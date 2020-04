FORSIKTIG START: De minste elevene først, er regjeringens oppstart-strategi etter coronastengningen, beskriver kunnskapsminister Guri Melby. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Derfor trosser regjeringen ekspertutvalg om skoleåpning

Regjeringen valgte en splittet oppstart i barneskolen i strid med eget ekspertutvalg og Barneombudet. Færre barn, bedre smittevern og en forsiktig oppstart, begrunner kunnskapsministeren.

Det er fortsatt uvisst når elever fra 5. til 10. klasse skal starte på skolen igjen etter corona-stengingen.

Etter at regjeringen like før påske besluttet at første- til og med fjerde klasse skal starte på skolene igjen den 27. april, lurer flere hundretusen elever fortsatt på når de skal innta klasserommene i tiden frem til sommerferien i slutten av juni.

Etter å ha blitt utfordret av barneombud Inga Bejer Engh, som etterlyser en begrunnelse for ulik skolestart for barneskoleelevene, svarer nå kunnskapsminister Guri Melby.

– Regjeringen ønsker å være føre var, og derfor åpner skolene på en forsiktig og kontrollert måte. Med færre barn i skolene er det lettere å organisere opplæringen og samtidig følge smittevernråd, skriver Melby i en e-post til VG.

Melby legger til at skolene først åpnes for de yngste elevene fordi de ofte trenger mer oppfølging og hjelp fra voksne enn litt eldre barn.

– Hvis coronasmitten fortsetter å være under kontroll, vil regjeringen vurdere om også de større barna kan starte på skolen igjen. Målet er at alle barn og unge skal få komme tilbake på skolen før sommeren, ifølge Melby.

– Hvordan vektlegger regjeringen de negative følgene av tapt læring og økte skiller i læringen dess lenger «hjemmeskolen» varer?

– Alle er enige om at den situasjonen vi er i er uheldig. Den er noe vi skulle vært foruten og som vi håper snart er over. De aller fleste barn lærer best på skolen og i et sosialt fellesskap, jeg håper derfor alle kan være tilbake på skolen så snart som mulig. Når det er sagt, gjør skoler og lærere en veldig god jobb for å legge til rette for læring for sine elever når de er hjemme, de følger opp og er i tett kontakt med hjemmene og elevene. Det viktige nå er å gjøre det beste vi kan i den situasjonen vi er i, svarer skole- og barnehagestatsråden.

BARNAS TALSPERSON: Barneombud Inga Bejer Engh er kritisk til at regjeringen har besluttet en splittet oppstart for elevene i barneskolen (1.-7. klasse). Foto: Line Møller, VG

Den ekspertgruppen som regjeringen nedsatte for å komme med råd om skolestenging, advarte mot å bruke stenging av skoler som et forebyggende smitteverntiltak.

– Gruppen vil advare mot å bruke skolestenging som et

generelt «føre var-tiltak» for å forebygge fremtidige smitteutbrudd ut fra de negative konsekvensene stenging har for barn og unge, heter det i rapporten fra ekspertutvalget.

På oppdrag fra regjeringen vurderte de om skoler og barnehager skulle gjenåpnes. Ekspertutvalget anbefalte i sin rapport at hele barnetrinnet skulle gjenåpnes. For en uke siden bestemte likevel regjeringen at elever i 1. til 4. klasse skal tilbake på skolen 27. april, mens resten av barnetrinnet fortsatt må holde seg hjemme.

Statsminister Erna Solberg sa på pressekonferansen, der endringene i tiltakene ble presentert, at hvis alle barna kom tilbake på skolen samtidig kunne det føre til raskere smitteutvikling, om det blir en smitteutvikling.

– Derfor gjør vi det gradvis, med en opplevelse av at det er kontrollert, sa Solberg for en uke tilbake.

Ekspertgruppen mener imidlertid at konsekvensene stengte skoler medfører for barna, ikke står i forhold til smitterisikoen.

– Vår vurdering er at det ikke er grunnlag for videreføring av dagens nasjonale stengevedtak av barnehager og skoler, skriver utvalget.

Også Helsedirektoratet ville åpne barneskolene på alle trinn.

REPRESENTERER LÆRERNE: Steffen Handal leder Utdanningsforbundet, som organiserer lærere og barnehagelærere. Foto: Odin Jæger, VG

Barneombud Inga Bejer Engh har flere ganger stusset over at regjeringen ikke har fulgt ekspertutvalgets råd om å åpne hele barnetrinnet.

– Jeg hadde i utgangspunktet trodd at regjeringen fulgte de faglige rådene de fikk fra helsemyndighetene om åpning. Når de likevel velger å ikke gjøre det, hadde jeg forventet å få en skikkelig begrunnelse for hvorfor, sa Barneombudet til NRK både mandag og onsdag.

Overfor VG etterlyser barneombudet også en begrunnelse for hvorfor regjeringen følger et føre var-prinsipp når ekspertene har frarådet dette.

– Ved å stenge skolene har de gjort et alvorlig inngrep i barns rett til å gå på skolen. Dette kan det ikke tas lett på. Det er her snakk om helt grunnleggende rettigheter for barn.

Hun er svært bekymret for de sårbare elevene som får store utfordringer ved at skolen er stengt, både med tanke på læring og hjemmesituasjonen.

– Det kan være barn som har det ustabilt hjemme og trenger stabilitet i skolen. Eller barn med læringsutfordringer som i dag ikke får den opplæringen de har krav på.

– Når disse nå får beskjed om å fortsette å være hjemme på ubestemt tid, blir jeg svært bekymret. Regjeringen er nødt til å komme med tunge kompenserende tiltak til de som ikke får dra på skolen, og som vi anser som særskilt sårbare i den situasjonen vi nå er i. Det er konsekvensene av valget de har tatt, så det hviler et tungt ansvar på dem, sier Engh.

Helseminister Bent Høie (H) forsvarte imidlertid en delt skoleopptart for barnetrinnet i programmet «Politisk kvarter» på NRK onsdag.

– Vi har ikke informasjon på at det ikke er trygt å åpne hele barnetrinnet, men vi har anbefalinger som peker på muligheten for en trinnvis åpning for å gjøre det tryggere og ikke minst gjør det enklere for skoler og kommunen å forberede åpningen, sa Høie.

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet, har forståelse for regjeringens avgjørelse om å ikke åpne opp hele barnetrinnet.

– Og jeg tror folk flest har forståelse for at det er en del praktiske ting som må på plass. Så tror jeg også mange foreldre synes åpningen kommer litt brått på og er bekymret, sier Handal.

En undersøkelse gjort i forbindelse med åpning av skoler og barnehager forrige uke viste at 38 prosent av foreldre er urolige for å sende barna tilbake på skolen.

Mer enn 15.000 personer har i løpet av få dager meldt seg inn i Facebook-gruppen «Barnet mitt skal ikke være prøvekanin for covid-19».

