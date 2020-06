LYSTGASS: Slik så det ut etter en festival i Sverige i 2016. Foto: PRIVAT

Unge ruser seg på lystgass: Hvor farlig er det?

Denne uken ble det funnet flere hundre gasspatroner med lystgass i Oslo.

Lystgass gir en mild rus, og det er ikke ulovlig å hverken kjøpe eller ruse seg på det. Men flere forskere og leger advarer mot å bruke gassen som rusmiddel.

– Det er ikke ment for slik bruk, patronene skal brukes i kremdispensere. Vi er ikke så glade i bruken, for å si det sånn, sier Robert Thorsen i Oslo-politiet til Aftenposten.

Avisen skrev torsdag om at det ble gjort funn av flere hundre gasspatroner i Oslo. Avisen skriver også at Tolletaten har gjort flere store beslag av patroner den siste tiden

Tidligere har politiet i Tromsø advart mot å ruse seg på denne måten. Store mengder tomme patroner har blitt funnet også på flere festivaler i Sverige og Danmark.

STOPPET: Dette partiet med gasspatroner ble stoppet på Svinesund i slutten av mars. Foto: Tolletaten

Kan påvirke DNAet

Johan Ræder er professor i anestesiologi ved Universitetet i Oslo. Han sier man kan bli litt trøtt og oppstemt av å inhalere gassen. I tillegg er det svakt smertelindrende.

Bruker man det over tid, kan det ha skadelige effekter, sier han. Det er derfor det er strenge yrkeshygieniske regler knyttet til bruk av det i anestesi-bruk.

– Blir man utsatt for lystgass over tid kan det påvirke DNAet ditt. Du kan få dårligere følelse i føttene, og du kan få skader på benmarg og nervene, sier Ræder til VG.

Foto: Helge Mikalsen

– Meget lite verdt

Danske Claus Løland er professor i nevrovitenskap. Han har tidligere uttalt seg til videnskap.dk om det de kaller «lattergass» på dansk. Han sier man tar en risiko ved å bruke gassen for å ruse seg, og at man får lite igjen for det.

Når rusen er over, har det én akutt effekt: Du blir faktisk litt kvalt, sier Læland i artikkelen som også er publisert på norsk hos forskning.no.

– Hver gang man fyller lungene med en gass som ikke inneholder oksygen, så betyr det at man blir litt kvalt. Det skaper en kvelning som man merker. Fordi man fortsatt trekker pusten, vil ikke kroppen sende faresignaler til hjernen om at den mangler oksygen, sier dansken.

– Det er jeg enig i, sier Ræder og forklarer:

- Ved å inhalere fra en slik beholder med ren lystgass fortynner man oksygenet i pusteluften, og da kan det bli svært alvorlig. Du har jo ikke kontroll på om du får i deg nok oksygen. I forbindelse med for eksempel en fødsel blander vi det ut 50/50 med rent oksygen, sier han og legger til:

– Ren lystgass er spesielt farlig om man samtidig er ruset på alkohol eller andre rusmidler som demper kroppens evne til å registrere oksygenmangel.

LYSTGASS: Patronene i innpakningen. Bildet er fra 2016.

Forbudt i Danmark

I slutten av januar innførte Danmark en lov der det blir forbudt å selge gasspatroner med lystgass til personer under 18 år. Det er også ulovlig å selge på kiosker eller steder det selges alkohol, e-sigaretter eller tobakk.

I Nederland er lystgass forbudt, og likestilt med andre narkotiske stoffer.

– Rekreativ bruk av lattergass er blitt et narkotikaproblem, og derfor er opiumsloven den riktige måten å takle det på, sa folkehelseminister Paul Blokhuis i desember.

Syden-dop

I 2017 skrev VG om «den nye rusen» for turister på Kos i Hellas. En nordmann som jobber i utelivsbransjen på ferieøyen sa da at de kunne selge opp mot 250 ballonger med lystgass på en kveld.

– Folk aner virkelig ikke hvor farlig dette er. Dette er et rent sjansespill, som man rett og slett kan dø av, sa overlege Merete Vevelstad ved Oslo Universitetssykehus den gang.

I 2018 skrev NRK om unge som ruser seg på lystgass. Butikkjeden Jernia sa da at de hadde innført 20-årsgrense på kjøp av gasspatroner til krempiskere som unge kjøpte for å ruse seg.

– Det er en policy vi har i Jernia. Den gjelder fortsatt, sier daglig leder Espen Karlsen.

