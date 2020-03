SMITTEVERNTILTAK: Ruter sine busser og trikker holder de fremste dørene stengt for å verne sjåførene mot eventuell coronasmitte. Illustrasjonsfoto. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Frykter full stopp i kollektivtrafikken

Dersom det ikke kommer en krisepakke for kollektivtrafikken denne uken, frykter bransjeforeningene brutale kutt i tilbudet.

– Nå er det altså ikke mer å hente. Selskapene er avhengig av mer kapital for å opprettholde et godt tilbud, sier administrerende direktør i NHO Transport Jon Stordrange.

Kollektivtrafikken har gått tilnærmet normalt under coronakrisen, blant annet for å få personer med samfunnskritiske funksjoner på jobb. Det har også vært for at det ikke skal bli for trangt slik at smitterisikoen øker.

Men det har vært en kraftig nedgang i billettinntektene. For de fylkeskommunale selskapene er de redusert med opp mot 200 millioner kroner per uke.

Bransjeforeningene frykter at det blir umulig å opprettholde tilbudet uten statlige garantier.

– Må komme garantier denne uken

– Billettinntektene utgjør opp mot 50 prosent av kollektivselskapene inntekter. Når de uteblir, går man rett og slett tom for penger. For kollektivreisende er det katastrofalt om tilbudet faller sammen, sier daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen Olov Grøtting.

Kollektivtrafikkforeningen, NHO Transport og flere andre organisasjoner har sendt et brev til myndighetene for å synliggjøre utfordringene og inntektstapet bransjen står overfor.

Nå begynner det å haste.

– Det må komme allerede under Stortingets behandling av siste krisepakke på tirsdag. Ellers må vi starte en omfattende planlegging av kutt, som vil bli iverksatt så snart det er praktisk mulig, sier Stordrange til VG.

Bekymret for økt smittefare

Hva de konkrete konsekvensene blir vil variere fra fylke til fylke, sier Stordrange.

– Man må i utgangspunktet halvere tilbudet for å komme i balanse. Man vil i første omgang kutte ruter med lavt passasjerantall, men det kan bli trangt på bussene og trikkene fremover, og da øker smittefaren, sier Stordrange.

Den ytterste konsekvensen er at de store offentlige kollektivselskapene går tom for midler og må avlyse avtalene med busselskapene.

– Det blir da stopp i kollektivtrafikken. Dette er ikke så langt unna dersom det ikke kommer en krisepakke, sier Grøtting til VG.

Ruter kan tape 380 millioner i måneden

De fylkeskommunale transportselskapene har årlig om lag 600 millioner kollektivreiser. Ruter som dekker Oslo og deler av Viken er det klart største selskapet.

De er i en dramatisk situasjon på grunn av tap av billettinntekter, som dekker bortimot 50 prosent av kostnadene. Dette utgjør omtrent 380 millioner kroner hver måned.

– Uten penger til kollektivtrafikken i Oslo og Viken vil T-banen, trikken, de røde og grønne bussene og båtene til slutt slutte å gå, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen til VG.

Bekymret: Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter, håper politikerne forstår alvoret og at krisesituasjonen for kollektivtrafikken løses raskt. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Ruter har satt inn ekstra busser på enkelte avganger i rushtiden, og prioriterer de linjene som kjører til sykehus og andre samfunnskritiske målpunkt.

– Kollektivtrafikkens viktigste oppgave er nå å frakte alle hverdagsheltene i samfunnet som fortsatt har behov for å reise kollektivt til og fra jobb. Mitt ønske er at de som jobber med dette ikke skal gå rundt å være usikre på om kollektivtrafikken skal fortsette å gå.

