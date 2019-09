FENGSLES: Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett fredag. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Mann i 20-årene pågrepet for terrorforbund: – Kjenner seg ikke igjen i siktelsen

OSLO TINGRETT (VG) PST ber om lukkede dører når mannen i 20-årene fremstilles for varetektsfengsling, siktet for terrorforbund.

Torsdag ettermiddag pågrep PST med bistand fra politiet pågrep en mann i 20-årene fra østlandsområdet.

Mannen er norsk borger og er siktet for terrorforbund. Han fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett nå klokken 13 fredag.

Politiadvokat Bjørn Thune i PST opplyser til pressen at han kommer til å be om at fengslingsmøtet går for lukkede dører.

Terrorforbund har en strafferamme på ti års fengsel og innebærer at man har planlagt terrorhandlinger sammen med andre personer.

– Han kjenner seg ikke igjen i siktelsen og erkjenner ikke straffskyld, sier mannens forsvarer Knut-Ole Bakken Hansen til VG.

Forsvareren opplyser at politiet har varslet at de kommer til å begjære hans klient varetektsfengslet i fire uker.

Ifølge VGs opplysninger kommer mannen fra en by i Telemark. Han ble for noen år siden dømt til samfunnsstraff for oppbevaring av en mindre mengde av det narkotiske stoffet MDMA. Den da 20 år gamle mannen tilsto forholdet.

