AVTROPPENDE: I oktober i fjor kunngjorde Yngve Slyngstad at han ville gå av som oljefondssjef. Foto: Trond Solberg, VG

Norges Bank vil undersøke Slyngstads USA-reise

Nicolai Tangen betalte hotell, opphold og flyreisen hjem da avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad deltok på Tangens USA-seminar i november. Norges Bank varsler lørdag kveld at de vil undersøke reisen.

VG skrev lørdag morgen om Nicolai Tangens «drømmeseminar», som han arrangerte ved sitt gamle universitet i Pennsylvania i november. Tangen, som i mars ble presentert som Oljefondets nye sjef, fløy inn gjester i to privatfly.

Avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad var invitert som gjest og innleder på seminaret. Tangen dekket kostnadene for hotell, mat og drikke og underholdning i tre dager, samt hjemreise på businessklasse.

VG har fredag og lørdag stilt Norges Bank flere spørsmål om seminaret. Lørdag kveld varsler banken at den vil undersøke reisen.

– Yngve Slyngstad har redegjort for at han ble invitert som ledd i bankens virksomhet. Slyngstad peker på at han skulle ha tatt rutefly hjem dekket av Norges Bank. Norges Bank vil nå gå igjennom reisen for å se til at den blir behandlet i tråd med bankens etiske regelverk, sier styreleder Øystein Olsen i Norges Bank i en kommentar formidlet til VG via presseansvarlig Marthe Skaar.

Den nye oljefondssjefen Nicolai Tangen, som er født i 1966, ble 26. mars i år ansatt av Norges Bank som ny direktør for Norges Bank Investment Management (Nbim), som styrer Oljefondet. Tangen vil etter planen tiltre stillingen i begynnelsen av september 2020. Vis mer

Slyngstad hadde få uker før Tangen-turen i november offentliggjort at han ville gå av. Det skjedde 30. oktober.

Vel fire måneder etterpå, 26. mars, offentliggjorde Norges Bank at Tangen skal overta etter Slyngstad.

– Selvsagt et tema

I et intervju med VG fredag sa Slyngstad at han har kjent Tangen i fire år.

– Første gang var i 2016, da han ble invitert til en av våre konferanser, hvor han deltok i et panel.

– Var det i kraft av å være oljefondssjef at du dro på turen?

– Ja, det var det.

– Pratet du med Tangen om den ledige stillingen på seminaret?

– Selvsagt var det et tema på seminaret. Jeg hadde levert min oppsigelse 25. oktober og seminaret til Tangen var midt i november. De lurte på hvorfor jeg ville slutte og hvem som burde ta over. Det var ikke et spesielt tema mellom Tangen og meg.

– Spurte du ham om han vurderte å søke?

– Vi pratet om stillingen, men jeg har ikke anbefalt eller bedt noen om å søke.

– Ønsket du Tangen som din etterfølger?

– Jeg kan ha sagt til ham og alle andre som var der at vi trenger flinke folk i den stillingen, sier Slyngstad.

Han avviser bestemt å ha spilt inn eller nevnt Tangens navn for dem som var ansvarlige for ansettelsesprosessen.

– Jeg har vært veldig klar på at jeg som avtroppende ikke skal ha noen innvirkning på prosessen. Det var styrets oppgave.

Tangen betalte

– Betalte dere for din tur og opphold knyttet til Tangens seminar?

– Nei, vi forholder oss til samme regler som for når vi arrangerer seminarer: Vi tar regningen for tur og oppholdskostnader for dem som sitter i panel og holder innlegg.

– Dere betalte ikke for turen?

– Nei, jeg fløy til USA med Norwegian på Norge Banks regning, fordi jeg først var på et annet arrangement. Jeg tok toget til Pennsylvania. Jeg satt på med flyet til Tangen hjem til Oslo, fordi det var mest hensiktsmessig, sier Slyngstad.

Hans sjef, sentralbanksjef Øystein Olsen, ledet i kraft av sitt verv som styreleder i Norges Bank, arbeidet med å finne Slyngstads etterfølger.

TUR TIL BESVÆR: Norges Bank-sjef Øystein Olsen og avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad (t.h.) forteller om sitt forhold til påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen. Foto: Helge Mikalsen

Fredag sa Olsen til VG at det var hodejegerne, Russell Reynolds, som fant Tangen.

– Det var rekrutteringsselskapet vi brukte: Hans navn kom tidlig opp i deres søk.

Olsen sier at han ikke kjente Tangen fra før.

– Nei, jeg har ikke truffet ham før i forbindelse med ansettelsesprosessen.

– Visste du at Tangen og Slyngstad kjente hverandre?

– Jeg hadde kjennskap til turen og jeg vet at de har møttes i diverse sammenhenger. Hvor godt de kjenner hverandre får du nesten spørre dem om.

Ny sjef for oljefondet, Nicolai Tangen.

Olsen: Betaler slike reiser selv

– Når ble dere informert om turens omfang og deltagere?

– Det var stor åpenhet hos oss om turen, men jeg har først i ettertid fått vite om program og deltagere. Turen var uansett ikke en del av ansettelsesprosessen og Slyngstad deltok ikke i den prosessen.

– Ble denne turen diskutert i ansettelsesprosessen?

– Nei.

– Er det greit at ledere hos deg drar på slike betalte turer?

– For Norges Bank er det slik at vi sier ja til slike invitasjoner. Velger vi å si ja, betaler vi slike reiser selv, sier sentralbanksjefen til VG.

I «Utfyllende Etiske regler for ansatte i Norges Bank» står det om forbud mot gaver i tjenesten, som også omfatter invitasjoner. Hovedregelen er at Norges Bank skal dekke utgifter til reiser og seminarer, med mindre annet er avtalt.

De sentrale punktene kan du lese i faktaboksen under:

Sentrale punkt i det etiske regelverket I punkt 10 står det at «forbudet gjelder uansett om en gave i slike situasjoner følger av kutymer mv. i andre land. Invitasjoner til å delta på reiser, sportsarrangementer, konserter mv. som betales av andre enn Norges Bank regnes også som gave.» Men det vises videre til punkt 11, som omtaler «Adgang til å ta imot invitasjoner mv.»: «Som ledd i bankens virksomhet kan ansatte delta på eksterne seminarer, møter og arrangementer som er relevant for Norges Banks virksomhet og hvor deltagelse er i bankens interesse. Kostnader knyttet til reiser, møter, seminarer mv. skal som hovedregel dekkes av banken». Det fremholdes at: «Ansatte kan ta imot invitasjon til måltider fra bankens forretningsforbindelser bare dersom måltidet naturlig inngår som del av et møte eller annen omstendighet som knytter seg til et oppdrag for Norges Bank, eller hvor formålet åpenbart ikke er å oppnå kontrakter med eller særlige ytelser fra Norges Bank». Men så har sentralbanksjefen gitt utfyllende regler: «Norges Bank skal dekke utgifter til reiser, møter, seminarer og lignende i bankens tjeneste, hvis ikke noe annet følger av praksis mellom sentralbankene eller internasjonale organisasjoner, akademiske institusjoner mv. I særlige tilfeller kan likevel avdelingens direktør forhåndsgodkjenne at slike utgifter dekkes av arrangøren, hvis direktøren etter forholdene anser det ubetenkelig å gjøre unntak. Kopi av slik godkjenning sendes Etterlevelsesfunksjonen snarest mulig. Bestemmelsen i Etiske prinsipper punkt 11 tredje ledd om måltider fra bankens forretningsforbindelser gjelder også for måltider som tilbys av arrangør, sponsor osv. som del av et møte eller seminar. Deltagelse på slike reiser, møter, seminarer og lignende i bankens tjeneste krever ikke forhåndsgodkjennelse av avdelingens direktør, men skal være avtalt på forhånd med nærmeste leder, og skal være begrunnet utelukkende ut fra tjenstlige forhold (ikke helt eller delvis begrunnet i private forhold)», skriver Olsen. Vis mer

Sier han skulle tatt rutefly

Slyngstad fremholdt overfor VG fredag at de etiske prinsippene ikke treffer Tangens seminar:

– Norges Banks etiske prinsipper refererer til forretningsforbindelser. AKO (red.anmerk: Tangens selskap Ako Capital) er ikke en forretningsforbindelse.

VG sendte fredag nye spørsmål på e-post til presseansvarlig i Oljefondet, Marthe Skaar, fredag ettermiddag – blant annet om hvorvidt det ble avtalt med Slyngstads nærmeste leder at turens utgifter til opphold ble dekket av Tangen.

Hun sendte fredag ettermiddag følgende svar fra Slyngstad.

«Jeg ble invitert i rollen som Oljefond-sjef til å gi et foredrag på en akademisk institusjon. Det var i den kapasitet jeg deltok».

«Det var min vurdering å ta dette flyet. Det er første gang jeg har flydd noe annet enn rutefly dekket av Norges Bank. Jeg skulle selvsagt heller tatt toget tilbake til New York og tatt rutefly hjem».

– Kommer Norge og oljefondet til nytte

Nicolai Tangen sier han forstår at VG spør om bindinger, hvordan han fikk jobben som oljefondssjef og om forbruket på seminaret.

– Jeg skjønner det, men jeg ser ikke på internasjonale bekjentskaper som noe negativt, snarere tvert om. Det uttrykket kan nok være noe befengt i Norge, men den type internasjonale relasjoner som jeg har bygget opp, kommer Norge og oljefondet til nytte fremover, sier han.

FRØET: Nicolai Tangen forteller om når frøet til hans kandidatur ble sådd. Foto: Nina E. Rangoy

Tangen sier han ble invitert på lunsj i London av Russell Reynolds tidlig i desember 2019.

– I denne samtalen ble det konkrete frøet sådd for min del, om den pågående prosessen og den konkrete muligheten i NBIM, sier han.

– Du inviterte mannen du skal etterfølge: Det er ikke unaturlig at dere pratet om hvem som skulle ta over etter ham?

– Det er riktig at Slyngstad hadde signalisert sin avgang før seminaret ble avholdt. Men han var invitert 18 måneder tidligere og var der for å være med i et panel om hvordan fremtidens kapitalisme kan se ut. For øvrig har han ikke hatt noen innflytelse over den ansettelses prosessen. Det var styret som valgte meg.

