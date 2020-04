FORSIKTIG ÅPNING: Erna Solberg og regjeringen gjenåpner skoler og barnehager i løpet av april. Men mange av corona-tiltakene vil vare mye lenger. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Slik kan coronakrisen påvirke 2020

Bryllup, fotballkamper og festivaler. 2020 kan bli året der mye blir satt på vent, advarer helsemyndigheter og eksperter.

Tirsdag varslet regjeringen at den vil myke opp flere av tiltakene som ble innført i kampen mot coronaviruset.

Barnehager åpner igjen fra 20. april og barneskoletrinnet fra 27. april. Hytteforbudet oppheves 20. april og mot slutten av måneden kan også frisører og hudpleiere åpne dørene.

Samtidig fortsetter tiltak som hjemmekontor, sosial distansering og forbud mot arrangementer. Statsminister Erna Solberg advarer om at nordmenns hverdag vil være annerledes i lang tid fremover.

– Vi er langt fra halvspilt.

– Her må vi vise utholdenhet i det lange løp, legger hun til.

Helsemyndighetene har samme beskjed.

– Ja, det vi har sagt gjentatte ganger er at 2020 nok blir et annerledes år i Norge der vi fortsatt må ha fokus på smittebegrensning i samfunnet, sier Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, til VG.

Ulike arbeidstider

På spørsmål om det vil være en fordel om flest mulig har hjemmekontor ut året, svarer Nakstad:

– Det er i alle fall en fordel om man i arbeidslivet har differensiert arbeidsstart, det vil si at noen begynner jobb klokken åtte, noen ni, noen ti. Da vil presset på kollektivtransporten reduseres til en tredjedel i rushtrafikken.

– Hvordan man organiserer seg på arbeidsplasser med hensyn til hjemmekontor, vil være noe både arbeidsgivere og myndigheter må finne gode løsninger på. Det kan for eksempel tenkes at man kan ha hjemmekontor deler av arbeidsuken og være fysisk til stede på jobben kun når det er nødvendig.

ENNÅ FJERNT: Ingen vet når det blir mulig å holde store bryllupsfester igjen. Her fra Hamar i 2018 hvor Stian Blipp og Jamina Iversen giftet seg på Domkirkeodden. Foto: Olsen, Geir

Nakstad sier de grunnleggende smitteverntiltakene er noe alle må være forberedt på at kan vare i hele 2020.

– Hvor lenge kan myndighetene ha streng kontroll med befolkningen?

– Hvor lenge man kan opprettholde strenge smittebegrensende tiltak i samfunnet avhenger i stor grad av om man klarer å opprettholde tillit i befolkningen. Og dette avhenger nok av om alle ser at tiltakene er viktige for dem, svarer Espen Nakstad og er tydelig på at det er vanskeligere å kontrollere pandemien om tilliten i synker i befolkningen.

– Vi har lært at det er viktig å bruke erfaringer fra andre land når vi håndterer krise i Norge, og at vi kan oppnå mye sammen hvis alle i Norge trekker i samme retning, sier Nakstad til VG.

Ikke alle hjemmekontor er helt strømlinjeformede:

– Fortsette en god stund

Regjeringen mener coronaepidemien er under kontroll fordi smittereproduksjonstallet er på 0,7, som betyr at hver smittede smitter 0,7 andre.

Erna Solberg advarte tirsdag samtidig om at tiltakene vil strammes inn igjen dersom smittetallene øker.

– Jeg tror smitteverntiltakene kommer til å fortsette en god stund, sier professor emeritus Bjørg Marit Andersen.

Hun kom i fjor med en fagbok om smittevern.

Hun advarer mot å slippe mer opp før smittesituasjonen er fullstendig under kontroll. Hun påpeker at antall nye smittede i Norge fortsatt ligger på omtrent 100 per døgn.

Andersen mener tallet må være nede på null i minst én måned før myndighetene kan lempe på rådet om to meters avstand og ingen ansamlinger på mer enn fem personer.

– Når kan det skje?

– Det er veldig vanskelig å si. Kanskje på sensommeren, sier hun, med forbehold om at hver enkelt fortsetter med den samme hygienen og forsiktigheten som har rådet siden 12. mars.

Andersen håper imidlertid på forandringer i løpet av 2020. Først og fremst i forhold til begravelser og eldre, døende pasienter på sykehjem.

– Hva med bryllup?

– Det fører ofte med seg fest, dans og spetakkel. Det må ses an. Smitte kan fort spre seg om vi ikke passer oss, sier hun og legger til:

Begrensninger på reise

Også helsedirektør Bjørn Guldvog ber nordmenn forberede seg på at bryllup og store sammenkomster ikke kan la seg gjøre i tiden fremover.

– At vi om noen måneder kommer i en situasjon at vi kan åpne opp for store forsamlinger, er vanskelig å tenke seg, men det er mye vi ikke vet ennå, sier han til TV2.

Ifølge TV2 tror Guldvog at det blir begrensninger på reise til andre land ut 2020.

– Vi vil aller helst at vi skal reise fritt mellom landene og at det skal være trygt å flytte seg i Norden, og etter hvert Europa, men det er et langt og grundig arbeid som må gjøres for å komme dit.

Regjeringen kunngjorde tirsdag at kultur- og idrettsarrangementer er forbudt til 15. juni. Statsministeren lover ny informasjon innen 1. mai.

Erna Solberg kunne tirsdag ikke svare klart på om de i løpet av sommeren blir tillatt med arrangementer på 50, 100 eller 1000 personer.

– Spørsmålet er hvor vi setter grensen.

– Vi må tenke gjennom hva vi tillater. Hvor mange bryllup skal vi avlyse med å være for tidlig ute? Vi trenger tid på hvor presise vi skal være på rådene.

EKSPERT PÅ SMITTEVERN: Bjørg Marit Andersen mener må gå en måned uten ny smitte i Norge før samfunnet kan lempe på to meters avstand og ingen grupper på mer enn fem. Foto: Stian Anthonsen Eide

Kan bli eliteserie uten publikum

Fotballmiljøet ser nå på muligheten for at de må spille kamper uten tilskuere.

– Vi ser på ulike måter å gjennomføre det på: Alt fra å starte opp uten publikum, eller med litt publikum, det er mange scenarioer som kan tenkes her. Over påske vil vi nok presentere noen ulike scenarioer basert på helsemyndighetenes anbefalinger, sier fotballpresident Terje Svendsen til VG.

Herrelandslagets EM-playoff er foreløpig flyttet til høsten.

– Det er så stor usikkerhet rundt hva som vil være situasjonen, erkjenner Svendsen.

Håndballjentene skal etter planen spille EM på hjemmebane i desember. Håndballforbundet har for lengst varslet at det kan bli flyttet.

– Vi jobber som at mesterskapet skal gå som normalt, men tar høyde for at det skjer ting på veien som gjør at det må flyttes til et annet tidspunkt. Det er mange utfordringer her: Smittesituasjonen i Danmark og Norge er ett moment, men vi må også forholde oss til de andre deltagerlandene, der situasjonen kan være en annen, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til VG.

Uvissheten er også stor i forbindelse med Norway Cup som arrangeres i Oslo den siste uken i juli. Arrangøren etterlyser svar på om de kan gjennomføre.

– Vi er jo ikke et stort publikumsarrangement, vi står jo med avstand. Hvis det er tillatt å spille fotball, vil jo vi i utgangspunktet fortsatt kunne gjennomføre innenfor rammene ut fra sånn vi tolker det, sier generalsekretær Pål Trælvik.

FØR 1. MAI: Erna Solberg lover at Norway Cup og en hel rekke sommerarrangementer skal få et klart svar innen april er omme. Her besøker statsministeren Ekebergsletta i fjor. Foto: Heiko Junge

Festivalene må vente

Norske Konsertarrangører – interesseorganisasjonen til over 400 norske festivaler, klubber og spillesteder – er forberedt på at det kan gå mange måneder før nordmenn kan gå på konsert igjen.

– Våre medlemmer lever av å samle mennesker, og helst mennesker tett på hverandre, for det betyr at det er utsolgt. Vi har derfor vært forberedt på at det festivaler og helårsarrangører driver med, er noe av det siste som vil bli tillatt igjen, selv om begrensningene ellers i samfunnet gradvis vil bli sluppet opp, sier To Østerdal som «dessverre» tror at en rekke kulturaktører ikke vil klare seg gjennom krisen.

Vil ha strengere tiltak

Overlege Mads Gilbert i Tromsø mener Norge bør innføre strengere tiltak, i stedet for å åpne opp.

– Det er feil å hevde at viruset bare rammer gamle og syke. Også unge folk dør av det, dette viruset kan være farlig for alle.

Han tar til orde for at vi myndighetene inntil videre også bør stenge alle butikker utenom dagligvarer og apotek samt innføre ytterligere begrensninger i reisevirksomheten.

– Denne pandemien vil gå i bølger og jeg vil tro at den i hvert fall vil vare ett år rundt om på jorden, men vi er jo alle spåmenn når det gjelder dette. Vi må ta høyde for at verden som tumleplass for turister en god stund fremover vil være potensielt smitteprovoserende på nytt, men jeg tror ingen kan tidfeste dette, legger Gilbert til.

Han er ikke fremmed for å innføre reisebegrensninger mellom kommuner og fylker.

– Vi ser på smittetallene at episenteret er i de store bykommunene og Viken mens utkantkommuner med mindre befolkningsbevegelser – og innføring av lokale karantenetiltak – har kontroll på smittespredningen.

Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, mener oppmykningen av tiltakene er fornuftig.

– Vår erfaring med slike ting og regjeringens aktpågivenhet bør gjøre at dette går greit, sier han.

Han mener det må etableres sikkerhetstiltak for sektorene for nå gjenåpnes. Han tør ikke spå når nordmenn igjen kan besøke sine kjære på sykehjem.

– De syke og eldre må fortsatt beskyttes, sier Olsvik og peker på at gjennomsnittsalderen på dem som har mistet livet i corona i Norge er 83 år.

Publisert: 08.04.20 kl. 06:16

