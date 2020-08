Brodtkorb: Fikk nye dokumenter fra Norges Bank i går kveld

Julie Brodtkorb fortalte under Tangen-høringen i Stortinget mandag, at hun så sent som søndag kveld fikk nye dokumenter fra Norges Bank. Brevet var datert 25. juni.

Mandag har Stortingets finanskomité åpen høring om Norges Banks ansettelse av finansmann Nicolai Tangen (53) som ny sjef for Oljefondet.

Brodtkorb fortalte om et dokument hun sier ble sendt henne klokken 21.35 søndag kveld, som inneholder en erklæring fra nærstående av Tangen.

Hun sa i høringen ikke noe om innholdet, fordi brevet er underlagt konfidensialitet.

Brevet er datert 25. juni, mens Brodtkorb mottok det først søndag kveld, få timer før høringen.

Både sentralbanksjef Øystein Olsen og Brodtkorb er innkalt til høringen i Stortinget mandag. Sistnevnte leder representantskapet, som er Stortingets tilsynsorgan med banken.

I HØRING: Julie Brodtkorb, leder for Norges Banks representantskap. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Brevet hun mottok søndag er et svar på en av utfordringene som representantskapet i Norges Bank trakk frem da representantskapet sendte sitt brev til Stortinget 11. juni.

Der står det at «Representantskapet viser til at «members» og forvalter er å betrakte som nærstående av Tangen. De vil kunne anse seg forpliktet til å ivareta Tangens interesser».

Søndagsbrevet fra Norges Bank skal være et svar på det.

Saken oppdateres!

Publisert: 10.08.20 kl. 12:41

