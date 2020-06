STRENGERE: Olje- og energiminister Tina Bru foreslår flere innstramminger i behandlingen av vindkraftkonsesjoner. Foto: Frode Hansen / VG

Dette er regjeringens innstramminger for vindkraftutbygging

Olje- og energiminister Tina Bru (H) vil gjøre det vanskeligere for utbygging av vindkraft. Hun foreslår makshøyde på vindmøller og mye større makt til kommuner og fylker.

– Kjernen i det vi legger frem nå er å sikre bedre prosesser, bedre lokal og regional forankring, gi kommunene og fylkene en bedre hånd på rattet enn det som var tilfelle før, og stramme inn tidsløpet i disse prosessene, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) til VG.

– Det mener vi er viktig, fordi en viktig kilde til konflikt i vindkraftutbygging er at det har tatt for lang tid fra konsesjon er gitt til utbygging kommer i gang, legger hun til.

På en pressekonferanse fredag kunngjør olje- og energiministeren flere forslag til å stramme inn på reglene for utbygging av vindkraft, også kjent som konsesjonsbehandlingen. Dette er altså prosessen fra da noen melder inn et vindkraftprosjekt som de ønsker å få i gang, til prosjektet er blitt bygget ferdig.

Kort fortalt vil regjeringen nå at miljø og naboer vektlegges sterkere og at den lokale forankringen skal bedres.

Dette er endringene i hovedtrekk:

Det legges opp til en samlet regionvis behandling der hele fylket, eller en region på tvers av fylker, skal sees under ett. Dette for å unngå at man får mye utbygging i et geografisk område uten at dette ses i sammenheng og for å gi bedre grunnlag for å vurdere samlet belastning på eksempelvis fugletrekk og reindrift. I praksis betyr dette at NVE vil sette en tidsfrist for de ulike stegene i konsesjonsprosessen.

Kommuner og fylkeskommuner får nye roller i konsesjonsbehandlingen. De går fra å være høringspart til å delta aktivt når NVE i planlegger hele løpet. Det skal fortsatt bli lagt betydelig vekt på kommunenes syn i behandlingen av vindkraftprosjekt.

Det skal ta maksimum 6–7 år fra man melder inn et prosjekt til det skal være i drift. Fra konsesjonen gis til byggingen er i gang, skal det gå 2–3 år.

NVE skal kunne gi avslag tidlig i prosessen der man ser at det er eller vil bli et høyt konfliktnivå.

Det innføres minsteavstand på 800 meter fra en turbin til bebyggelse. Det innføres også en maksimal turbinhøyde i hver enkelt konsesjon – ikke én høyde for hele landet, men det tilpasses hvert enkelt prosjekt.

Det stilles strengere krav til eiere når det gjelder kompetanse og tilstedeværelse. Utbygger må for eksempel ha personell til stede.

Tilsynet skal også styrkes slik at regjeringen er sikre på at alt gjøres i henhold til regelverket.

PEKER UT EN KURS: – Det jeg kan gjøre som politiker er å peke ut en kurs for veien fremover, hvordan jeg mener dette kan gjøres bedre i fremtiden. Det mener jeg vi svarer ganske godt på med denne meldingen, sier Bru til VG. Foto: Frode Hansen / VG

– Viktig del av vår kraftforsyning

Olje- og energiministeren mener at en del av problemet med vindkraft i Norge har vært at konsesjoner er blitt gitt for mange år siden. For eksempel på Haramsøya, der det har vært store demonstrasjoner, ble det gitt konsesjon tilbake i 2008.

Hun peker også på at vindkraft har begynt å bli en viktig del av Norges kraftforsyning.

– Det er nå den mest lønnsomme og billigste formen for fornybar energi som man kan bygge. Det er viktig at vi fortsatt produserer fornybar energi i Norge for å kunne nå klimamålene, elektrifiserer flere viktige sektorer i samfunnet og så videre, sier Bru.

Hun sier til VG at selv om det nå gjøres endringer, er det ikke slik at det har vært et system som har lagt opp til å overkjøre kommuner:

– Det er kun to tilfeller der man har gjort konsesjonsvedtak i NVE som er i strid med det kommunen mener selv. Vi har ikke en politikk for å overkjøre kommunene, og det kommer vi heller ikke til å ha, sier Bru.

Likevel vil de ikke vil gi kommunene vetorett mot vindmøller:

– Kraft er et nasjonalt hensyn. At du har strøm i huset ditt, er et nasjonalt ansvar som ikke kan plasseres hos kommunene alene, men som er en nasjonal oppgave. Vi gjør så mye vi kan uten å gi vetorett til kommunene, sier Bru,

– Dette mener jeg også er en løsning på et ikke-eksisterende problem. Det er ikke tildelt noen konsesjoner uten at kommunen har vært for utbygginger under denne regjeringen.

Forstår det er sterke følelser

Bru sier at innstrammingene handler om fremtiden. Hun understreker at det ikke er aktuelt å trekke tilbake de konsesjonene som allerede er gitt i dag.

– Jeg forstår det er sterke følelser knyttet til utbygging av vindkraft. Vi er et land der folk er glad i naturen rundt seg og mange av disse områdene er vakre. Samtidig er det er viktig og riktig å ta ansvar for den politikken som har blitt ført av skiftende regjeringer og det systemet vi har hatt. I tillegg må vi stå ved prinsippet om at det må være en forutsigbarhet i dette landet for næringslivet og andre. Har du fått en rettighet, så har du fått den rettigheten.

Det er steile fronter og noen har tatt i bruk sterke virkemidler for å få stoppe vindkraftutbyggingen. VG har tidligere skrevet om situasjonen på Frøya, hvor Ragnhild Remmen Bull ble forfulgt mens hun kjørte en bil med TrønderEnergi-logo.

– Vil dere likevel gjøre noe for å dempe på det høye konfliktnivået nå?

– Det jeg kan gjøre som politiker, er å peke ut en kurs for veien fremover, hvordan jeg mener dette kan gjøres bedre i fremtiden. Det mener jeg vi svarer ganske godt på med denne meldingen, sier Bru og legger til:

– Jeg forventer ikke at alle vil applaudere dette. Noen er konsekvent imot at man skal ha vindkraft i Norge, noe jeg respekterer, men jeg respekterer også at andre mener det motsatte. Det jeg kan gjøre da er å forsøke å snakke om det på en måte som ikke eskalerer konflikt, men bidrar til en konstruktiv dialog rundt det og foreslå endringer for et fremtidig system.

Publisert: 19.06.20 kl. 11:55

