Propanflaske eksploderte i Kragerø - kvinne skadet

En kvinne fikk brannskader som følge av eksplosjonen og ble sendt til sykehus med luftambulanse.

I 21-tiden lørdag kveld fikk politiet melding om en eksplosjon ved et idrettsanlegg i Kragerø.

Ifølge operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Inge Landsrød, eksploderte flasken i forbindelse med grilling. Eksplosjonen fant sted ved en hytte som lå ved idrettsanlegget.

Hentet av luftambulanse

En kvinne som befant seg i hytten med sine to barn fikk brannskader som følge av eksplosjonen.

– Kvinnens helse er nå førsteprioritet. Begge barna kom uskadet fra hendelsen, sier Landsrød.

Kvinnens skadeomfang er foreløpig ukjent. Politiet bekrefter at hun ble hentet med luftambulanse, og at hun nå får behandling for brannskader.

Politiet har kontroll på propanflaskene på stedet, og det skal ikke være fare for ytterligere eksplosjoner eller brann.

Publisert: 13.04.19 kl. 22:06