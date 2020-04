Erna Solberg: Du må være innstilt på begrensninger utover i vår

Statsminister Erna Solberg (H) er ydmykt takknemlig overfor det norske folk. Hun varsler lettelser på tiltak, men sier det vil ta lang tid før du kan gå på pub eller konserter som vanlig.

Det er en forsiktig optimist som tar imot VG til påskeintervju fredag ettermiddag.

Når ledighetstallene samme dag nådde rekordhøye 412.000 og det dør folk av corona-smitte hver dag, er ikke optimisme eller glede det første som skal formidles.

Men det er måten du har taklet krisen på, som gjør henne glad og optimistisk.

– Jeg vil si et stort takk til det norske folk, fordi de stiller så godt opp bak de tiltakene vi har gjennomført – og takk til alle dem som er på jobb og bidrar til å redde liv og sørger for at samfunnet vårt faktisk fungerer.

Hun ramser opp en rekke til; de som jobber innen helse, renholdsarbeidere og butikkansatte, ja, alle som stiller opp:

– Det gjelder også hverdagsheltene der hjemme, som bidrar til mindre smitte ved faktisk å være hjemme, som tar vare på sine barn og som kanskje er permitterte. Vi vet hvor krevende og tungt det kan være, med den usikkerheten som ligger der.

Vi møter henne ved Statsministerens kontor, ved Akershus festning – og ved statsministerboligen bak Slottet.

Hun fastslår at vi er rammet av den største krisen, den største omveltningen, som vi har sett siden andre verdenskrig.

Det trenger en ikke gå langt for å se:

Det er fredag ettermiddag. Vanligvis ville det vært tjo og hei og fredagspils-glede i Oslo. I dag er det stille – tomme butikker og restauranter gråter når vi går forbi.

– Jeg håper at alle får en god påske. Det gjelder å finne måter å holde ut sammen, fordi vi må holde fast på tiltakene. Derfor må vi holde ut dette, og så vet vi at det blir en annen hverdag etterpå.

– Du sa etterpå – ikke etter påske?

– Jeg tror ingen skal tro at vi skal kunne snu rundt på alt dette etter påske. Vi trenger lengre tid, men vi må se om det er noe vi kan løse litt opp på etter påske. Men det kommer til å ta tid før vi kan slutte med det som folk kanskje opplever som mest krevende, nemlig den avstanden vi må ha til hverandre for ikke å spre smitten.

VÅR: Påskeliljene står i full blomst i hagen til statsminister Erna Solberg i Oslo. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Nordmenn er et tålmodig folk, men det går grenser. Tror du den grensen går etter påske når folk ser at den neste horisonten for et mer åpent samfunn kanskje er sommerferien?

– Jeg tror vi må være innstilt på at vi vil ha ganske mange begrensninger en god stund fremover utover i vår, men det er ikke sikkert vi skal ha de samme begrensningene.

– Ser du for deg at det kommer en liten lemping som gjør at man kan få noe åpning av skoler etter påske?

– Smittetallene våre er positive. Vi venter på rapporter om skolene kan mestre ulike modeller for åpning; hva som er praktisk mulig å gjøre.

Åpner for andre regler i Oslo

Rapportene hun viser til kommer til uken. Regjeringen skal så tirsdag og onsdag behandle saken og deretter fortelle om noen av de strenge tiltakene som stenger ned Norge, kan lempes på.

– Så du sier at frem mot sommeren så er det håp om at smitteutviklingen vil vippe nedover?

– Ja, det vil jeg tro, men det er noen sektorer det vil ta lengre tid for. Selv om vi vil lette på noen av de strenge tiltakene, så vil vi måtte ha smitteregler som gjør at vi lenge vil måtte ha avstand mellom folk. Da er det vanskelig å se for seg de store folkesamlingene på konserter og festivaler – eller fulle puber. Det vil ta tid.

Hun varsler at det kan komme forskjellige regionale løsninger, fordi smittespredningen på eksempelvis østkanten i Oslo er veldig annerledes sammenlignet med deler av Nord-Norge.

– Er det mulig å åpne skoler andre deler av landet enn i Oslo?

– Det er en mulighet vi må se på. Geografisk ulik gjeninnføring kan være en av mulighetene. Men smittevern-hensynene vi må ta, kommer til å være like over hele landet. Du må venne deg til å holde avstanden og vaske hender ganske lenge.

Hun vil ikke si noe om noen skoler vil kunne holde åpne etter påske.

– Vi vet mer om det når ekspertene har gitt sine vurderinger til uken og de helsemessige sidene også blir vurdert.

– En åpning av skoler og barnehager vil måtte skje trinnvist

– Vil det være aktuelt å åpne slik at noen elever går der mandag og onsdag og andre tirsdag og fredag?

– Slik differensiering er en mulighet. En åpning av skoler og barnehager vil måtte skje trinnvist, sier hun:

– Så vil det være en del foreldre som er redd for å sende barna sine på skolen.

– De må få anledning til å slippe levere barna på skole og barnehage?

– Ja, det må vi nok gjøre, særlig for foreldre som selv er sårbare eller om barn har sårbare søsken, for eksempel. Har du en søster eller bror som er multifunksjonshemmet og lett kan få infeksjonssykdom, da blir det begrensninger på resten av familiens aktivitet også. Vi må også se hvordan folk opplever den grunnleggende tryggheten; at ingen «eksperimenterer med at jeg kan miste tryggheten».

– Det er liten sjanse for at de som liker å gå på pub skal få sjanse til det før man nærmer seg sommeren?

– De fulle pubene kommer vi ikke til å kunne ha, men spørsmålet er om de klarer å håndtere avstanden mellom gjestene.

– Fulle puber med fulle mennesker vil ta tid før vi ser?

– Ja, det høres ut som en liten smittebombe.

HAR FÅTT TIDENES LEDIGHET I FANGET: – Jeg tenker at uansett hvem som hadde vært statsminister så hadde det vært krevende, sier hun. Foto: Helge Mikalsen

Statsministeren har fått med seg handelen i småbutikkene. Og liker det hun ser.

– Jeg vil si at Brustad-buene er ganske flinke til å slippe folk gradvis inn. Varehandelen har vært kjempeflinke. Det har jeg lyst til å si. De tar det med godt humør og de fleste folk holder avstanden.

PS: For unge som ikke har peiling på hva disse buene hun refererer til er: Aps barne- og familieminister Sylvia Brustad fikk etternavnet på småbutikkene oppkalt etter seg, da hun i 1997 tillot senere åpningstider for småbutikker under 100 kvadratmeter.

Det er en helt eksepsjonell situasjon

Hun sier denne dugnaden hvor nordmenn lojalt følger smittevernreglene, holde avstand og vasker hender, kan gjøre at folk raskere kommer tilbake arbeid; fordi det er noe vi vil ta med oss på jobben.

– Ja, en del krangler litt på Facebook, men gjør som vi sier: At så mange har støttet tiltakene vil kunne bidra til at gjenåpningen vil gå raskere og bedre.

– 412 000 – eller 14,7 prosent av arbeidsstyrken – er ledige. Hva sier du til dem?

– At jeg har stor forståelse for at dette er en vanskelig tid. Nå er det fleste ledige permitterte. Det betyr at de skal være sikker på at vi gjør en skikkelig og hard jobb for å sikre at jobbene deres er der når permitteringene opphører.

– Vi har nådd tidenes ledighet på din vakt som statsminister. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker at uansett hvem som hadde vært statsminister så hadde det vært krevende. Vi har en pandemi og vært nødt til å sette i gang de strengeste tiltakene og den sterkeste nedstengningen vi har hatt i Norge i fredstid. Det er en helt eksepsjonell situasjon.

– Vi har fattet mange beslutninger under utrolig tidspress

Hennes arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen har sagt at ledigheten kan komme til å stige.

– Vi risikerer å nå 500.000 ledige ved utgangen av april?

– Det vil ikke jeg spekulere i, men det kan selvfølgelig komme større ledighetstall enn dette. Det er mange selskaper som opplever stor etterspørselssvikt; ikke bare de som har måtte stoppe aktivitet i Norge på grunn av norske tiltak, men også den internasjonale etterspørselen skaper problemer. Det aller viktigste nå er å huske på at en del av dette kommer til å være kortvarig, knyttet til smittespredningen. En del av aktivitetene vil komme tilbake igjen, som i tjenesteytende sektor.

LÆRER SOLBERG: Hun tegner og forteller om de tre fasene vi er gjennom. Foto: Helge Mikalsen

– Det er en gryende debatt om tiltakene er for stramme og at å lamme arbeidslivet ikke er verdt prisen?

– Jeg synes det er fornuftig å ha en diskusjon om det.

– Hva sier du til Sp-nestleder Ola Borten Moe som sier vi må ta den debatten?

– Jeg er veldig tydelig på at vi som samfunn faktisk må gjøre de tiltakene som gjør at helsevesenet vårt kan bære belastningen. Så kan det hende at vi i ettertid skulle gjort noe annerledes, men vi har fattet mange beslutninger under utrolig tidspress, for å sikre, ikke bare at folk dør, men at ikke helsevesenet vårt bryter sammen.

– En langsiktig investering i tillitssamfunnet Norge

Hun gir ikke en millimeter i førstelinjeforsvaret av nedstengningen av landet: Helse først:

– Noen snakker om at dette er for å redde noen få eldre. Det er ikke det, det er for at helsevesenet vårt skal kunne fungere. Mye vil kunne bryte ned hvis det ikke gjør det. Og det er viktig å huske at de fleste intensivpasienter ikke er eldre. De er det de selv vil kalle menn i sin beste alder.

– Frp-nestleder Sylvi Listhaug sier vi snart kan komme dit hvor vi er vel så bekymret over de økonomiske konsekvensene av nedstengningen av Norge, enn av helsesituasjonen knyttet til coronaviruset?

– Mislykkes vi med krisetiltakene, så er konsekvensene store både for økonomien og den norske befolkningen. Så er det noe grunnleggende som er viktig i den forbindelse: Vi er veldig fornøyd med tilliten vi har i det norske samfunnet: Mellom hverandre og til myndighetene. Den tilliten er avhengig av at vi faktisk leverer på grunnleggende trygghet til folk. Og trygghet for helse er det aller viktigste vi leverer på – og det å vise at vi faktisk prioriterer helse i en slik situasjon, selv om det har økonomiske konsekvenser, er en langsiktig investering i tillitssamfunnet Norge.

Norge best i klassen?

En VG-måling viser at over 70 prosent er fornøyd med hennes innsats og like mange støtter tiltakene.

– Tror du de høye ledighetstallene kan rokke ved det?

– Hvis det varer lenge, ja, da vil flere mene at vi må myke mer opp. Samtidig så tror jeg at en av grunnene til at folk støtter de norske tiltakene, er at man ser hva som har skjedd i andre land.

– Norge har et lavt antall døde av coronaviruset, sammenlignet med mange andre: Viser det at den norske dosen har veldig god eller vært best?

– Det er det altfor tidlig å si noe om, først og fremst fordi vi ikke vet om denne utviklingen i Norge kommer til å vedvare. Men også fordi vi hadde en annen type inngang til smittespredningen enn det mange andre land hadde. Vi fikk mange mennesker i den tidlige fasen, som kom fra Østerrike og Nord-Italia, hvor mange var mellom 40 og 60 år, og hvor 70 prosent var menn. Mange av dem tålte det bedre.

Hun legger til:

– I andre samfunn har smittespredningen skjedd annerledes, ofte saktere i den første fasen. I Norge fikk vi rask spredning og satte inn mange tiltak tidlig. Vi skal være litt ydmyke overfor at den store smittespredningen vi fikk fra Østerrike og Nord-Italia gjorde at vi så en større utfordring på et tidligere tidspunkt.

– Sverige valgte lenge å holde samfunnet mer åpent. De siste dagene har de hatt flere døde på en dag enn vi samlet har i Norge?

– Vi må vente til vi er ferdig for å se om Sveriges strategi er årsaken til dette, eller om det er et annet smittebilde enn i Norge. De har en litt eldre gjennomsnittsalder på de smittede enn vi har hatt i begynnelsen. Det gjør jo også at de har hatt flere sårbare smittede enn det vi har hatt.

Ikke krise i bygg og anlegg

Hun har en flippover på kontoret og blir lærer for en stund. Hun forteller om de to første fasene vi har vært gjennom og tegner og forteller.

Den tredje fasen ligger foran oss: Det er de kommende tiltakene, som blant annet olje- og gassindustrien og leverandørindustrien på land skal få for å overleve etter at smittekrisen er over.

Industrien ber om en midlertidig ordning med direkte utgiftsføring av investeringer. Dette gir ikke lavere skatteinnbetalinger til staten over tid, men innebærer en utsettelse av når skatten skal betales.

– Vi har nettopp fått det innspillet og må vurdere det nøye og se på virkningene av det. Jeg har stor forståelse for at det er veldig krevende i oljebransjen, særlig knyttet til lav oljepris. Det ser ut til å være noen investeringsbeslutninger som ligger an til å bli utsatt, som vi hadde ønsket å ha hatt nå, så vi må vurdere dette.

Hun sier alt til sin tid.

– Det er mange tiltak som er gode, men som ikke nødvendigvis trengs nå. Det er eksempelvis ikke stort aktivitetsproblem innen bygg og anlegg, men kanskje om tre-fire måneder. Så kan det være forskjeller i landet; hvor noen deler av landet går godt og andre ikke så godt. Vi må ha fleksibiliteten fremover.

Blir ikke påske i Bergen

I den første fasen, fra 12. mars, da regjeringen lammet Norge, lente de seg på rådene fra helsemyndighetene.

Den siste uken har helse- og omsorgsministeren vist til «sine» og «regjeringens» planer; altså sterkere politisk hånd.

– Når dere skal fatte det vanskelige valget om å lette opp på nedstengningen, vil dere da igjen lene dere på helsemyndighetene, for å slippe å ta hele ansvaret hvis det fører til økt smitte igjen?

– Vi lener oss på helserådene hele tiden, men vi desentraliserte beslutningsmyndigheten til helsedirektoratet, gjennom en kongelig resolusjon i en tidlig fase, slik at de effektivt kunne iverksette de nødvendige smitteverngrepene.

– Når saken vokste så kraftig, valgte vi å overføre beslutningsmyndigheten tilbake til oss: Når det ikke lenger er en helsekrise, men en samfunnskrise, så flyttet vi alle beslutninger tilbake til regjeringen. Vi kommer ikke til å flytte det ned igjen.

– Hva skal du selv gjøre i påsken; det blir ikke bare jobb og en tur hjem til Bergen?

– Nei, det blir ikke Bergen i påsken, det blir litt for mye jobb.

