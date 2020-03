DRAMATISK UTVIKLING: I løpet av to uker fikk NAV-kontoret på Årstad i Bergen 2296 søknader om dagpenger under permittering, sier avdelingsdirektør Mette Johnsen Bentdal. I hele Bergen var tallet 15700. Foto: Hallgeir Vågenes

Navs beredskapsleder til VG: «Nav er ikke rigget til å ta unna så mange søknader»

BERGEN (VG) Siden 9. mars har over ti prosent av den samlede arbeidsstyrken i Norge søkt om dagpenger. Beredskapsleder Yngvar Åsholt i Nav sier at etaten ikke er dimensjonert for en så stor oppgave.

Oppdatert nå nettopp

- Vi står overfor den største utfordringen vi noen gang har hatt, pågangen er enorm, sier Åsholt til VG.

De siste ukene har 287.200 arbeidstagere søkt om dagpenger fra NAV fordi de er blitt permittert eller oppsagt.

– Nav er ikke rigget til å ta unna så mange søknader, hverken når det gjelder bemanning eller IT-systemer, sier Åsholt, og legger til:

– For å kunne behandle søknader så raskt som mulig og etter nye regelverk, må vi gjøre betydelige endringer og utvikling i våre datasystemer, og vi må ha på plass flere saksbehandlere. Dette er vi i gang med. Vi flytter ansatte internt og vi rekrutterer nye medarbeidere. Vi trenger all den hjelpen vi kan få nå, for å sikre at folk får de pengene de har krav på.

JOBBER PÅ SPRENG: Beredskapsleder Yngvar Åsholt i Nav sier at etaten ikke er rigget til å ta imot så mange dagpengesøknader som Nav har mottatt de siste ukene.

Torsdag opplyste Åsholt til VG at Nav ikke kunne gi et svar på hvor lang tid det ville ta å få behandlet og betalt dagpenger til alle som nå har søkt.

Fredag ettermiddag ble det kjent at regjeringen åpner for at Nav skal kunne forskuttere utbetaling av dagpenger.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier til VG at de som venter på dagpenger nå vil kunne få deler av utbetalingen på forskudd.

– Det har vært en massiv pågang til Nav, på nivå med noe vi aldri tidligere har opplevd. Derfor setter vi opp et nødsystem, slik at folk skal få penger så raskt som mulig, sier Røe Isaksen.

NY HVERDAG: Enhetseder Hilde Skjelvik Larsen (t.v.) og avdelingsdirektør Mette Johnsen Bentdal leder 199 ansatte ved NAV Årstad i Bergen. Bare 15 ansatte er igjen i lokalene i Solheimsviken, resten jobber fra hjemmekontor under coronakrisen. Foto: Hallgeir Vågenes

Ordningen med forskuddsutbetaling vil i første omgang gjelde i en måned. Beløpet vil være cirka 60 prosent av tidligere lønn, opp til 600 000 kroner.

– Dersom man søker i løpet av mandag eller tirsdag kommende uke, vil forskuddet komme inn på konto fredag 3. april. Alle som søker senest fredag 3. april vil få sin utbetaling innen onsdag 8.april, dagen før skjærtorsdag, opplyser Nav på sin hjemmeside.

Ledigheten i Norge er nå den høyeste siden annen verdenskrig. Bare den siste uken har det vært en dobling av antallet registrerte helt ledige.

– Hovedårsaken til dette er en kraftig økning i antall permitteringer som følge av tiltakene som er iverksatt for å begrense spredningen av coronaviruset. Vår viktigste jobb nå er å få behandlet alle søknadene så raskt som mulig, slik at folk får pengene sine, sier Åsholt.

STOR PÅGANG: Rådgiver Veronica Myking (t.v.) ved NAV Årstad i Bergen har de siste dagene jobbet med å hjelpe folk som har søkt om dagpenger. Avdelingsdirektør Mette Johnsen Bertdal og enhetsleder Hilde Skjelvik Larsen (t.h.). Foto: Hallgeir Vågenes

Ved NAV-kontoret på Årstad i Bergen var det registrert rundt 300 arbeidssøkere før Norge nærmest ble stengt ned 12. mars. Dagen etter eksploderte pågangen.

– I løpet av de siste to ukene har vi fått 2296 nye søknader om dagpenger under permittering, bare ved vårt kontor. I Bergen kom det totalt 15.700 søknader. Det er dramatisk, sier avdelingsdirektør Mette Johnsen Bentdal til VG.

Sett denne? Vi forklarer hvorfor en vaksine mot coronaviruset ikke vil bli lansert med det første:

Yngvar Åsholt sier at de er veldig opptatt av at alle som er avhengig av penger fra NAV, skal få dette uten store forsinkelser.

- Dette er selvsagt krevende med den økningen i antall permitteringer vi har opplevd den siste tiden, men vi jobber med en rekke tiltak for å håndtere situasjonen.

BETALER FORSKUDD: Regjeringen åpner for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Arbeids- og ssialminister Torbjørn Røe Isaksen sier at dette løser deler av et akutt behov. Foto: Trond Solberg

20. mars vedtok Stortinget flere endringer i permitteringsreglene, for å lette de økonomiske byrdene for de som rammes av coronakrisen. Dette har skapt store utfordringer for Nav, ifølge Åsholt.

- Når det gjelder dagpenger ved permittering, er det ingen søknader som er ferdigbehandlet etter den nye ordningen som ble besluttet i Stortinget. Dette skyldes at vi må få på plass nødvendig regelverk for ordningene og gjøre en rekke tilpasninger i etatens IT-systemer for å håndtere Stortingets vedtak raskest mulig.

Ifølge beredskapslederen jobbes det nå på høygir for å få unna sakene så raskt som mulig.

- I påvente av at vi kan starte selve vedtaksbehandlingen, har våre saksbehandlere gjennomgått og sortert titusenvis av saker om dagpenger ved permittering, slik at det skal gå raskere å behandle disse når alle avklaringer er på plass. Vi håper at alle brikker er på plass om kort tid og vil informere nærmere om når folk kan forvente pengene fra NAV så snart dette er klart.

På spørsmål om det er mulig å være mer konkret, svarer han:

– Vi behandler sakene så raskt det lar seg gjøre og henter inn flere folk for å øke saksbehandlingskapasiteten. Med så mange søknader må vi også gjøre endringer for å redusere tiden vi bruker på hver sak. Vi jobber for å finne en god kombinasjon av systemutvikling og regelendringer slik at automatiseringsgraden øker. Hvor lang tid det tar før alle saker er behandlet vet vi derfor ikke foreløpig. Derfor kommer forskuddsordningen.

Ved NAV-kontoret i Bergen har nesten hele arbeidsstokken på 199 medarbeidere jobbet fra hjemmekontor de siste to ukene.

– Vi er bare 15 personer igjen i lokalene her nå. Men det har fungert bra etter forholdene. Ved hjelp av digitale verktøy klarer vi å kommunisere godt med hverandre. Jeg er veldig stolt av det medarbeiderne mine har prestert, sier Mette Johnsen Bentdal, som leder de 91 ansatte som jobber i den statlige arbeidssektoren.

STOR ØKNING: I løpet av to uker har ledigheten i Bergen steget fra 2,2 til 11,6 prosent. Rådgiver Veronica Myking (t.v.) og avdelingsdirektør Mette Johnsen Bentdal ved Nav Årstad har mye å gjøre. Foto: Hallgeir Vågenes

Enhetsleder Hilde Skjelvik Larsen er leder for de 108 ansatte i den kommunale sosialtjenesten ved kontoret. Hun sier at medarbeiderne har taklet nye utfordringer på en god måte.

– Mange har måttet gjøre ting de aldri har gjort før. For de som har små barn hjemme kan det være krevende å drive saksbehandling hjemmefra, men det har gått veldig fint. Folk jobber som helter.

Har du mistet jobben eller er du permittert som følge av coronakrisen? Ta kontakt med VGs journalister her:



jostein.overvik@vg.no

frank.haugsbo@vg.no

Publisert: 28.03.20 kl. 11:14 Oppdatert: 28.03.20 kl. 11:40

Mer om Koronaviruset Nav

Fra andre aviser