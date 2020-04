GEBYR-KUTT: Forslaget til ny inkassolov vil kutte gebyrene til inkassoselskapene. Nå vil både Høyre og SV fremskynde forslagene. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

SV og Høyre: Vil tvinge ned inkassogebyrene

Høyre og SV lanserer nå forslag som kan bety et milliardkutt i gebyrene som folk med betalingsvansker må betale til inkassoselskapene. Begge partiene sier det haster med å sette tak på gebyrene for å hindre gjeldskrise.

– Det er bred politisk enighet om å hindre at inkassobransjen skor seg på den fortvilte situasjonen som corona-krisen har ført til for svært mange. Raske tiltak må til for å beskytte folks økonomi, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

Store kutt i inkassobransjens mulighet til å ta ut store gebyrer, var kjernen i forslaget til ny inkassolov som regjeringen mottok i januar i år.

Kan spare to milliarder

Dersom alle forslagene blir vedtatt, vil det kunne spare forbrukerne opptil to milliarder kroner i året.

Og nå bekrefter Peter Frølich (H), Høyres justispolitiske talsmann på Stortinget, at det er tverrpolitisk enighet om å gjøre snarlige kutt i gebyrene:

– Det vil snart kunne komme en tsunami av inkassosaker. Vi må forhindre at utdaterte regler gjør krisen verre for folk, uttaler Frølich i en skriftlig uttalelse til VG.

– Høyre mener at de viktigste delene av loven bør fremskyndes. Justisdepartementet sjekker nå hva som kan gjøres på kort varsel, og hvilke konsekvenser det vil ha for både næringslivet, privatpersoner og inkassoselskaper, legger han til.

Skummet fløten

Lovforslaget er nå på høring med frist til 9. juni, og normalt ville det gå langt utpå høsten eller til 2021 før Stortinget kunne få et endelig lovforslag fra regjeringen.

– Inkassobransjen har skummet fløten mens økonomien har gått oppover, og mange har vært lånevillige og risikovillige. Nå må inkassoselskapene bidra i dugnaden for å unngå økonomisk sammenbrudd for dem som har mye gjeld, sier Audun Lysbakken.

Store gebyr-kutt

Dette er noen av forslagene:

** Kutte gebyrene på småkrav på under 500 kroner. Det skal bare være lov med fire purringer og et samlet gebyr på 240 kroner, mot 700 kroner i dag.

** For et krav som betales etter den første betalingsoppfordringen, blir gebyret 70 kroner mot 350 kroner i dag. Det er en reduksjon på 80 prosent.

** Halvere purregebyret som kommuner og offentlige etater kan legge på ubetalte regninger, fra 70 til 35 kroner.

Ikke frikort

– Det viktigste er å få ned inkassogebyrene. I dag kan et bompengekrav på 40 kroner ende opp med å koste mange tusen kroner dersom man glemmer å betale. Det er totalt unødvendig. Vi ser også om det bør innføres en absolutt foreldelse av pengekrav slik at man kan sette punktum for gamle saker, skriver Peter Frølich.

– Dette er ikke noe «frikort» for å slippe å betale regninger. Det er også viktig at de tusenvis av bedriftene som prøver å holde hjulene i gang, får betalingen de har krav på. Hvis bedrifter mister tillit til at de får betalt, vil det bli ekstremt vanskelig å få lån eller betale på kreditt, legger han til.

Publisert: 01.04.20 kl. 18:17

