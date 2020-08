KOMPROMISSLØS KOMPROMISSØKER: SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Tore Kristiansen

SV og Ap åpner for Tangen-kompromiss

SV-leder Audun Lysbakken er innstilt på å finne en Tangen-løsning på Stortinget, men er klar på at Tangen ikke kan tiltre. Saksordfører Hadia Tajik (Ap) søker også kompromisser.

Dagen etter stortingshøringen om ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondsjef, forteller SV-lederen og Ap-nestleder Hadia Tajik at de kommer til å forsøke å finne løsninger med de andre partiene på Stortinget.

– Vi vil jobbe med de andre partiene på Stortinget, også Høyre og de andre borgerlige partiene, for å se om vi kan finne løsninger sammen, for å løse Tangen-floken, sier Lysbakken til VG.

Saksordfører for Tangen-høringen, Aps nestleder Hadia Tajik, sier det vil være en klar fordel at det er bredest mulig enighet om saksforholdene og konklusjonene i denne saken.

– Jeg ønsker å legge til rette for det i behandlingen av rapporten fra representantskapet. Jeg kommer i løpet av de neste dagene til å ta initiativ til at vi samles på tvers av partier, for å se om det er mulig å finne et felles grunnlag for finanskomiteens konklusjoner.

Han sier det dagen etter at partiets talsperson i saken, Kari Elisabeth Kaski, gikk ut og fastlo at Tangen ikke kan tiltre som oljefondsjef 1. september, som er planen.

– Vi er ærlige og sier det vi mener er riktig. Vi står på den konklusjonen og det skyldes i hovedsak to punkter, som kom ut av mandagens høring: Interessekonfliktene er ikke eliminert, slik Norges Banks kontrollorgan, representantskapet, enstemmig har krevd.

– Det andre er skatteparadissaken, sier han:

– Det er fortsatt endel vi ikke vet, men det er ingen tvil etter høringen at Tangen har benyttet seg av den type skatteparadisstrukturer og at hans selskaper også i fremtiden vil benytte seg av dem. Det står i sterk motstrid til den norske politiske linjen om nettopp å bekjempe slike strukturer. Dette trakk da også leder Julie Brodtkorb frem i sin redegjørelse under høringen, sier SV-lederen.

Han viser til at Brodtkorb sa at representantskapet var opptatt av at holdningene til plasseringer i skatteparadiser «ikke svekkes ved at daglig leder av NBIM selv har midler plassert i såkalte skatteparadiser».

Tajik vil ikke konkludere

– Vi vil at Norge skal gå foran i kampen mot skatteparadis, og sjefen for oljefondet vil ha en nøkkelrolle i det, sier Lysbakken og konkluderer:

– Det er de to viktige elementene som gjør at vi mener Tangen ikke bør bli oljefondsjef. I tillegg kommer eventuelle brudd på sentralbankloven. Det er alvorlig, men eventuell avklaring på lovbrudd eller ikke, er ikke avgjørende: Det er interessekonfliktene og skatteparadissaken som gjør at vi mener vi må finne en annen oljefondsjef.

– Når dere mener det så sterkt, hvordan komme frem til kompromisser?

– Finanskomiteen skal behandle Tangen-saken fremover og etter planen levere innstilling 21. august. Når et enstemmig representantskap, som består av 15 politisk oppnevnte representanter fra de ulike partiene, står samlet i sine vurderinger både av at interessekonfliktene ikke er eliminert og i sin vurdering av skatteparadis, de samme politiske partiene legge den enigheten til grunn. Det bør gi grunnlag for en felles løsning på Stortinget.

– Og den mener du bør være?

– Det er det vi skal forsøke å bli enige om i dagene fremover, men den formelle veien er nok å be finansministeren gripe inn. Så får vi se hvordan det skal formuleres.

Tajik vil ikke si noe om hva Ap vil konkludere med.

– Siden høringen var i går, kan partiene trenge noen dager til å gå grundig inn i svarene derfra og vurdere de ulike elementene i kritikken mot ansettelsesprosessen. Når vi har en så uvanlig sak på bordet, og med potensielt alvorlige konsekvenser, vil det styrke behandlingen og tilliten til konklusjonen at det står et bredt politisk flertall det, sier hun.

