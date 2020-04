TOMME KLASSEROM: Bygdøy skole 13. mars, etter at regjeringen valgte å stenge ned skoler i forbindelse med utbrudd av Covid-19 viruset. Foto: Fredrik Varfjell, NTB Scanpix

Lærer om å åpne skolene igjen: – Uforsvarlig

Folkehelseinstituttet skal kartlegge smittespredningen blant de yngste før regjeringen avgjør om skoler igjen kan åpnes. Om det skjer, vil dugnaden ha vært forgjeves, mener lærer Janne Angell.

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal vurdere tiltak for skoler og barnehager i tiden som kommer.

Folkehelseinstituttet (FHI) bekreftet tirsdag overfor VG at de skal undersøke smittespredning blant barn spesielt. Resultatet skal presenteres fredag før påske.

Spørsmålet er nå om skoler og barnehager forblir stengt eller om de åpnes helt eller delvis etter påske.

– Jeg mener det vil være uforsvarlig å åpne skolene igjen, og at denne dugnaden da vil ha vært forgjeves, sier Janne Angell, som jobber på småtrinnet på Rudulf Steinerskole i Bergen.

Leder i Utdaningsforbundet, Steffen Handal ber myndighetene spørre dem om råd.

– Vi erkjenner at Covid-19-utbruddet har skapt en situasjon som kan utfordre samfunnets evne til å innfri alle de forpliktelser som følger av barnehageloven og opplæringsloven, og at dette derfor også må inkluderes i de avveiningene som nå må gjøres som følge av coronaloven. Det aller viktigste for å sikre barn og elever best mulig, er at myndighetene samarbeider tett med oss som skal gjøre jobben og lytter til våre råd, sier Handal i en uttalelse på deres hjemmesider.

I Oslo vil skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) gi sårbare barn med behov for et dagtilbud mulighet til å være på skolen allerede på helligdagene i påsken, ifølge Dagsavisen.

– Jeg håper inderlig at risikovurderingene som nå gjøres tilsier at det blir mulig å åpne skoler og barnehager etter påske, i alle fall for de yngste barna, sier hun.

Angell tror det vil være praktisk umulig å begrense elevene for nærkontakt både i klasserommet og i friminuttene.

– Jo yngre elevene er, jo vanskeligere blir det, da de ikke har forutsetning for å forstå omfanget av restriksjonene om avstand og personlig hygiene.

Skremte foreldre

Barnehager og skoler er foreløpig stengt til og med 2. påskedag – mandag 13. april.

– Jeg vet at en del foreldre vil være redd for å sende barna tilbake på skolen, sier Angell.

SAVN: Lærer Janne Angell sier at hun savner elevene sine veldig, og gleder seg til det er forsvarlig å åpne skolene igjen. Foto: Privat

Gunilla Holm Platou fra Sande i Vestfold synes det virker for tidlig å sende barna tilbake på skolen over påske.

– Ja, jeg er redd for å sende barna tilbake, sier Platou.

Selv sliter hun med alvorlig astma. Hun ser ikke for seg at situasjonen vil være noe annerledes første skoledag etter påske enn da regjeringen stengte skolene.

– Etter påske høres lenge ut, men hvis du ser på kalenderen er det ikke så lenge til.

Få barn blant smittekildene

Så langt viser de tilgjengelige tallene at det er få barn blant de registrerte smittekildene. Ifølge FHIs oppsummering av forskningen på barn og coronasmitte, var bare fire av 410 sannsynlige smittekilder barn.

Torstein Fornes og Lise Bakke Fornes i Trondheim valgte å holde barna hjemme fra barneskolen allerede før kommunen hadde stengt skoler og barnehager.

FAGDIREKTØR: Frode Forland i FHI sier at det nå skal kartlegges hvilken rolle barn har for smittespredning. Foto: Fredrik Hagen

Nå vil de sende barna tilbake på skolen om den åpner igjen.

– Jeg tenker at vi har en slags kontroll nå, og at samfunnet vil tåle det. Vi vil følge de retningslinjene som blir gitt, og vi har nok et klarere bilde av ting nå enn den uken skolen ble stengt, sier Lise Bakke Fornes.

Hun tror det kan være ulike grunner til at foreldre eventuelt ikke vil sende barna tilbake på skolen, som for eksempel familiemedlemmer i risikogruppen.

– Men skolen har kastet seg rundt og funnet gode løsninger hittil, så de vil nok finne en løsning på det også, om det skulle bli tilfelle.

Atle Fretheim, professor og fagdirektør i Senter for informerte helsebeslutninger i FHI, har gått igjennom den tilgjengelige forskningen på barn og covid-19, men sier at det er få klare tegn til at barn er smittekilder.

– Et tydelig tegn ville være dersom det kom et utbrudd av smitte i en skole eller barnehage, der barn var driverne. Så langt har vi ikke sett det i forskning, sa han til VG tirsdag.

Publisert: 01.04.20 kl. 08:18

