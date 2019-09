REISER: Hunden Piro (1) og hundeeier Eirin Mørk Wehm pakker kofferten. Sammen tar de nattoget til Eirins foreldre i Trondheim hvor Piro skal bo fremover. Foto: Frode Hansen, VG

Pakker kofferten og flykter fra mystisk og dødelig hundesykdom

Eieren til hunden Piro (1) bestilte umiddelbart togbillett til Trondheim da hun fikk vite om sykdomsutbruddet som har ført til at flere hunder har dødd.

Hundeeier Eirin Mørk Wehm satt onsdag formiddag på jobb da hun fikk tilsendt en artikkel fra en venn om den mystiske hundesykdommen som herjer på Østlandet.

– Jeg fikk umiddelbart vondt i magen og ble veldig redd. Det var skikkelig ekkelt. Jeg gikk rett inn på Vy for å sjekke om det var ledig billett på nattoget til Trondheim, sier hun til VG.

Mattilsynets råd til hundeeiere: Begrens nærkontakt med andre hunder

Ikke la hunden hilse på andre hunder på tur

Unngå at hunden snuser mye i grøften hvor andre hunder har vært

Dra raskt til veterinæren hvis du oppdager de ovennevnte symptomene hos din hund

Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir. Parvoviruset kan for eksempel gi alvorlig tarmbetennelse

Store ansamlinger som utstillinger og dressurkurs bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses

Sammen med den finske lapphunden Piro, snart to år, tar de nattoget på lørdag for å minske risikoen for at sistnevnte blir smittet av sykdommen som kan ha krevd over 20 hundeliv på kort tid.

– Hva er det som gjør at du blir så redd og faktisk rømmer hovedstaden?

– Det har skjedd så brått, og man vet ikke hva det er. Det synes jeg er skummelt og vanskelig å verne seg mot. Når man ikke engang vet hva som er årsaken til at flere hunder nå dør, sier Wehm.

Dødelig hundesykdom sprer seg: «Har aldri opplevd lignende i min tid som veterinær»

– Tryggere i Trondheim

Hun mener det er tryggere i Trondheim fordi det foreløpig ikke har vært noen tilfeller hvor hunder har dødd av den mystiske sykdommen.

– Jeg fikk faktisk vite i dag at det er mistanke om at en hund i Trondheim også har fått sykdommen, men det er fortsatt mange flere i Oslo så jeg tenker det fremdeles er tryggere i Trondheim.

TOMT: Hundeier Eirin sier det blir tomt i leiligheten hennes på Frysja nå som Piro blir borte i to uker. Foto: Frode Hansen, VG

I trønderbyen bor foreldrene til Wehm, som nå venter på hundebesøk. De skal passe Piro i to uker – i første omgang. Med seg på lasset får også de overlevert forholdsregler de må huske på:

– Ikke hilse på andre hunder. Jeg vil ikke være med på å spre sykdommen hvis hun har fått det. Jeg vet jo ikke hvor lang tid det tar før hunder eventuelt viser symptomer.

– Hva hvis det kommer flere tilfeller i Trondheim også – hva gjør du da?

– Vet ikke. Drar på hytta i Rennebu kanskje. Nei, da vet jeg ikke hva jeg gjør, sier Wehm.

Bianca (7) fikk symptomer på alvorlig hundesykdom: Døde i løpet av 24 timer

Hundebarnehage: – Iverksatt tiltak

Daglig leder Anne Grethe Følstad ved Oslo Hundebarnehage, hvor hunden Piro til vanlig er på dagtid, forteller at de har iverksatt flere tiltak i forbindelse med utbruddet av den dødelige hundesykdommen.

– Vi forsegler huset, det vil si ingen nye hunder får komme inn. I tillegg begrenser vi turgåing ute.

Følstad sier at det onsdag haglet inn med henvendelser fra bekymrede hundeeiere. Derfor sendte hun ut en fellesmail til eierne som har hunder i hennes barnehage.

– Jeg har satt strenge regler for eierne. Hundene deres får ikke lov til å snuse på eller møte andre hunder i det offentlige rom.

Les også: Hunden Sigurd (3) overlevde trolig dødssykdommen

GODE VENNER: – Jeg vet ikke hvor jeg hadde gjort av meg om Piro døde av denne sykdommen, sier hundeeier Eirin Mørk Wehm. Foto: Frode Hansen, VG

Håper på å få svar

Wehm håper myndighetene snart vet hva sykdommen skyldes så hun kan få Piro hjem.

– Det blir litt dystert her uten henne. Vi hadde jo planer om å dra på agility-trening og gjøre masse gøy sammen. Nå blir det ikke slik. Nå blir det mye stillere og roligere – ettermiddagene og helgene mine går jo til Piro.

Foreldrene hennes kommer ned til Oslo på besøk om to uker, og har med seg hunden. Om situasjonen ikke har blitt noe bedre så tar dem sikkert med seg Piro igjen, ifølge Wehm.

– Men jeg håper jo det har ordnet seg etter to uker, avslutter Wehm.

