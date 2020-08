ØKT ETTERSPØRSEL: Forrige uke sa helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at det vil komme nye råd for munnbindbruk i Norge. Det sendte salget av munnbind rett til værs. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Har fylt opp lagrene før mulig munnbind-anbefaling

I dag kan det komme nye anbefalinger om bruk av munnbind. Apotekene har fylt opp lagrene – og varsler at prisene trolig vil gå ned.

Helt siden pandemien brøt ut i mars har munnbindbruk vært mye diskutert. Stadig flere land, også europeiske, anbefaler å bruke det i offentlige rom.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har varslet at det fredag kan komme anbefaling om bruk av munnbind på offentlig transport.

Fungerende kommunikasjonssjef i Apotek 1, Silje Ensrud, er spent.

– Etterspørselen etter munnbind har vært ekstremt stor. Forrige uke solgte vi mer munnbind enn i hele juni og juli til sammen. Det er tilstander vi ikke kjenner igjen, sier hun til VG.

Omtrent annenhver kunde har handlet munnbind, forteller Ensrud. Derfor har kjeden nå innført rasjonering.

– Vi henstiller til å ikke hamstre, så vi har derfor innført maksbegrensning på to pakker med 50 munnbind til hver kunde. Slik sikrer vi tilgang til alle, sier Ensrud.

Forberedt

Apotek1 er ikke den eneste kjeden som har merket en voldsom etterspørsel etter munnbind.

– Etterspørselen økte etter at enkelte flyselskap innførte krav om munnbind på flyreiser. Mye omtale om munnbind i mediene har også gjort at vi de siste to ukene har opplevd en merkbar pågang, sier kommunikasjonssjef Anne Margrethe Aldin Thune i Boots Apotek.

Hun sier at de er godt forberedt dersom det kommer en anbefaling fra regjeringen i dag. Boots Apotek har ikke innført noen generell rasjonering av munnbind.

– Tilgangen hos oss er så god at vi skal klare å møte en eventuell økning i etterspørsel, og vi får nå nye partier inn på lager fortløpende. Enkeltapotek kan ved behov innføre mengdebegrensing ved stor etterspørsel, hvis de ser at det er fare for at de går tomme.

Også Apotek 1 har fylt opp lagrene.

– Det er vanskelig å spå hvordan folk reagerer på en eventuell anbefaling, men vi forventer store leveringer løpende, sier Ensrud.

Reagerer på stive priser

Mange har reagert på de stive prisene. Torsdag kveld koster en pakke med 50 kirurgiske munnbind mellom 549 og 799 kroner hvis du bestiller over nett hos Farmasiet, Vitusapotek, Apotek 1 eller Boots Apotek.

De høye prisene skyldes imidlertid ikke etterspørselen, slik mange tror, påpeker kommunikasjonssjefen i Apotek 1.

– Prisene økte i april. Grunnen til dette var at de tradisjonelle leverandørene våre ikke kunne levere nok munnbind. Vi måtte derfor ty til nye leverandører som hadde helt andre innkjøpspriser. Det er innkjøpsprisene som styrer utsalgsprisene, sier Ensrud.

Også Boots forklarer at deres faste leverandører var nødt til å prioritere helsetjenesten.

– Hos andre leverandører var innkjøpsprisen to til femten ganger så dyr på det tidspunktet. Dette skyldtes flere ulike ting: Kina var stengt ned og munnbindene produseres der. Fabrikkene måtte ha økt inntekt for å kunne ta forsvarlige smittevernhensyn. Flyfraktkostnadene var høyere og det var økt etterspørsel fra hele verdensmarkedet, sier Thune.

– Vi fikk flust av henvendelser fra distributører som tilbydde munnbind, men vi måtte avvise mange som ikke oppfylte kvalitetskravene.

PÅBUDT: Århus er en av seks kommuner i Danmark hvor det frem til 1. september er påbudt med munnbind på kollektivtransport. Foto: Bo Amstrup / AP

Tror prisene går ned

Prisene har vært stabile siden de økte april, forklarer Thune.

– Det som selges i butikkene nå er altså det som ble kjøpt inn til en høy innkjøpspris i vår. Vi tror og håper at prisene skal gå ned når vi bestiller nye partier fremover, sier hun.

Også Ensrud sier at det forhandles om prisene.

– Prisene gikk ned forrige helg og vi har fortsatt løpende forhandlinger med leverandørene. Det jobbes godt og hardt. Prisene har vært høyere enn normalt.

Hvis det kommer en anbefaling i dag er det viktig at folk ikke får panikk og begynner å hamstre, påpeker Thune.

– Det er god tilgang i verdensmarkedet, så vi skal klare å få tak i mer. Skulle et enkeltapotek gå tomt, er det kun for en kort periode før vi fyller på fra sentrallageret.

