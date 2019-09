Venstre og Trine Skei Grande startet valgkampen på Oslotrikken i august. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Trine Skei Grandes valg-appell: Klimaløsninger for fremtiden

Stem Venstre for miljøet.

Da jeg var liten, var jeg kjemperedd for hullet i ozonlaget. Nå er jeg ikke redd lenger. Ikke fordi det farlige hullet i ozonlaget bare var tull, det var helt ekte. Men fordi vi klarte å fikse det. Problemet var menneskeskapt, og det var løsningen også. Vi sluttet å slippe ut KFK-gasser, og fant gode alternativer.

I dag er mange redde for klimaendringer. Det er det all grunn til. Klimaendringene er den mest alvorlige utfordringen vi står overfor, og de er menneskeskapte. Men det er heldigvis også løsningene. For oss i Venstre handler dette valget om å ta i bruk de menneskeskapte klimaløsningene.

Stemmer du på Venstre, skal du være sikker på at vi vil gjøre det enkelt for deg å ta grønnere valg i hverdagen. Derfor vil Venstre ha billigere månedskort i Oslo. Derfor vil via ha full bybaneutbygging i Bergen. Og derfor vil vi ta vare på grønne lunger og sårbar natur over hele landet.

Stemmer du på Venstre, skal du vite at vi heier på gründerne. På de som skaper arbeidsplasser. På næringslivet som skaper klimaløsningene for fremtiden.

Og stemmer du på Venstre skal du være sikker på at vi vil satse på en god og trygg skole for alle barn. Både fordi kunnskap og dannelse har en verdi i seg selv. Men også fordi mange av de menneskeskapte klimaløsningene ennå ikke finnes. De må skapes. Av de som er unge i dag, og som skolestreiker for klimaet. Det ville jeg også gjort.

Miljøsaken har vært den viktigste saken for Venstre i 40 år. Det er den fortsatt.

Stem Venstre for miljøet. Godt valg.

