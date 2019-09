KRITISKE: Disse seks elevene stemte under skolevalget på Holtet videregående onsdag. De tar ikke alt politikere sier for god fisk. Fra venstre: Tobias Eriksen Bondevik (21), Sayid-Ali Hussein (18), Jenny Dokken (18), Leila Abdi (21), Jenny Thao Vo (22) og Amina Vincent (18). Foto: Terje Bringedal, VG

Skolevalget: Lei av at politikere snakker unge etter munnen

HOLTET (VG) Elever i skolevalget refser politikere for å snakke ungdom etter munnen. - De tilpasser budskapet etter hvem de snakker med, og blåser opp problemene, sier Jenny Thao Vo på Holtet videregående skole i Oslo.

– Vi blir jo bombardert med miljøkrise-snakk og trusler om at jorda vår dør i løpet av få år. Jeg er veldig opptatt av miljøet, men synes at politikerne blåser ting så voldsomt opp. De spiller på frykt for at kloden kommer til å dø, sier Jenny Thao Vo til VG.

Gjør selvstendige valg

Sammen med fem andre engasjerte elever så stemte hun ved skolevalget på Holtet videregående ved Ekeberg i Oslo onsdag.

De er alle veldig tydelige på at de gjør selvstendige partivalg, helt uavhengig av foreldre, venner og nonstop snakkende politikere. Samtidig opplever de at politikerne er «ekstremt gode på å si det ungdom ønsker å høre».

– Politikere sier så mye «vi vil gjøre», men de sier mye mindre om «hvordan vi vil gjøre det», illustrerer Thao Vo.

Hun ønsker ikke å dele med VG hva hun stemmer på ved skolevalget og kommunevalget.

Rødt i siget

Leila Abdi (21) og Amina Vincent (18) avslører derimot gjerne at de stemmer på partiet Rødt.

– Jeg tenker ikke på bare meg selv, men på alle andre. Hvis det skal bli noen forandring, må vi gjøre det sammen. Jeg er mot fritt skolevalg fordi skole er noe mer enn karakterer. Vi skal alle ha de samme mulighetene, begrunner Amina sitt partivalg med.

– Tilpasser seg publikum

Både hun og Leila er opptatt av klima og en enda bedre miljøpolitikk i Oslo. De mener buss- og baneprisene må ned. Og selv om de som førstegangsvelgere har fått med seg at Miljøpartiet De Grønne er i medvind, synes de at kun klima blir for snevert.

– Jeg tror Rødt får mange stemmer på denne skolen på grunn av skoledebatten i går. Partiets representant fra Rød Ungdom var veldig «på» og offensiv i debatten, og spesifiserte sitt innlegg for akkurat elevene som går på denne skolen her. Mange ble truffet av innlegget hans. Han traff akkurat vår hverdag. Hadde han sagt det samme på Elvebakken videregående, hadde han ikke fått en eneste stemme, sier Tobias Eriksen Bondevik (21).

Politikeren var veldig tydelig på lavere billettpriser, gratis skolemat, mindre lekser og saker som apellerte til mange, oppsummerer de seks elevene.

– Tror dere på det politikerne sier at de skal gjøre ?

– Jeg tror nok det er både og, men mye av det de sier - er nok noe de tilpasser sitt publikum bare for å få stemmer, sier Jenny Dokken (18).

– De vil, de skal, men det er lite konkret om hvordan de skal gjennomføre løftene sine, supplerer navnesøster Jenny Thao Vo.

– Er det noen av de norske politikertoppene dere synes er spesielt flinke og troverdige?

Tobias: - Det er så mange politikere som skal frem til noe, men de sier ikke hele sannheten. Det er én politiker som sier det akkurat sånn som det er. Men jeg tør ikke å si hvem jeg tenker på. Jeg gjorde det en gang, da ble jeg hata for det.

