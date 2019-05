PÅ TALERSTOLEN: Ap-leder Jonas Gahr Støre under landsmøtet til Arbeiderpartiet i Folkets Hus i Oslo forrige måned. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Støre refser regjeringens arbeidslivspolitikk

Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk 1. mai hardt ut mot regjeringens arbeidslivspolitikk og kalte bruken av innleie er et stadig økende problem.

NTB

Støre reiser rundt på en liten sørlandsturné 1. mai og taler i Kristiansand, Eydehavn, Vennesla og i Siljan i Telemark.

På Aps landsmøte forrige måned vedtok partiet å innføre forbud mot innleie i utsatte områder. I sin tale i Vennesla onsdag morgen trakk Støre fram partiets kamp mot innleie, og han gikk hardt ut mot statsminister Erna Solberg (H).

Statsråd Hauglie (H): – Vi er den beste regjeringen for arbeidsfolk

– Da vi fikk med oss KrF i flertallet i Stortinget i fjor for å begrense bruken av innleie, sa statsministeren at det var hennes største nederlag i fjor. For meg er det en talende setning at litt bedre orden for dem som jobber i utsatte bransjer, var regjeringens største nederlag, sa Støre.

– Det sier noe om en styring som er feil, og vi forplikter oss til å gjøre noe med det. Vi bør bytte regjering i Norge, sa Ap-lederen til applaus blant de fremmøtte.

Ferske tall fra Arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå viser at det på ett år er blitt 10.000 færre ansatte i midlertidige stillinger.

– Det betyr at flere arbeidsfolk får trygge, faste jobber, og min beskjed til folk i dag er at regjeringen skal fortsette å skape enda flere faste jobber og legge til rette for at flere kommer i jobb, sier statsministeren i en uttalelse til NTB.

– Det å gi litt mer fleksibilitet når det gjelder midlertidighet betyr ikke at du får varig midlertidighet. Det viser disse tallene, framholder hun.

Publisert: 01.05.19 kl. 12:10