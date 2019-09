POLITIADVOKAT: Bjørn Thune fører saken for Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Foto: Frode Hansen

Mann i 20-årene pågrepet for terrorforbund: Avviser sammenheng med moskéangrepet

OSLO TINGRETT (VG) En 20-åring som er siktet for terroforbund er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld.

Torsdag ettermiddag pågrep PST med bistand fra politiet en mann i 20-årene fra østlandsområdet.

Mannen er norsk statsborger og er siktet for terrorforbund. Han fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett nå klokken 13 fredag.

Ti års strafferamme

Fengslingsmøtet gikk for lukkede dører, etter begjæring fra politiadvokat i PST, Bjørn Thune. Det betyr at pressen ikke fikk være til stede.

Til VG sier Thune at denne saken ikke sees i sammenheng med moskéangrepet i Bærum tidlig i august.

– Det er viktig for oss å understreke at dette er en selvstendig etterforskning som PST står bak. Den har ikke sammenheng med tidligere hendelser.

– Det kan dere si med sikkerhet?

– Det kan vi si med sikkerhet ja, sier Thune.

Retten ved dommerfullmektig Martin Jonassen støttet PSTs syn på at åpne dører kunne ha vanskeliggjort politiets etterforskning.

Terrorforbund har en strafferamme på ti års fengsel og innebærer at man har planlagt terrorhandlinger sammen med andre personer.

FORSVARER: Knut-Ole Bakken Hansen er den siktede mannens advokat. Foto: Frode Hansen

Nekter straffskyld

– Han kjenner seg ikke igjen i siktelsen og erkjenner ikke straffskyld, sier mannens forsvarer Knut-Ole Bakken Hansen til VG.

Forsvareren opplyser at politiet har varslet at de kommer til å begjære hans klient varetektsfengslet i fire uker.

Mannen fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett klokken 13 fredag.

Ifølge VGs opplysninger kommer mannen fra en by i Telemark. Han ble for noen år siden dømt til samfunnsstraff for oppbevaring av en mindre mengde av det narkotiske stoffet MDMA. Den da 20 år gamle mannen tilsto forholdet.

