Varsler tidligere åpning av Danmark enn planlagt

Danmarks statsminister Mette Fredriksen varsler at de vil være klare for en gradvis gjenåpning av landet tidligere enn først planlagt.

Det skriver Dansk Radio, tirsdag ettermiddag.

– Tallene er bedre enn vi hadde turt å håpe på. De er også bedre enn det vi hadde forventet, sier Fredriksen.

Tallene på antall smittede, innlagte og kritiske syke fortsetter å minke i Danmark.

Statsministeren opplyser at de har gått i gang med det de kaller fase 1 av gjenåpningen av Danmark.

– Det er en svær øvelse, men det betyr også at fase 1 av gjenåpningen kan bli en smule større enn forventet, sier hun.

Danmark har tidligere meldt at barnehager og småskolen skal åpne onsdag. Inntil videre er det ikke avklart ytterligere hva som kan åpnes opp. Dette vil avgjøres i forhandlinger med partiene i Folketinget.

Etter planen skal statsministeren møte de andre partilederne over videolink tirsdag kveld. Her skal gjenåpningen være et tema med særlig fokus på dansk økonomi.

Ifølge VGs oversikt skal 6496 personer være smittet av coronaviruset i Danmark, mens 285 skal være døde.

