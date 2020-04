KRISELEDER: Statsminister Erna Solbergs Høyre øker mer enn noe annet parti tidligere har gjort fra en måned til en annen på Respons Analyses partibarometer. Foto: Hallgeir Vågenes

Historisk hopp for Høyre i ny meningsmåling

Høyre går frem 7,3 prosentpoeng fra mars i VGs partibarometer for april. Det er den største framgangen noe parti har gjort noensinne på en måned i Respons Analyses målinger.

– Fra en måned til den andre så er dette det største spranget Høyre noensinne har gjort i Respons Analyses målinger. Jeg finner heller ikke andre partier som har gjort noe tilsvarende, sier daglig leder Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse til VG.

Byråets målinger i denne tidsserien går tilbake til 2006.

På VGs ferske partibarometer for april får Høyre 25,2 prosents oppslutning. Høyre øker dermed med utrolige 7,3 prosentpoeng fra VGs partibarometer i mars, da regjeringspartiet ble målt til svake 17,9 prosent.

Bare Arbeiderpartiet har tidligere gjort et større hopp. Det skjedde i august 2011 etter terrorangrepene i regjeringskvartalet og Utøya 22. juli. Da var det ingen måling i juli og oppgangen på 8,7 prosentpoeng skjedde over to måneder fra juni til august.

I tillegg mener 77 prosent av norske velgere at Solberg-regjeringen har håndtert coronakrisen svært eller ganske godt. Det kom frem i en meningsmåling i VG torsdag.

– For meg er den nærmeste parallellen til Høyres fremgang etter corona-krisen da finanskrisen slo inn mot Norge høsten 2008. Arbeiderpartiet hadde ganske sterk fremgang på flere målinger over litt lengre tid. Fra desember til januar gikk de frem tre prosentpoeng i gjennomsnitt. Det er mye, sier valgekspert, jusprofessor og Høyre-medlem Johan Giertsen i pollofpolls.no.

– Den gangen holdt oppgangen seg helt frem til valget, da Arbeiderpartiet fikk over 35 prosents oppslutning, legger han til.

Støtte til styringspartiene

– Det er hyggelig med gode tall. Men det viktigste nå er å slå ned smitten og sikre at vi har jobber å gå til etter pandemien, sier Erna Solberg til VG via statssekretær Rune Alstadsæther.

Det andre tradisjonelle styringspartiet i Norge, Arbeiderpartiet, går også frem i VGs partibarometer. Jonas Gahr Støres parti får i april-målingen en oppslutning på 26,7 prosent, frem 1,8 prosentpoeng.

– Det er en uvanlig tid i norsk politikk. Da tror jeg målinger skal få komme og gå. Det handler om å bruke tiden på å gjøre de riktige tingene for å bekjempe smitten og stille opp for de som nå blir utsatt, mister jobben eller får det vanskelig på andre måter, sier Jonas Gahr Støre til VG.

STYRKET: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre får også økt oppslutning fra norske velgere i corona-krisen. Foto: Krister Sørbø

Støre mener at Arbeiderpartiet har tillit blant velgerne for å trekke politikken i en mer sosial retning og se de som har behov for hjelp. Han sier til VG at Høyres store fremgang er naturlig i en periode der skillelinjene mellom partiene er mindre, fordi alle slutter opp om tiltakene.

Stortinget har frem til nå stått samlet bak Solberg-regjeringens corona-grep. Krisepakkene har også fått bred støtte.

– I de fleste kriser i de fleste land får de som leder krisearbeidet økt oppslutning i første periode. Så får vi se hvordan det utvikler seg over tid, legger han til.

Høyre-folk vender hjem

Johan Giertsen i pollofpolls.no trekker frem to interessante momenter i bakgrunnsmaterialet til målingen som kan være med på å forklare Høyres enorme fremgang på denne målingen.

For det første peker viser Giertsen til at det er en økt lojalitet blant Høyre-velgerne. I mars sa bare 55 prosent av de som stemte på partiet forrige valg at de ville stemme på dem igjen. Nå er tallet 72 prosent.

– 17 prosentpoengs oppgang i lojalitet er veldig, veldig mye på en måned. Hadde det vært valg i dag er det snakk om 120.000 velgere som har endret mening på en måned, sier han.

EKSPERT: Johan Giertsen fra pollofpolls.no holder god oversikt over norske meningsmålinger. I tillegg til engasjementet for nettsiden er han jusprofessor ved Universitetet i Bergen og Høyre-medlem. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I tillegg styrker Høyre oppslutningen sin blant kvinner. Ifølge Giertsen kommer dette frem i både VG og TV2s siste partibarometere.

– Kommer Høyres fremgang til å vare?

– Her blir det helt avgjørende hvordan velgerne oppfatter krisen og krisehåndteringen fremover, sier Giertsen.

– I land etter land ser vi nå en økt oppslutning om politiske ledere i krisetiden. Donald Trump har sterke tall. Stefan Löfven har sterke tall. Dette er ikke en unik norsk situasjon, sier Giertsen.

– Hvorfor skjer dette?

– Her må man skille mellom lederskap og partipolitikk. Det velgerne etterspør nå er lederskap. Det er fellesnevnerne for Sverige, USA, Danmark og Norge. Alle som får økt oppslutning nå blir honorert for lederskap, sier han.

