NEDGANG I OSLO: Selv om Oslo har 66 prosent av alle nye coronatilfeller de siste to ukene, gikk antall nye tilfeller i Oslo ned fra uke 23 til uke 24. Bildet ble tatt på Sørenga i Oslo 1. juni. Foto: Helge Mikalsen

Store forskjeller: 66 prosent av de nye coronasmittede bor i Oslo

66 prosent av de nye coronasmittede bor i Oslo, viser tall fra de siste to ukene. Men smittevernoverlegen i Oslo avviser at de ser en ny bølge der nå.

Det er nå store smitteforskjeller mellom hovedstaden og resten av landet, viser VGs talloversikt. I hele 324 norske kommuner er det nemlig ikke blitt registrert ett eneste nytt tilfelle de siste to ukene.

Og ingen av de 32 kommunene som har registrert smitte kan måle seg med antallet i Oslo:

Slik teller VG smittetilfeller VG følger FHIs offisielle oversikt over smittetilfeller i de ulike kommunene, som ligger på msis.no. Alle smittede blir der registrert i den kommunen de har folkeregistrert adresse. Det kan være små forskjeller på VGs ukeoversikt for de ulike kommunene og det FHI presenterer i sin ukesrapport. Grunnen er FHI bruker andre datoer når de lager sine egne kommuneoversikter enn det som offentliggjøres. Enkelt forklart: Hvis en innbygger i Oslo blir testet på mandag og blir registrert smittet i MSIS-registeret på onsdag, vil FHI-oversikten vise 1 ny smittet i Oslo på mandag. Siden VG ikke får prøvedatoene av FHI, så vil det i VGs oversikt stå 1 ny smittet i Oslo på onsdag. Mer detaljert forklart: Når FHI registrer et nytt smittetilfelle, plasserer de personen på den datoen vedkommende ble coronatestet. De bruker altså prøvedato. Men FHI vil ikke gi VG tall for alle kommunene som tidfester nye tilfeller etter prøvedato, fordi de mener det øker faren for å identifisere de smittede. Nasjonalt og på fylkesnivå får vi antall tilfeller etter prøvedato, men altså ikke på kommunenivå. Når VG tar ned oversikten fra MSIS, blir datoen for nye tilfeller satt til dagen det skjer endringer der. Antallet tilfeller i Oslo i en uke kan derfor variere noe på VGs og FHIs telling, fordi folk plasseres på ulike datoer. Når FHI retter en feilregistrering, f.eks. flytter datoen på et tilfelle eller endrer bostedskommune, vet vi ikke hvilken dato rettelsen gjelder. Vi ser bare at «antall nå» endrer seg på msis.no. Derfor kan man noen ganger se negative endringstall for en kommune. FHI vil ikke gi daglig oppdatering av hele tidsserien på kommunenivå av kapasitetshensyn, men gir VG én gang i måneden tidsserier for alle kommuner basert på registreringsdato. Vis mer

Smittevernoverlegen i Oslo er bekymret over at folk nå er tettere på hverandre, men synes ikke at disse tallene er så dramatiske.

Oslo ligger på toppen i antall nye tilfeller de siste to ukene, men ikke hvis vi regner per 100.000 innbyggere. Da ligger tre kommuner høyere (se tabellen over).

– Alt i alt er det ganske fredelig, opp mot det har vært. Selv om vi har mer enn i resten av landet, sier smittevernoverlege Tore W. Steen.

Nedgang i Oslo i forrige uke

Det ble oppstuss da FHI i forrige uke meldte om en tredobling av antall nye tilfeller i Oslo – fra uke 22 til 23.

I forrige uke gikk tallene imidlertid ned igjen, påpeker hovedstadens smittevernlege overfor VG:

– Til Oslo å være er det relativt lavt, selv om vi skulle ønsket at det var enda lavere, sier Steen.

– Ser dere starten på en ny bølge i Oslo?

– Nei, det har vi ikke sett så langt. Det vil jeg si vi ikke gjør. Ikke til nå, understreker smittevernoverlegen.

Saken fortsetter etter videoen...

– Folk er ute i byen igjen nå – i større grad – bekymrer det deg?

– Ja. Jeg er ute av kontoret selv, og jeg ser jo at det er mye folk ute. Jeg har også sett disse reportasjene fra Sørenga. Jeg ser at folk er ganske tett ute. Og det kan virke som noen tar litt for lett for det og slapper for mye av. Men foreløpig har ikke dette ført til noen økning, og jeg håper at vi fortsetter med forholdsvis lave smittetall, sier Steen.

Demonstrasjonen: – Ikke bidratt til stor smittespredning

Flere tusen trosset smittevernrådene da de gikk ut i Oslos gater for å demonstrere mot rasisme 5. juni.

les også FHI om Oslo-demonstrasjonen: Frykter sprednings-fenomen

Smittevernoverlegen har bedt om å bli varslet hvis de oppdager noen som har blitt smittet på demonstrasjonen.

– Foreløpig har jeg fått beskjed om at det er én person som kan ha blitt smittet på demonstrasjonen, men det er ikke sikkert. Det kan se ut til at demonstrasjonen ikke har bidratt til noen stor smittespredning. Men det er for tidlig å konkludere, sier Steen.

Publisert: 15.06.20 kl. 13:26 Oppdatert: 15.06.20 kl. 13:50

