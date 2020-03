HIT, MEN IKKE LENGER: Klara Lie (86) kan ikke ha besøk i leiligheten for tiden, på grunn av smittefaren. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Klara (86) savner besøk: – Jeg tror mange har det vondt nå

Klara Lie har astma og er i risikogruppen for coronasmitte. Hun prøver å komme seg ut hver dag og holder behørig avstand, men skulle gjerne truffet medmennesker på gamlemåten.

Nå nettopp

– Folk går isolert og tør nesten ikke hilse, sier Klara Lie. Hun er en av mange som føler seg isolert og ensom under coronakrisen, etter myndighetenes restriksjoner for å stanse smitte ble innført.

Selv bor hun i tredje etasje uten heis i Oslo, men prøver likevel å komme seg ut for å gå tur med rullatoren daglig. Hun skulle ønske folk kunne hilse selv om man må holde den behørige avstanden.

– Ja, i hvert fall ikke gå utenom så man føler seg enda mer isolert og spedalsk. Jeg har rullator og holder avstanden som skal til. Jeg synes det viser hvor kaldt vårt samfunn er blitt, sier 86-åringen.

PRØVER Å KOMME SEG UT: Klara Lie forsøker å få seg en tur ut hver dag, selv under coronakrisen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

VG skrev tidligere fredag om den økte pågangen på krisetelefoner, og Røde Kors sine besøksvenner for eldre som under krisen har blitt gjort om til telefonvenner. Det setter Klara stor pris på.

– Jeg ble veldig glad når Røde Kors ringte opp og tilbød besøksvenn. Det har jeg , men etter de siste bestemmelsene er det ikke personlig besøk, men de har kontakt på telefon.

Selv om hun har astma og er i risikogruppen er hun ikke selv redd for å bli smittet. I sitt aktive arbeidsliv jobbet hun som sykepleier, og var blant annet i Afrika under Ebola-utbruddet.

– Det var grotesk å være der tre uker. Jeg så hvordan familien ikke turde å gi noen en håndsrekning fordi de trodde det var åndskrefter som hadde inntatt vedkommende.

Det hun savner mest under unntaktstilstanden landet er i, er å få besøk hjemme i leiligheten.

– Jeg føler meg alene når jeg ikke får ha besøk. Jeg har en niese som kommer med mat, men hun får jo ikke lov til å komme inn. Familien min bor i en annen del av landet, sier hun.

Hjemmesykepleien setter hun stor pris på, men de besøkene skjer kun én gang i uken.

– Jeg er veldig takknemlig for det. De opptrer så hyggelig og medmenneskelig. Men et ti minutters besøk er jo lite.

Når hun er nødt til å sitte inne bruker hun tiden på å rydde, og på håndarbeid. Og hun får med seg det meste av nyheter.

– Jeg sitter mye foran TV. Jeg prøver å få med meg utviklingen i USA, der har jeg familie, sier hun og legger til at hun bruker skype for å snakke med slektningene der borte.

– Hva tenker du om alle andre eldre som sitter hjemme og er ensomme og isolerte?

VIL GJERNE HJELPE: - Jeg skulle gjerne ha stilt opp som frivillig selv nå, sier Klara Lie. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Jeg tror de har det vondt. Og jeg tror at det å møte vanlige medmennesker ville vært bra. Jeg har sendt henstilling til bystyregruppen om å teste eldre i risikogruppen. Dette vil hjelpe på engstelse og nerver.

Hvor lenge tror du dette vil vare?

– Jeg aner ikke. Vi lever i uvissthet. Nå mistet vi påsken, som for mange er festdager. Det blir det ikke nå, men jeg er glad for at mange menigheter streamer gudstjenestene.

Hva er din oppfordring til yngre som kjenner eldre som sitter isolert?

– Vær gode naboer! Jeg er takknemlig for å ha naboer som har tilbudt hjelp. Det er flott. Vi må tro at dette er forbigående.

Publisert: 27.03.20 kl. 21:48

