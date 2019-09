SIGNERTE: I 2017 og 2018 signerte FVS entreprenør kontrakt om utføringen av støytiltak på til sammen 130 boliger i støysonen rundt Ørland flystasjon. F.v: Carl Oscar Pedersen, eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase og Trond Magnus Brekstad, daglig leder i Fvs entreprenør. Foto: Forsvarsbygg kampflybase

Fikk lukrativ forsvarskontrakt - informerte ikke om bedrageridommer

Frp-politiker på Ørland ble idømt erstatning for «dårlig håndverk og grov uaktsomhet». Så fikk han kontrakter til 39 millioner kroner med Forsvarsbygg - uten å fortelle om bedrageridommene.

– Brekstad har holdt tilbake opplysninger som er interessante for oss. Forsvarsbygg fikk ikke det fulle bildet underveis i anbudsprosessen. Vi forventer at de som leverer anbud er ærlige og ryddige, sier plan- og eiendomssjef Carl Oscar Pedersen for kampflybasen på Ørland til VG.

Forsvarsbygg reagerer på VGs avsløring om Frp-politiker og næringslivsaktør Trond Magnus Brekstads bedrageridommer og omfattende konkurs som VG har fortalt om i dag.

– Ikke hyggelig lesning

– Saken i dagens VG var ikke noen hyggelig lesning, hverken om Trond Magnus Brekstad eller forretningsførselen hans, sier Pedersen videre.

Forsvarsbygg finansieres over statsbudsjettet og krever en etisk egenerklæring fra leverandører. Den skal opplyse om hvorvidt sentrale personer i virksomheten er dømt for bedrageri eller det finnes rettskraftige dommer som angår «den yrkesmessige vandel».

VG sjekket anbudspapirene Brekstad og selskapet leverte Forsvarsbygg før inngåelsen av kontrakter for 39 millioner kroner. Det var ingen spor av bedrageridommene i erklæringen Brekstad signerte i fjor.

SIGNERT: Trond Magnus Brekstad signerte den etiske egenerkæringen 18. mai fjor. Foto: Faksimile

– Skulle dommene som omtales vært listet opp i den etiske egenerklæringen Brekstad fylte for Forsvarsbygg ut i mai i fjor?

- Ja, selvfølgelig. Han skulle opplyst oss om dette på en ordentlig måte, sier Pedersen.

VG har bedt Brekstad om en kommentar til kritikken fra Forsvarsbygg, men ikke fått svar.

Brekstad er daglig leder og eneste eier i FVS Entreprenør, som fikk det lukrative oppdraget med Forsvarsbygg. Kontrakten var verdt 23 millioner kroner.

Direktør vil se på rutiner

– Vi føler selvfølgelig et ansvar når vi skal inn i folks hjem, men det er mest et privilegium å få være med på å gjøre dette på best mulig måte, sa Trond Magnus Brekstad (37) til lokalavisa Fosna Folket da han på vegne av FVS Entreprenører signerte kontrakt med Forsvarsbygg om å støyisolere 67 bolighus ved nye Ørland kampflybase i 2017.

I ettertid fikk han en ny kontrakt på 16 millioner kroner for liknende arbeid.

NY AVTALE: Prosjektdirektør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg gratulerer Brekstad og FVS entrprenører med nytt oppdrag på Ørland juni 2018. Foto: Forsvarsbygg

Både Forsvarsbygg og Brekstad opplyser til VG at innbyggerne er fornøyde med støyisoleringen som er utført av selskapet.

Lokalbefolkning varslet

I dag omtaler VG to bedrageridommer mot Brekstad og en omfattende konkurs i 2015, der flere personer og bedrifter i distriktet var listet som kreditorer.

Manglende betaling av moms, arbeidsgiveravgift og skatt til fellesskapet gjorde at Skatteetaten slo Brekstad konkurs. Totalt var kravene på 4,1 millioner kroner.

Pedersen bekrefter at personer i lokalsamfunnet tok kontakt med Forsvarsbygg og varslet om Brekstads bakgrunn, etter at den første kontraktsinngåelsen ble offentlig kjent i 2017.

– Da vi fikk vite om bedrageridommene hans, vurderte våre jurister det dithen at vi ikke kunne heve den inngåtte kontrakten, fordi forholdene var foreldet etter anbudsregelverket, sier Pedersen.

Etikkerklæringen Brekstad signerte åpner for å avvise tilbud fra selskaper og personer som fyller ut feil.

– Er det aktuelt med flere kontrakter til selskapet nå?

– Det er ikke aktuelt å heve eksisterende kontrakter, fordi erklæringen er fylt ut feil, sier Pedersen.

Han vil ikke spekulere i eventuelle framtidige kontrakter.

Avviser forklaring

TIl VG sier Brekstad først at han ikke har informert Forsvarsbygg om dommene og at det aldri har vært noe tema.

– Hvorfor skrev du ikke opp dommene?

– Jeg har ikke vurdert det i det hele tatt på noe sett å vis.

– Tenkte du at det bare skulle gå i glemmeboka?

– Jeg skulle jo ønske at det ble glemt. Det var en mye yngre utgave av meg.

Men i en senere uttalelse skriver han at «på etikkskjemaet jeg måtte fylle ut skulle de kun ha domfellelser for de siste fem årene. Jeg har ikke gjort noe straffbart på 10 år.»

Dette aviser Forsvarsbyggs plan- og eiendomssjef Carl Oscar Pedersen overfor VG. Han sier det ikke er noen tidsbegrensning på hva som skulle føres på skjemaet.

1. KANDIDAT: På sin åpne Facebook-profil forteller Trond Magnus Brekstad at han vil være en sterk stemme for innbyggerne i Ørland kommune. Foto: Privat

Stiller til valg: - Forferdet

Overfor VG gir flere innbyggere i distriktet uttrykk for at Brekstad må betale gjeld og dekke krav mot ham etter en omfattende konkurs, før han søker politisk makt.

OPPRØRT: Merete Antonie Bratvik er en av Brekstads kreditorer. Her er sakspapirene fra rettssaken der han tapte og Bratvik ble tilkjent nær en million kroner i erstatning og saksomkostninger. Hun har ikke mottatt penger og sier han må gjøre opp gjelden sin før han stiller til valg i kommunen. Foto: Tore Kristiansen, VG

Merete Antonie Bratvik hyret inn Brekstad til å bygge en garasje og et tilbygg på boligen sin i 2008. Det endte med at Brekstad ble dømt til å betale over 900 000 kroner i erstatning og saksomkostninger.

Taksrapporten retten la til grunn viste en rekke feil og mangler.

FANT FEIL: Takstmannen som vurderte bygningene Trond Magnus Brekstad førte opp for sambygding Merete Antonie Bratvik fant flere feil i bærende konstruksjoner. Faksimile: Taksrapport Foto: Faksimile: Takstrapport

«Retten har konkludert med at manglene er forårsaket av dårlig håndverk, forårsaket av grov uaktsomhet.» står det i dommen fra Fosen tingrett, fra 2010.

Dommen konkluder også med at «Brekstad opptrådte i strid med redelighet og god tro».

Bratvik fikk ikke noe oppgjør fra Brekstad etter rettssaken. Hun meldte inn kravet til konkursboet i 2015, men har ikke fått noe oppgjør ennå.

Vil gjøre opp

Politiker og næringsaktør Brekstad sier til VG at han helst skulle ønske at bedrageriene og konkursen blir glemt.

– Jeg ønsker ikke at noe slikt skal komme fram, sier Brekstad en uke før valget.

Kemneren har store krav mot Brekstad. Men en stor andel av kravene i konkursen kom fra bedrifter og privatpersoner i distriktet.

– Jeg har engasjert en advokat for å nøste opp i alt. Vi jobber med å lage et tilbud der vi kan betale ned alt med en gang. Jeg har en dialog med en bank, sier Brekstad.

– Jeg har snudd livet mitt fullstendig rundt, sier Brekstad.

