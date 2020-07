KØ TIL SVERIGE: Da Norske myndigheter åpnet for reiser til Värmland i helgen, ble det kø på grensen. Danskene farget Värmland «grønt» allerede den 16. juli. Foto: Fredrik Solstad

Derfor gikk regjeringen mot FHI og strammet inn smittekravene

De norske smittekravene for Sverige-reiser er dobbelt så strenge som de danske. Egentlig var de like – helt til regjeringen strammet inn.

Oppdatert nå nettopp

Tidligere i sommer gikk Folkehelseinstituttet (FHI) sammen med sine danske kolleger i Statens Serum Institut (SSI) for å finne felles kriterier for Norden-reiser. Og de ble enige.

Men mens Danmark i forrige uke åpnet for reiser til 12 svenske län, åpnet Norge for syv. Grunnen er at den norske regjeringen valgte å stramme inn.

Dette var endringen: For at Norge skal åpne for reise til en svensk region skal det ifølge kravet være færre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 totalt de siste to ukene. Men det opprinnelige kravet, som FHI ble enige med danskene om, er at det skulle være 20 per 100.000 i snitt .

Slik kan det slå ut: Hvis Uppsala for eksempel har hatt 61 nye tilfeller to uker på rad, vil det gi 15,8 nye smittede per 100.000 innbyggere i snitt og 31,6 nye smittede per 100.000 totalt. Altså ligger de innenfor med de danske kravene (som bruker snitt), men ikke med de norske (som bruker totalen).

SJEKK FORSKJELLEN: Kartet til venstre viser de norske reiserådene for Sverige, mens de til høyre er de danske. Danmark og Norge hadde samme krav til Sverige, helt til den norske regjeringen strammet inn. Det er ikke bare smittetallene de ser på, men også test-tall, trend og en helhetsvurdering. Foto: Oda Leraan Skjetne / VG

Slik forsvarer regjeringen endringen

Innstramningen skjedde da regjeringen skulle åpne reiser til de fleste europeiske land den 10. juli.

FHI foreslo å bruke totaltall når Europa skulle farges «rødt» eller «grønt», selv om kravet for et EØS/Schengen-land da ville være strengere enn det de allerede brukte for Norden.

Likevel var dette FHIs faglige råd. Og Helsedirektoratet stilte seg bak rådet.

Men regjeringen ville ikke forskjellsbehandle. De valgte den strengeste regnemetoden – for alle.

– Regjeringen konkluderte med at kriteriet for antall nye tilfeller skulle være likt for Norden og resten av EØS/Schengen-området. Det ble derfor endret til 20 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere de to siste ukene slik Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet hadde foreslått for EØS/Schengen-området, skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen (Høyre) i en e-post til VG.

Visste du? Danmark forskjellsbehandler heller ikke: De har samme krav for nordiske regioner som for EØS/Schengen-land. Men de valgte å heller å bruke den mindre strenge regnemetoden på alle. Derfor er Spania fortsatt «grønt» for danskene, mens norske myndigheter har farget Spania «rødt».

Regjeringen innrømmer at FHI ville noe annet.

– Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet faglige tilrådning var at vi fortsatt kunne ha gjennomsnittsberegning for de nordiske landene siden vurderingen der ble gjort på regionnivå, svarer Erlandsen i Høyre.

– Hva var grunnen til at regjeringen gikk imot FHIs faglige råd?

– Ut fra hensynet til likebehandling av landene innen EØS/Schengen-området, fant regjeringen det riktig å ha like kriterier. Og at vurderingen kan gjøres på regionnivå dersom det er mulig for helsemyndighetene å gjøre gode og helhetlige smittevernfaglige vurderinger om smittepresset i enkeltregioner. Inntil videre har det kun vært grunnlag for å gjøre dette gjeldende for de nordiske land, men regjeringen har dette til vurdering, svarer statssekretæren.

Så langt gjør de altså ikke forskjell på regioner i utlandet. Regjeringen har for eksempel sagt at det ikke er aktuelt å farge ulike spanske regioner «grønne» og andre «røde». Egne reiseråd for ulike regioner har de bare for Norden.

– Er den norske regnemetoden for streng?

– Norge har strengere kriterier enn mange andre land, men vi mener ikke den er for streng. Vi har god kontroll på smittesituasjonen i Norge, og den kontrollen vil vi beholde, svarer statssekretær Erlandsen (H) i Helsedepartementet.

Publisert: 27.07.20 kl. 12:21 Oppdatert: 27.07.20 kl. 12:44

Les også

Mer om Coronaviruset Reiseråd

Fra andre aviser