29