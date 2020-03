REISELIVSNÆRING I KRISE: Reisearrangører i Norge har tunge tider. Dette er fra Geiranger i 2017. Foto: Hallgeir Vågenes

Frp og Ap reagerer på krisepakken: Frykter at reisearrangørene går under

Frp og Ap på Stortinget vil bruke statlige penger til reisearrangørene slik ar de kan betale kundene tilbake for avlyste pakketurer. Målet å hindre at store og små reisearrangører går konkurs.

– Vi skal ha et reiseliv i Norge også når dette er over, sier Frp-leder Siv Jensen til VG.

Nå går daglig leder Rasmus Ramstad hos reisearrangøren Hvitserk hardt ut mot regjeringens forslag til tiltak for næringslivet, men også for reisearrangørene, som ble presentert fredag:

** Forlenge to-ukers fristen for tilbakebetaling etter avlysning av reisen.

** Gi bedriftene mulighet til å gi kunden en tilgode-lapp.

** Inntil 300 millioner kroner ekstra til Reisegarantifondet, som skal dekke kundenes midler dersom turen blir avlyst og arrangøren går konkurs.

Styrer bransjen mot konkurs

– De to første tiltakene hjelper oss ikke, det er bare en utsettelse. Å styrke Reisegarantifondet, styrer hele næringen rett mot konkurs, sier Ramstad til VG.

Han er overrasket over at regjeringen bare vil bruke friske penger på sikring etter konkurs.

REAGERER: Rasmus Ramstad, daglig leder i reisearrangøren Hvitserk. Foto: Privat

– Hva med å redde dem før konkurs, spør Åsunn Lyngedal (Ap), reiselivs-politiker på Stortinget og bosatt i turist-destinasjonen Narvik.

Hvitserk har spesialisert seg på opplevelsesreiser og ekspedisjoner. I fjor omsatte selskapet for over 50 millioner kroner.

Selskapets kunder har nå krav på å få tilbake fire millioner kroner for avlyste turer i mars og april.

– Alt har stoppet opp her. 70 prosent av staben er permittert, og alle våre frilans turguider står nå helt uten inntekt. Kundene vil ikke ha tilgodelapper, de vil ha penger tilbake, sier Rasmus Ramstad.

REAGERER: Frp og Ap godtar ikke regjeringens forslag til krisetiltak for reisearrangørene. Her er partilederne Siv Jensen og Jonas Gahr Støre på vei inn til corona-møter på Statsministerens kontor 15.mars. Foto: Frode Hansen

Ikke godt nok

Siv Jensen sier at konkurser hos reisearrangørene vil ramme en rekke andre små virksomheter videre:

– Dette handler ikke bare om reisearrangørene, men også om mange små hoteller, familieeide overnattingsbedrifter, og folk som organiserer opplevelser og driver utleie av kajakk. Alt regjeringen har å tilby dem er 14 dagers utsettelse og sikring når de går konkurs. Det er ikke godt nok, sier Frp-lederen oppgitt.

Også Arbeiderpartiet sier de vil bruke statlige penger på å redde denne næringen:

– Vi må finne tiltak som virker, og som treffer bedre enn de som regjeringen foreslo, sier Åsunn Lyngedal (Ap).

Hun sier at Stortinget må vurdere den svenske ordningen, hvor reisegarantifondet nå er åpnet for å dekke kundenes krav om pengene tilbake, uten at vilkåret er konkurs slik som i Norge.

Ryker om ingen reiser

Tidligere i uken slo reiselivsbransjen alarm i VG om at de ville ha enorme problemer med å dekke kundenes lovfestede rett til pengene tilbake innen 14 dager dersom turen ble avlyst.

I helgen forhandler partiene i Stortingets finanskomité om forslagene som regjeringen la fram på fredag. Det blir garantert endringer. Opposisjonens reaksjon var samstemt fredag ettermiddag: De var skuffet.

– FrP vil hindre konkurser. Regjeringens pakke er langt fra tilstrekkelig. Derfor skal vi ha på plass målrettede tiltak som gjør at flest mulig virksomheter kommer seg gjennom krisen, og at arbeidsplasser berges. Gjennom helgen jobber vi knallhardt for dette, sier Siv Jensen til VG.

