Annerledes Oslo-påske: - Ingen anbefaler at vi åpner som normalt

Glem store familiesammenkomster og vennelag i påsken: – Det må vi utsette nå, det er faktisk ikke lov å gjøre, sier byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap).

Oslo kommune står i løpende kontakt med politi og vektertjenester for å sikre at reglene om avstand til andre og antall som er samlet på samme sted, blir overholdt.

– Oslo er en stor by med en svær skau. Oppsøk andre steder enn du pleier i påsken, ikke vær vanedyr, oppfordrer Raymond Johansen.

Oslo vil åpne barnehager gradvis og kontrollert fra 20. april og første til fjerde klassetrinn i skolen og aktivitetsskolen fra 27. april, i tråd med nye nasjonale retningslinjer.

Fortsatt skjenkeforbud

Men skjenkingen av alkohol vil ikke begynne igjen. Restauranter og utesteder vil være stengt. Store kultur- og idrettsarrangementer er forbudt til 15. juni.

Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen sier hun har respekt og forståelse for ulike reaksjoner etter at regjeringen har presentert endringer i tiltakene.

– Jeg forstår at bekymring for smitte og sykdom har gitt en skepsis mot gjenåpning av skoler og barnehager. Jeg forstår også dem som mener at stengningen har vart lenge og at konsekvensene er dramatiske, for samfunnet såvel som for barn og unge.

HJEMMEPÅSKE: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier at hele Oslo for første gang blir hjemme i påsken. Foto: Fredrik Hagen

Thorkildsen opplyser at kommunen jobber på høygir for å finne gode løsninger for åpning av 700 barnehager og 180 skoler i Oslo, med 127 000 barn og unge.

Skolen blir annerledes

– Barnehagen og skolen de møter, vil ikke være den samme som de forlot. Det vil være andre måter å organisere undervisning og barnehagedagen på. Tilbudet må tilpasses den ekstraordinære situasjonen i lang tid fremover, fremholder Thorkildsen.

– Kan foreldre velge å holde barna hjemme etter gjenåpningen?

– Det er ikke noen lover som sier at man må sende ungene sine i barnehagen, eller at man må sende barna på skolen, sier Thorkildsen til VG.

Hun påpeker samtidig at foreldre har opplæringsplikt, og at barn har rett til utdanning, etter grunnloven.

– Jeg håper og tror at foreldre så langt det er mulig sender barna til skoler og barnehager, men jeg har respekt for at det er forskjellige hensyn å ta. Noen har familiemedlemmer som er i risikogrupper, og da er dette en mer alvorlig sak enn for andre.

Byrådene Inga Marte Thorkildsen og Robert Steen flankerer byrådsleder i Oslo Raymond Johansen på onsdagens pressekonferanse i Oslo Rådhus. Foto: Fredrik Hagen

Sprer seg raskere

Nesten 30 prosent av smittetilfellene i Norge, er registrert i Oslo.

– Vi har grunn til å tro at reproduksjonstallet i Oslo er høyere enn i resten av landet, men venter på oversikt for Oslo, sier Johansen om smittespredningen.

Det synkende reproduksjonstallet - at hver som er smittet i Norge, i dag bare smitter 0,7 andre - er sterkt medvirkende til at regjeringen har løsnet på snippen.

– Det som gir grunn til betinget optimisme i Oslo, er at antall nysmittede per dag den siste uken gradvis har gått nedover, sier kommuneoverlege i Oslo Kari Sletnes.

På en pressekonferanse onsdag understreket byrådslederen hvor annerledes Oslo er, med nær 700.000 innbyggere som bor tett mellom fjorden og marka.

STENGT: Berg barnehage nær Ullevål stadion i Oslo er stengt og vil gjenåpne tidligst 20. april. Foto: Mattis Sandblad

– Så fort du går ut av døren, er du veldig tett på mange andre mennesker. At smitten sprer seg raskest i store byer med mange folk og liten plass, sier seg selv, sier Johansen.

Oslo kommune er i ferd med å få på plass tiltak for å isolere smittede fra familien utenfor hjemmet. Avtale med det første hotellet trer i kraft i morgen.

– Gjennom sterke tiltak, tidlig testing, effektiv smittesporing og isolering skal vi klare å håndtere situasjonen, sier byråd for eldre, helse og innbyggertjenester Robert Steen.

Kan stramme til igjen

Raymond Johansen rettet stor tak til kommunens ansatte for innsatsen under epidemien.

– Alle har bidradd til at vi ser lys i tunnelen og gradvis og kontrollert kan åpne litt.

Men Johansen var rask til å understreke at tiltakene kan strammes til igjen, om ikke byens befolkning følger smittevernreglene og slipper seg løs.

– Når vi kan se tilbake på dette som et vondt, men avsluttet kapittel, vet vi ikke. Men ingen anbefaler at vi over natten åpner som normalt. Derfor blir påsken ganske annerledes. For første gang blir hele Oslo hjemme i påsken, sier Raymond Johansen.

Potensiell utfordring

Byrådslederen er klar over at det kan bli en vanskelig kommunikasjonsjobb dersom oppmykningen ikke fungerer og man blir nødt til å gjeninnføre tiltak.

– Det er krevende. Jeg tror du peker på en utfordring. Det skal jeg være ærlig med. Når vi nå samtidig letter litt og sier at det er lys i tunnelen, åpner skoler og barnehager, er det mange nå som senker skuldrene og tenker «nå er det fritt fram». Men man skal samtidig kommunisere at man skal holde avstand, ikke være mer enn fem sammen, ha mest mulig hjemmekontor, holde deg unna kollektivtrafikken og hold to meters avstand. Det blir en pedagogisk utfordring framover for oss, sier Johansen til VG.

– Men helsemyndighetene er veldig tydelige på at fordelene ved å åpne barnehagene, og 1.-4. trinn i skolene, er så store at det er godt å begynne der når vi nå gradvis forhåpentlig skal gjenåpne.

