VENTET PÅ SJEFEN: Gro Harlem Brundtland fikk hjelp av Ap-leder Jonas Gahr Støre til å feste mikrofonen da de to valgkamperte sammen i Kongsvinger torsdag. Han kom først og sa til salen: «Jeg må vente på sjefen». Da lo de. Foto: HELGE MIKALSEN

Gro: De unge burde få skolefri under protesten fredag

KONGSVINGER (VG) Hun var verdens miljøvernminister. Her er Gro Harlem Brundtlands råd til landets unge.

Fredag samles anslagsvis 100 000 unge til klimaprotest foran Stortinget og mange steder i Norge. De skal skrike ut sin kamp for å redde klimaet – motiverte og inspirerte av Greta Thunberg, som nettopp har ankommet New York etter en to ukers utslippsfri reise over havet.

Den kampen gleder det Gro Harlem Brundtland at de unge nå tar. Den tidligere Ap-lederen og statsministeren kastet torsdag glans over Ap og partileder Jonas Gahr Støre på valgkamptur til Kongsvinger torsdag.

– Still krav!

Hun synes det er strålende at de unge er så klimabevisste.

– Ja, det er så spennende. Etter Greta Thunbergs engasjement er det tent nye flammer. Jeg synes det er flott at de unge blir irritert over at de eldre ikke rydder opp.

– Hva er dine råd til landets unge?

– Engasjer deg for klimaet. Vær nysgjerrig og still spørsmål og pek konkret på hva du mener er galt. Det er fantastisk at ungdom i skolealder endelig har engasjert seg så kraftig. Jeg håper at også de unge i 20-årene, som studerer eller har begynt å jobbe, blir med og stiller krav til de sittende politikerne. Det er viktig for at vi skal greie å få til de klimakuttene som trengs før 2030.

– Hva synes det om at de unge får fravær når de klimastreiker?

– Altså, jeg liker det ikke. Egentlig burde de få fri, sier hun.

Brundtland var miljøvernminister fra 1974 til 1979, før hun ble statsminister første gang i 1981:

– Bomblaff

Hun satte miljø og klima på dagsorden og sto sentralt i FNs arbeid med forløperen til Parisavtalen; Kyoto-avtalen.

– Ap sliter med å kapre unge klimavelgere – De Grønne vinner mange av dem. Hvorfor sliter Ap med det?

– Ap må og skal være et styringsparti som tar et helhetsansvar for politikken. Men Jonas har i dag vært veldig klar på at klima er en av de viktigste sakene for Arbeiderpartiet. Og jeg liker det han sier om kommunene: At det nå er kommunevalg og at vi skal presse frem klimavennlige løsninger rundt omkring i landets kommuner.

– Hva tenker du om at bompengepartiene har fått stor støtte i år?

– Det er et fenomen vi skal ta på alvor, og som kan vinne oppslutning en del steder i årets valg, men det er et blaff. Men den grønne bølgen er ikke et blaff. Den vil fortsette og jeg har stor tro på at de rødgrønne kan lede an i den klimakampen.

Kort råd til Jonas

– De Grønne er nesten like store i Oslo som ditt eget Ap?

– De har greid å ta tak i klimaengasjementet. Jeg gleder meg over at det ser ut til å kunne bli rødgrønt flertall i Oslo, som gjør at vi beholder flertall bak vårt byråd i hovedstaden.

– Har du råd til Jonas nå i innspurten av valgkampen?

– Ap må være et styringsparti, som prioriterer klimaet.

Støre har slitt med dårlige meningsmålinger, valgkamp i skyggen av bompenge-kjemperne i regjeringen – og i går – nyheten hvor hans egen millionformue igjen kom i søkelyset, slik den gjorde foran valget for to år siden.

Det vil hun ikke si noe om.

VG skrev 8. august om et internt Ap-notat, om hvordan man skulle bruke Brundtland i valgkampen, blant gjennom angrep på statsminister Erna Solberg om abortsaken og eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

Det holdt hun seg langt unna. Men Brundtland har troen på et godt valg.

– Jeg har tro på at vi ikke havner nede på 20-tallet, men oppe på 20-tallet. Vi må huske på at da vi nådde over 33 prosent ved kommunevalget for fire år siden, så var det et meget godt resultat, hvor de borgerlige gjorde det dårlig.

