Utsatt for hærverk etter VG-sak: – Dette er gatejustis

Etter at redaktør Danby Choi stilte opp i en VG-reportasje om kulturprofilen som er tiltalt for flere voldtekter, ble arbeidsplassen hans utsatt for hærverk.

I tillegg er han blitt utsatt for sjikane på den anonyme delingstjenesten Jodel.

– Dette er gatejustis. At man skal oppleve represalier og frykt for vold og trusler fordi man uttaler seg i en avis, er ikke bra og bør slås ned på, sier Choi til VG.

Mandag publiserte VG en reportasje om straffesaken mot en 50 år gammel, tidligere kultur -og medietopp, som er tiltalt for åtte voldtekter og ett tilfelle av seksuell omgang med en mindreårig.

Aktoratet har lagt ned påstand om 14 års fengsel. Mannens forsvarer, Elisabeth Myhre, har lagt ned påstand om full frifinnelse. Dom faller innen seks uker.

Redaktør for kulturavisen Subjekt, Danby Choi, uttalte i VGs reportasje at de første kvinnene som anmeldte kulturprofilen i oktober 2015, startet en kampanje på sosiale medier, med mål om å få flere kvinner til å anmelde ham.

Dette benektet kvinnene under den ni uker lange rettssaken i Oslo tinghus.

Danby jobbet tidligere med flere av de fornærmede, og omtaler både dem og tiltalte som tidligere venner.

– Fra første stund har jeg ønsket å innta en nøytral posisjon, men det har vist seg å være helt umulig, sier Choi.

– At jeg ikke har dømt tiltalte før dom i saken har falt, har provosert mange mennesker, som mener jeg dermed støtter tiltalte.

Choi understreker at han vil at skyldspørsmålet skal overlates til domstolen.

Vil anmelde

Første arbeidsdag etter påske var inngangsskiltet til kontoret hans i Oslo tilgriset med bokstavene «voldtekt». Dette hærverket vil han anmelde til politiet.

INNGANGSPARTIET: – Det fine skiltet som skal ønske folk velkommen til avisen vår, gjorde ikke det i dag morges, forteller Danby Choi. Foto: Frode Hansen

Choi sier han ikke har konkrete mistenkte, men mener tidspunktet for hendelsen ikke kan være tilfeldig.

– Å reparere skiltet er enkelt. Men dette er et angrep på moderate og politisk ukorrekte stemmer, sier han.

– Det er viktig for meg å belyse at man må kunne uttale seg offentlig med utfordrende meninger uten frykte represalier.

Politiadvokat Hilde Strand sier til VG at hennes generelle holdning er at folk bør vurdere å anmelde straffbare handlinger. På spørsmål om det vil bli etterforsket, svarer Strand:

– Han må anmelde ved sin politistasjon. Det er ikke vår avdeling som får saken, så jeg kan ikke svare konkret på spørsmålet.

POLITIADVOKAT: Hilde Strand fotografert i Oslo tinghus. Foto: Frode Hansen

Etter VGs reportasje har flere anonyme, profiler lagt ut sjikanerende meldinger om Choi på delingstjenesten Jodel. VG har sett flere av innleggene.

– Dette er en personer som har veldig lyst til å vise at de er imot voldtekt. De har hjertet på det rette stedet, men de gjør det på en banal måte. Ingen av oss er for voldtekt, sier Choi.

Choi begrunner sine uttalelser i reportasjen med at han opplever kulturprofilen som forhåndsdømt i offentligheten:

– Hvis vi alle skal dømme hverandre etter egen evne og vilje, har rettsstaten et stort problem, sier Choi.

